Sharp Tokyo DR-P420 pensa all’intrattenimento “on the go”

Sharp Consumer Electronics ha presentato Tokyo DR-P420, la radio portatile digitale compatta e colorata, che fa della portabilità il suo punto di forza.

Dotata di streaming wireless Bluetooth, la nuova radio digitale Tokyo di Sharp offre, infatti, la possibilità di essere ricaricata sia tramite cavo USB sia utilizzando le sue batterie, per essere ascoltata tutto il giorno, ovunque ci si trovi. Dotata di radio DAB+, DAB e FM, la DR-P420 può essere utilizzata per riprodurre musica in streaming via Bluetooth. È possibile ascoltare la radio attraverso la cassa integrata oppure collegare un paio di cuffie tramite apposito jack integrato.

I preset di memoria consentono di sintonizzarsi sulle stazioni radiofoniche in modo facile e veloce, consentendo di salvare fino a 20 stazioni DAB+/DAB e 20 FM. In aggiunta la radio dispone di funzioni di impostazione automatica per la data e l’ora, sintonizzazione/scansione automatica e di doppio allarme. È inoltre possibile cambiare la lingua del sistema in una delle 7 a disposizione.

La radio digitale Tokyo DR-P420 è disponibile in 4 colori glam, che la rendono perfetta per qualsiasi ambiente: Midnight Black, Steel Blue, Blossom Pink e Snowy White.

La radio digitale Tokyo DR-P420 è disponibile online e nei migliori negozi di elettronica ad un prezzo consigliato di 49 euro.