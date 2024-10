Blue Billboard opta per Xibo e Sony per un progetto di segnaletica digitale

Blue Billboard, il grande fornitore indipendente di pubblicità DooH nel sud-est dell’Inghilterra, ha scelto Xibo Digital Signage e i display professionali BRAVIA di Sony per fornire segnaletica pubblicitaria attraverso la sua ampia rete di display nel Surrey. Grazie alla collaborazione con Xibo e Sony, Blue Billboard è diventato il primo cliente globale a implementare le nuove API Cloud di Sony e lo Zero Tough Provisioning (ZTP) con la soluzione software di Xibo, rendendo semplice e veloce l’implementazione, la scalabilità e la gestione dell’intera rete di segnaletica da remoto.

Le necessità di Blue Billboard

Quando la rete di segnaletica digitale di Blue Billboard ha iniziato a crescere a un ritmo esponenziale, è emersa la necessità di avere un maggiore controllo sui display una volta installati in loco. La manutenzione della rete stava diventando costosa e dispendiosa in termini di tempo, in quanto richiedeva visite in loco per effettuare semplici modifiche. L’azienda utilizzava display Android con hardware per lettori multimediali autonomi, ma con la crescita della rete la facilità di installazione e gestione è diventata un requisito fondamentale. Anche l’uptime dello SLA ne risentiva, poiché le interruzioni non potevano essere risolte con la stessa rapidità da remoto. A questo punto Blue Billboard ha iniziato a cercare display con funzionalità non solo system-on-a-chip, ma anche con gestione remota dei dispositivi e provisioning zero touch.

Blue Billboard utilizza le soluzioni software di digital signage di Xibo dall’inizio della sua attività nel 2020. Inoltre, ha utilizzato i display professionali BRAVIA di Sony in tutta la rete. Tuttavia, all’epoca non esisteva un’integrazione nativa tra la soluzione System-on-Chip di Sony e Xibo.

La tecnologia Sony e la scalabilità di Xibo per un importante progetto

Nel 2024, Blue Billboard è stata incaricata da un comune del Surrey di implementare una rete pubblicitaria DooH su 25 schermi. Questa installazione è stata l’occasione perfetta per Blue Billboard per implementare i Sony BRAVIA 65BZ35L e 55BZ35L con system-on-a-chip utilizzando la nuova integrazione Xibo e Sony ZTP.

Blue Billboard ha scelto Xibo e Sony come fornitori di segnaletica digitale per la rapida scalabilità a costi contenuti, le opportunità di gestione remota dei dispositivi e lo ZTP. Il gruppo ha collaborato con il fornitore di soluzioni per la vendita al dettaglio, Theravada, per progettare e installare l’infrastruttura personalizzata necessaria per il progetto, compresi gli elementi di contorno e i totem.

Il passaggio ai dispositivi SoC Sony Bravia con l’integrazione ZTP tramite Xibo ha permesso a Blue Billboard di distribuire più schermi in tempi più rapidi rispetto al passato, consentendo una rapida scalabilità della rete DooH e un aumento dei ricavi. Blue Billboard è stata in grado di effettuare il provisioning dei dispositivi in modo rapido ed efficiente, di gestirli da remoto e di migliorare i tempi di attività e l’affidabilità complessiva della rete.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di presentare le prime implementazioni globali con le nostre soluzioni all’avanguardia Cloud API e Zero-Touch Provisioning. Questi strumenti non solo migliorano la gestione dei dispositivi basata sul cloud, ma rivoluzionano anche le distribuzioni di schermi su larga scala e le installazioni di applicazioni dei partner con una semplice scansione del codice QR. Le nostre soluzioni stanno trasformando il settore dei display professionali, snellendo il carico di lavoro dei partner CMS e degli integratori di sistema“, ha dichiarato Yigit Erol, B2B Partner Development Manager, Sony Europe.

“Sono colpito dalla facilità con cui si possono configurare e distribuire i nuovi display“, afferma Justin Howard, Technical Director, Blue Billboard. “Il provisioning zero touch semplifica notevolmente il processo, eliminando diversi passaggi, e la funzionalità continua a migliorare. Sony e Xibo insieme offrono una soluzione di digital signage e di digital out of home di alta qualità, che ogni azienda dovrebbe prendere in considerazione per l’aggiornamento o il potenziamento della propria rete“.