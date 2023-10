SpinetiX e Sharp/NEC: partnership per un digital signage all’avanguardia

Sharp NEC Display Solutions Europe e SpinetiX hanno siglato una partnership per offrire una nuova soluzione di digital signage “pronta all’uso”, facilmente utilizzabile, sicura e modulabile in base alle esigenze dei clienti.

La nuova soluzione è dotata del sistema operativo dedicato SpinetiX DSOS integrato nei display Sharp/NEC con un Intel SDM incluso. Offre inoltre accesso immediato al piano gratuito Discovery Plan del CMS SpinetiX ARYA, che consente di utilizzare fin da subito il digital signage su tutti gli schermi a disposizione senza ulteriori costi. Grazie a questa integrazione, i display Sharp/NEC forniscono una soluzione di digital signage altamente sicura, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento, con elevata affidabilità e un servizio assistenza disponibile a livello globale per tutti i clienti Sharp/NEC inizialmente in area EMEA e in una seconda fare in Nord America.

“Con uno scenario di digital signage in continua evoluzione, la collaborazione con SpinetiX ci permette di rispondere in modo ancora più efficace alle frequenti richieste dei nostri clienti. La combinazione delle nostre soluzioni display Sharp/NEC, DSOS, e SpinetiX ARYA offre una soluzione onnicomprensiva basata su cloud, accessibile con un’opzione di abbonamento gratuito, e progettata per adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti”,ha dichiarato Nils Karsten, Business Segment Lead Retail di Sharp NEC Display Solutions Europe. “Garantire ai clienti il massimo supporto commerciale e tecnico è per noi un valore fondamentale ed è la chiave di questa collaborazione strategica tra Sharp/NEC e SpinetiX”.

Il pluripremiato CMS SpinetiX ARYA insieme al Discovery Plan gratuito, riconosciuti per la loro semplicità e adattabilità, consentono di ottenere in pochi minuti risultati eccellenti con modelli, immagini, video, font e colori personalizzabili, senza restrizione sul numero di display utilizzati.

L’ampia gamma di display di grande formato Sharp/NEC con potenza di calcolo integrata risponde pienamente ai requisiti di qualsiasi applicazione e budget. I display hanno un consumo energetico minimo e non richiedono cablaggi o alimentatori aggiuntivi. Inoltre, i moduli integrati possono essere aggiornati o riconfigurati senza sostituire il display, in modo da adattarsi alle possibili esigenze future.

La soluzione è inoltre progettata per crescere con le esigenze del cliente dal punto di vista del CMS. In qualsiasi momento il cliente può aggiornare l’abbonamento gratuito a uno dei piani SpinetiX ARYA Enterprise ed avere così accesso a ulteriori funzionalità, supportate dai rivenditori certificati SpinetiX.

“Sono orgoglioso della partnership siglata con Sharp/NEC, con cui condividiamo la visione comune di sviluppare prodotti duraturi, ecologici e sicuri, per aziende, clienti istituzionali e per l’intero settore audio-video professionale. La nostra comune esperienza di lunga data nel campo del digital signage ci consente di offrire una soluzione professionale “pronta all’uso”, così da rendere i vantaggi della segnaletica digitale accessibili ad un gran numero di clienti. Questa offerta unica è inoltre progettata per crescere con le aziende, rappresentando una grande opportunità per il nostro canale di rivenditori certificati, così da fornire valore aggiunto ai loro clienti”, ha aggiunto Francesco Ziliani, CEO di SpinetiX.