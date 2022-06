MobiMESH è Nebula Technology Alliance Partner di Zyxel

Zyxel e MobiMESH inPiazza hanno ufficializzato una partnership importante che integra il WiFi Zyxel con la soluzione inPiazza per venire incontro alle esigenze di coloro che desiderano dare ai propri clienti un servizio a 360 gradi.

Con questa intesa, infatti, MobiMESH diventa ufficialmente Nebula Technology Alliance Partner di Zyxel. Il programma che riunisce i partner tecnologici in vari mercati verticali per offrire una suite completa di prodotti e servizi incentrati sulle applicazioni, integrati con Nebula Cloud Networking, per contribuire ad accelerare ulteriormente lo sviluppo di soluzioni orientate al mercato.

L’obiettivo è semplice: fornire ai partner strumenti vincenti per il business, come Access Point professionali per un WiFi performante in qualsiasi condizione, anche di elevate densità di client e servizi competitivi per sfruttare appieno l’esperienza wireless.

La soluzione inPiazza di MobiMESH è particolarmente indicata per settori quali Retail, Mall, Trasporti, Horeca e di recente è stata potenziata per rispondere alle esigenze del settore Education. Ma non solo, si adatta alle esigenze di ogni struttura aperta al pubblico che abbia bisogno di guidare la Customer Journey dei propri clienti: dalle campagne pubblicitarie pre-login, al funnel multilivello per l’onboarding CRM, fino alla consegna di coupon post login e al Social Marketing.

La piattaforma offre un’esperienza WiFi di alto livello per gli ospiti e il personale, con molti metodi di autenticazione, diverse integrazioni native con terze parti/CRM/IDP e funzionalità avanzate di gestione. Incorpora anche strumenti di ReConnect, per inviare messaggi e notifiche push come risposta alle attività fisiche, rilevate tramite l’attività WiFi. inPiazza può essere fornito come piattaforma White Label per i System Integrator che desiderano fornire, insieme agli Access point Zyxel, un servizio WiFi completo.