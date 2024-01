Con Jabra+ for Admins la gestione video è facile e sicura

È attualmente in corso, fino al 2 febbraio a Barcellona, la fiera di settore ISE 2024, durante la quale Jabra, realtà specializzata nelle soluzioni audio e video personali e professionali, ha annunciato Jabra+ for Admins: una piattaforma software con il modello di sviluppo API-first, basata sul cloud per il monitoraggio e la gestione remota di sale riunioni e dispositivi.

Jabra+ for Admins è gratuita e offre un’esperienza senza soluzione di continuità dall’inizio alla fine dei processi, consentendo agli utenti di gestire i propri dispositivi di comunicazione con facilità, risparmiando tempo per quanto concerne l’amministrazione e la risoluzione dei problemi. I manager IT avranno visibilità e controllo su impostazioni, firmware e approfondimenti da un’unica piattaforma software e potranno controllare gli aggiornamenti di stato in tempo reale da qualsiasi luogo.

Jabra+ for Admins aprirà la strada a future esperienze per i manager IT, gli utenti finali e i partner a partire dalla gestione delle sale riunioni e dei dispositivi video, soluzione che i clienti potranno da subito prenotare tramite un programma Early Adopter, con una disponibilità più ampia dalla prossima estate.

Innovativa gestione delle sale riunioni e dei dispositivi video

Attraverso la piattaforma Jabra+ for Admins, gli utenti possono monitorare e gestire facilmente tutte le soluzioni Jabra per sale riunioni con una chiara panoramica visiva di spazi, sedi e dispositivi. La moderna interfaccia utente (UI), il nuovo design e la maggiore intuitività rendono la gestione più accessibile, offrendo una soluzione completa per i manager IT.

La piattaforma consente inoltre agli utenti di gestire collettivamente tutti i dispositivi di una stanza, ottimizzando l’esperienza delle riunioni grazie alla configurazione da remoto dei dispositivi e all’aggiornamento del firmware. Inoltre, il monitoraggio in tempo reale dello stato online/offline di sale e dispositivi aiuta a identificare immediatamente i problemi, riducendo le richieste di intervento e garantendo un’esperienza di riunione senza interruzioni.

Jabra+ for Admins è una piattaforma cloud unificata e sicura

Come piattaforma software unificata, Jabra+ for Admins può integrarsi con i sistemi di help desk IT e con strumenti di terze parti per creare un ecosistema per la gestione dei dispositivi. Per l’aggiornamento di questi, la personalizzazione delle cuffie o l’integrazione con i device di Jabra, gli utenti possono utilizzare un unico sistema.

Jabra+ for Admins sfrutta anche la sicurezza e la scalabilità della suite di servizi di Microsoft Azure, grazie al processo di autenticazione Single Sign-On (SSO) per un facile accesso. Il processo SSO migliora la sicurezza riducendo le superfici di attacco e semplificando l’autenticazione degli utenti, con il risultato di migliorare la user experience e di alleggerire le problematiche associate al recupero delle password.

Holger Reisinger, SVP Enterprise Solutions di Jabra, ha dichiarato: “In un ambiente di lavoro ibrido in cui la gestione delle sale riunioni e dei dispositivi multipli è sempre più complessa, comprendiamo l’importanza della semplicità e dell’efficienza. Per questo abbiamo creato Jabra+ for Admins: una piattaforma snella, sicura e facile da usare. Grazie a essa gli utenti possono essere più produttivi e dedicare più tempo a ciò che serve“.

Provare il futuro delle riunioni intelligenti con Jabra PanaCast all’ISE

Nel corso di ISE 2024, Jabra presenterà anche le sue ultime soluzioni di collaborazione video: Jabra PanaCast 50 e Jabra PanaCast 50 Video Bar System. Queste offrono esperienze innovative basate sull’Intelligenza Artificiale, tra cui la nuova funzione Intelligent Meeting Space. Da ora disponibile, questa funzione consente agli utenti di personalizzare e impostare i confini dello spazio di riunione virtuale, assicurando che vengano inclusi solo i partecipanti rilevanti all’interno dell’area definita ed escludendo altre figure.

Disponibilità di Jabra+ for Admins

Jabra+ for Admins per le sale riunioni e i dispositivi video è fornita gratuitamente e attualmente disponibile attraverso il programma Early Adopter, con una disponibilità più ampia a partire alla prossima estate. La gestione dei dispositivi personali è prevista nel corso dell’anno.