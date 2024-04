ASUS ProArt: non perdere la campagna promozionale

ASUS annuncia l’esclusiva campagna promozionale ProArt – Create with the Best. Le offerte sono valide fino al 21 maggio 2024 e sono indirizzate a soddisfare le esigenze di ogni content creator, dai videomaker in erba ai veri “Pro”.

Le categorie di prodotto

La promozione offre diverse opzioni di cashback e copre tutte le categorie di prodotto, con tantissime proposte a brand ProArt e non solo, utili per realizzare o aggiornare una build performante e professionale o completare il proprio setup di editing e di lavoro:

Schede Madri & Schede video, fulcro di ogni build e motore vero di tutte le prestazioni, come le “ammiraglie” ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI e ProArt X670E-CREATOR WIFI e la più recente, preformante e silenziosa ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC Edition 16GB GDDR6X.

Case per PC, come l’esclusivo chassis ASUS ProArt PA602, sorprendete per le sue prestazioni e le tantissime funzionalità offerte, o il solido dual chamber TUF Gaming GT502.

Dissipatori per CPU, per assicurare massima stabilità e performance in ogni condizione, come il nuovissimo e super efficace ASUS ProArt LC 420 o il sempreverde TUF Gaming LC Il 360 ARGB.

Alimentatori, in grado di erogare tutta la potenza necessaria per sostenere ogni carico di lavoro, come il robusto TUF Gaming 1000G o gli originali ed elficissimi ASUS Prime 750W/850W Gold.

Tastiere / Mouse / Mousepad, per un input preciso e consussistente nei workflow più impegnativi, come la sontuosa ROG Azoth o la silenziosissima ROG Strix Scope Il 96 Wireless, o l’abbinata tra il mouse leggerissimo e super preciso ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e il tappetino extra large ROG Hone Ace XXL.

Networking, per una rete sempre affidabile e super veloce, con una ampia selezione di modelli che spaziano dai router WIFI e 4G ai sistemi mesh ASUS ExpertWiFi ed ASUS ZenWiFi Pro, fino ad arrivare ai modelli ROG Rapture, campioni indiscussi di prestazioni e funzionalità evolute.

SSD enclosure, per assicurare trasferimenti dati velocissimi in tutta sicurezza e praticità, come i modelli ROG Strix Arion e TUF Gaming A1.

I monitor ASUS ProArt inclusi nella promozione

Alla lista si aggiungono chiaramente anche i Monitor della serie ASUS ProArt, indispensabili complementi di lavoro per soddisfare ogni esigenza di editing.

La promozione prevede un’ampia selezione dei migliori modelli ASUS ProArt, con pannelli che spaziano dai 27 ai 34 pollici, disponibili in formato 16:9 o ultra wide, che si caratterizzano per differenti tecnologie impiegate, dall’IPS all’ OLED e mini LED, ovvero: