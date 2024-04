Unity porta i suoi gemelli digitali in mercati strategici con TD SYNNEX Datech

Da diverso tempo le aziende stanno conoscendo le potenzialità dei gemelli digitali, soprattutto in ambito decisionale e per la risoluzione dei problemi. Tra le realtà mondiali specializzate in gemelli digitali c’è Unity, la piattaforma di strumenti per la creazione e la crescita di videogame, app ed esperienze in tempo reale su più piattaforme che, insieme a TD SYNNEX Datech, l’azienda specializzata in software di progettazione, annuncia la nascita di una partnership strategica.

L’accordo tra le due aziende prevede che Datech offra Unity Pro e Unity Industry in Nord America e in Europa, oltre all’offerta Unity già esistente in Asia e Giappone. Unity viene utilizzato per creare gemelli digitali dinamici, ottenendo modelli altamente realistici di prodotti e costruzioni per la simulazione e il collaudo. Il risultato contribuisce ad accelerare il processo decisionale aziendale, le previsioni e la sperimentazione.

Tutti i settori potranno sfruttare le funzionalità di Unity

L’accordo estende il crescente portafoglio di soluzioni complementari di Datech per i progettisti e gli innovatori nei settori dell’architettura, dell’ingegneria e dell’edilizia, con un piano di ulteriore espansione nei settori automobilistico, energetico e manifatturiero. Attraverso Datech, i partner avranno accesso al supporto tecnico e alle risorse di esperti di Unity. Il distributore di software di progettazione fornirà inoltre servizi di on-boarding e formazione per i partner interessati a introdurre sul mercato le soluzioni realizzate con Unity, insieme ai principali software di progettazione e alle offerte di realtà aumentata / realtà virtuale, e supporterà i partner nello sviluppo di piani di go-to-market e di coinvolgimento dei clienti.

Il programma a valore aggiunto strategico di Datech è un’iniziativa multiforme progettata per potenziare i propri partner ed elevarne le capacità. Il programma offre ai partner l’accesso a una serie di strumenti, servizi automatizzati e piattaforme orientati ad aumentare la loro proposta di valore complessiva e allineati alla metodologia del ciclo di vita delle vendite FLAER (acronimo di Find, Land, Adopt, Expand, Renew) di Datech. Tra questi, un portale dedicato ai partner e dashboard aziendali che forniscono loro informazioni sui dati in tempo reale e processi automatizzati che contribuiscono a snellire le operazioni e a migliorare l’offerta di valore.

Dichiarazioni

“L’innovativa piattaforma di Unity è uno strumento estremamente potente per i clienti del settore”, ha dichiarato Jaap Smit, vicepresident Datech Global, presso TD SYNNEX. “Accelera la trasformazione digitale attraverso gemelli digitali, consentendo alle aziende di simulare situazioni reali e di prendere decisioni migliori. Si tratta di un’enorme opportunità per i partner che si rivolgono al mercato della progettazione, poiché Unity può essere utilizzato insieme agli strumenti esistenti e su oltre 20 piattaforme, comprese le soluzioni di realtà aumentata/realtà virtuale all’avanguardia. Insieme, consentiremo ai professionisti di ottenere una visione molto più realistica e dettagliata dei loro progetti e del loro aspetto e funzionamento nel mondo reale. Si tratta di un altro passo significativo nella strategia di diversificazione di Datech e di un’entusiasmante aggiunta al nostro portafoglio che porterà un’infinità di nuove opportunità ai nostri partner”.

Jules Shumaker, Chief Revenue Officer di Create at Unity Technologies, ha commentato: “Questa partnership estende in modo significativo la disponibilità della nostra piattaforma per le aziende che desiderano applicare la potenza di una tecnologia all’avanguardia, sviluppata per i videogame, a un caso d’uso industriale al fine di accelerare la crescita. La profonda esperienza di Datech nel mercato della progettazione e la sua solida reputazione nel fornire un servizio e un’assistenza eccellenti, supportate dalle ampie risorse di TD SYNNEX, collocano Unity in una posizione ideale per raggiungere ulteriormente i mercati chiave. Non vediamo l’ora di confrontarci con partner desiderosi di sfruttare il potenziale del 3D in tempo reale”.