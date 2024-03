ASUS ExpertWiFi: prodotti e soluzioni di networking a misura di azienda

Le aziende oggigiorno hanno bisogno di una connettività di qualità fatte ad hoc, su misura per le loro esigenze. ASUS annuncia la disponibilità della nuova serie ExpertWiFi, una gamma ricca e completa di prodotti e soluzioni per il networking appositamente progettati per le imprese. La serie si compone più precisamente di cinque diversi modelli: ExpertWiFi EBM68, EBR63, EBA63, EBG15 e EBP15, device diversi ma progettati tutti per realizzare reti azionali scalabili e soddisfare esigenze commerciali molteplici e differenziate, dai piccoli bar alle medie imprese.

L’ASUS ExpertWiFi EBM68 è un sistema mesh tri-band AX7800 adatto a imprese di medie dimensioni e/o a spazi ampi o con più piani, come hotel o negozi al dettaglio.

ASUS ExpertWiFi EBR63 è invece un router dual band AX3000 di tipo all in one, con switch e gateway di sicurezza, adatto a diverse configurazioni ambientali e particolarmente indicato per bar, piccoli uffici o spazi di lavoro ibridi (SOHO). ASUS ExpertWiFi EBA63 è un access point Dual-Band WiFi 6 AX3000, una soluzione Power over Ethernet (PoE) che fornisce una rete veloce, continuativa e sicura, con una serie di funzioni specificamente pensate per le piccole e medie imprese. Grazie alla sua facile scalabilità, può adattarsi senza problemi alle esigenze di ogni rete o esigenza aziendale. ASUS ExpertWiFi EBG15 è un router Gigabit VPN cablato che offre il massimo livello di sicurezza ma al tempo stesso una facile gestione centralizzata tramite l’App ExpertWiFi. ASUS ExpertWiFi EBP15 è uno switch GbE smart managed a 5 porte, con 4 porte PoE+ in grado di erogare fino a 60 watt di potenza in grado di alimentare vari dispositivi abilitati PoE, con supporto della impostazione della priorità PoE e della priorità della larghezza di banda dedicata, in grado di offrire un’efficace gestione del traffico QoS (Quality of Service) per garantire una migliore distribuzione senza ritardi del traffico mission-critical, come voce e video, ideale per AP PoE, telecamere IP, telefoni VoIP.

Con la serie ExpertWiFi, ASUS offre una soluzione integrata e completa per progettare Self-Defined Network (SDN) con una serie di ulteriori caratteristiche innovative per progettare l’ecosistema di rete aziendale, tra cui portali personalizzabili per gli ospiti con un’interfaccia intuitiva e una guida efficace a impostazioni semplici e accessibili per tutti. Questi dispositivi offrono inoltre il supporto VLAN e VPN per una protezione avanzata delle informazioni e dei dati aziendali, opzioni semplificate per estendere la rete aziendale, design salvaspazio e, non ultimo, una facile gestione delle reti e dei device connessi grazie alla nuova app ASUS ExpertWiFi.

ASUS ExpertWiFi: soluzioni scalabili, perfettamente adattabili a molteplici scenari

La funzione Self-Defined Network (SDN) offerta da ASUS ExpertWiFi EBM68, EBR63 e EBA63 fornisce fino a cinque SSID per separare e dare priorità ai dispositivi diversi per diverse configurazioni di rete o scenari d’uso aziendali – decisamente più di qualsiasi altro router o dispositivo in questa classe. È possibile creare segmenti di rete assegnati a gruppi di dipendenti, portali per gli ospiti, reti per gli ospiti, reti programmate, reti IoT e reti VPN. La funzione Scenario Explorer, inoltre, può guidare i principianti nel processo di configurazione della rete. Facendo clic su uno scenario adatto a un particolare tipo di azienda, il programma selezionerà e regolerà automaticamente le funzionalità avanzate per completare il processo in pochi passaggi. Con questi strumenti, i proprietari di piccole e medie imprese possono impostare un portale per gli ospiti e una rete separata per i dipendenti e i dispositivi IoT.

I nuovi dispositivi della serie ExpertWiFi supportano anche la gestione delle reti locali virtuali (VLAN). La gestione delle VLAN consente di segmentare in modo semplice, rapido e flessibile la rete sia cablata che wireless, con un massimo di 16 profili e la possibilità di dedicare una porta Ethernet a utilizzi specifici, per offrire una maggiore sicurezza per determinate attività.

Per assicurare il più efficace posizionamento, ExpertWiFi EBM68 è dotato di un supporto per il montaggio a parete che consente una migliore copertura e potenza del segnale anche quando lo spazio di installazione è minimo. L’EBR63 è dotato invece di una staffa integrata che può essere facilmente regolata in base alle esigenze dell’utente: può fungere da organizzatore di cavi quando il router è posizionato in piano su una superficie di appoggio, oppure utilizzato per montare l’EBR63 a parete per un posizionamento più efficiente. Anche l’ExpertWiFi EBA63 offre un’installazione semplificata grazie alla staffa per il montaggio a soffitto. Ciò consente un facile posizionamento, un uso efficiente dello spazio e una maggiore flessibilità per vari tipi di sedi aziendali.

Grazie al supporto fino a un massimo di dodici nodi di connessione e alla possibilità di gestire fino a 100 dispositivi attivi, i router e gli access point ExpertWiFi sono anche perfettamente scalabili e pronti ad adattarsi e configurarsi facilmente in base alle esigenze degli utenti, che si tratti di una piccola impresa o di un grande stabilimento. Anche le imprese di piccole o di medie dimensioni possono far crescere in modo efficace la propria rete aziendale, sfruttando in pieno la scalabilità e compatibilità dei singoli prodotti della serie ExpertWiFi.

Sicurezza e privacy totale

Le reti private virtuali (VPN) sono diventate sempre più popolari, soprattutto tra le aziende, perché offrono una sicurezza avanzata senza compromettere il profilo della convenienza o economicità. Tutta la nuova serie di router, sistemi mesh, switch e access point ASUS ExpertWiFi offre diversi protocolli VPN come L2TP/IPSec, PPTP, Open VPN e WireGuard per garantire sempre la massima protezione e sicurezza. Grazie al supporto per le VPN site-to-site, i router ASUS ExpertWiFi possono essere particolarmente appetibili per le organizzazioni che hanno più sedi distribuite su grandi distanze, come le catene di negozi e le filiali all’estero. L’utilizzo di una VPN site-to-site può aiutare il proprietario di un’azienda a creare rapidamente una rete privata per collegare tutte queste sedi e condividere tra loro informazioni o risorse tramite una rete intranet.

La serie ASUS ExpertWiFi è inoltre dotata di AiProtection Pro, che sfrutta potenti soluzioni di cybersecurity e data center cloud frutto della collaborazione con Trend Micro per proteggere le aziende e tutti i dispositivi connessi dalle minacce informatiche, con controllo dell’accesso al dispositivo, funzioni di navigazione sicura e scansioni di sicurezza di tipo “one-tap” per una facile gestione delle impostazioni.

Gestione semplice ed efficace

Grazie all’App ASUS ExpertWiFi, ogni azienda può configurare e gestire le proprie reti in modo facile e veloce. Le soluzioni della serie ASUS ExpertWiFi consentono alle aziende con più filiali o sedi di lavoro di collegare anche tutti i dispositivi ExpertWiFi sotto un unico account amministratore. Questo permette di gestire i vari dispositivi di rete nell’App ASUS ExpertWiFi ovunque e in qualsiasi momento. La serie ExpertWiFi offre anche una pratica funzione WAN di backup quando il servizio Internet viene interrotto localmente o è momentaneamente inaccessibile. In questo caso, l’operatore aziendale può semplicemente collegare uno di questi dispositivi ExpertWiFi a un telefono Android o ad un iPhone con un cavo USB, utilizzandolo come hotspot mobile per l’intera rete locale.

Da oggi, grazie alla presenza di un intero ecosistema ampiamente articolato e composto da router e sistemi mesh WiFi, access point, router cablati e switch, le aziende hanno dunque a disposizione una gamma di soluzioni altamente personalizzabili e scalabili, con la possibilità di abbinare tra loro varie topologie di dispositivi in combinazioni mutevoli e differenti per soddisfare in maniera puntuale ogni loro specifica esigenza.

Disponibilità delle soluzioni ASUS ExpertWiFi

I dispositivi della serie ASUS ExpertWiFi EBM68, EBR63, EBA63, EBG15, e EBP15 saranno progressivamente disponibili tutti sull’ eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS.