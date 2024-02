LG reinventa il futuro a ISE 2024

È in corso a Barcellona, fino al 2 febbraio, la fiera di settore ISE 2024 (Integrated Systems Europe) dove, tra i grandi protagonisti, spicca LG Electronics (LG) con le proprie soluzioni di digital signage ispirate al tema “Reinventing the future”.

Alla fiera l’azienda mostra la sua gamma completa di soluzioni display professionali che soddisfano perfettamente le esigenze dei settori retail, corporate, education e hospitality, che includono le soluzioni Micro LED, LED All-in-One, Transparent OLED e le piattaforme cloud di gestione da remoto.

Lo spazio LG a ISE 2024

Lo stand di LG, della dimensione di 1.728 mq, dedica un’ampia area alla tecnologia Micro LED LG MAGNIT, i cui display sono esposti mostrando diversi scenari d’uso tra cui una control room, una sala riunioni, una suite di lusso e uno studio di produzione virtuale. Oltre alla qualità delle immagini e all’accuratezza dei colori anche su un ampio angolo di visione, la tecnologia micro LED consente di realizzare configurazioni di grandi dimensioni che possono adattarsi all’ambiente di installazione in termini di formato e risoluzione. In particolare LG MAGNIT All-in-One è ideale per le sale conferenze grazie alla semplicità d’uso dovuta ai controlli frontali di facile accesso, gli speaker e il controller. Per le control room sono indicate invece le soluzioni Micro LED modulari che permettono di creare schermi di grandi dimensioni facili da monitorare, mentre per gli studi di produzione virtuale LG ha sviluppato un modello di LG MAGNIT specifico in grado di offrire una riproduzione accurata delle immagini e la compatibilità con diverse apparecchiature per la cinematografia. Infine, le soluzioni LG MAGNIT per le suite di lusso sfruttano il processore Alpha 9 con Intelligenza Artificiale per offrire esperienze visive sorprendenti e una qualità delle immagini ottimizzata per i contenuti personalizzati delle strutture ricettive.

All’interno dello stand, è esposta anche una suggestiva installazione realizzata con Kinetic LED, la soluzione tecnologica pensata per centri commerciali e aeroporti. L’installazione è composta da uno schermo di 3.670 x 6.100 mm e diversi LED Fine Pitch di grandi dimensioni (modello LSBC019) che si muovono in sincronia con la musica mentre riproducono alcune immagini di arte digitale.

All’interno dell’area Luxury Suite è esposto il maestoso LG MAGNIT da 118 pollici e gli Hotel TV UHD da 49, 55 e 65 pollici con nuove cornici, disponibili in tre eleganti colori, ispirate alle gallerie d’arte. Oltre a garantire esperienze di visione esclusive, i nuovi Hotel TV LG permettono agli ospiti della struttura ricettiva di utilizzare Apple AirPlay per riprodurre i propri contenuti preferiti, film o foto, direttamente dal proprio iPhone o iPad. È sufficiente, infatti, scansionare il codice QR che appare sull’Hotel TV dopo il check-in per associare in modo sicuro il proprio dispositivo direttamente al televisore della camera per tutta la durata del soggiorno.

Le soluzioni Corporate

L’area dedicata alle soluzioni Corporate ospita tre schermi LG MAGNIT: un display perfetto quando si filmano interventi istituzionali, come quelli dei CEO, o spot pubblicitari; un altro dotato di alimentazione remotizzata per l’uso nelle control room; e il modello All-in-One con controller e speaker integrati per l’uso nelle sale riunioni. In quest’area sono esposti anche i nuovi modelli LED All-in-One da 171 pollici in formato 21:9 e gli schermi LCD da 105 pollici in formato 21:9, che sono ideali per le videoconferenze widescreen e sono compatibili con le soluzioni integrate di partner terzi.

L’area dedicata al Retail

Nella zona Retail, i visitatori di ISE possono esplorare le soluzioni LG dedicate al settore, in grado di migliorare l’esperienza di acquisto e creare nuove opportunità di business per i gestori di negozi grazie alla possibilità di riprodurre annunci pubblicitari sui display all’interno del negozio. Tra le soluzioni esposte, vi sono il signage LED Stretch da 79 pollici, ideale per mostrare contenuti di brand, il display OLED Transparent, che funge da lavagna digitale per i menù, ed LG Kiosk, un pratico display per gli ordini self-service.

Con le sue cornici sottili, il nuovo display OLED Transparent modulare da 55 pollici permette di creare un video wall del formato preferito diventando una sorta di parete divisoria in grado di coinvolgere i clienti. Il display LED-LCD bifacciale di LG (LED da 86 pollici e LCD da 75 pollici) consente invece di comunicare sia con i clienti all’interno del negozio sia con i passanti al di fuori grazie alla possibilità di trasmettere simultaneamente contenuti da entrambi i lati dell’installazione. I display stretch da 37 pollici e i display OLED Transparent da 30 e 55 pollici completano l’ampia offerta LG per il retail.

Infine, la soluzione per la gestione dei contenuti pubblicitari per Digital Out Of Home, LG DOOH Ads, è dotata della funzione Programmatic AD che permette di ottimizzare i contenuti pubblicitari in base al negozio in cui sono riprodotti.

L’aula digitale LG pensata per il settore Education

L’area dedicata alle soluzioni per l’Education riproduce un’aula digitale dotata delle lavagne digitali interattive LG CreateBoard (da 55 a 86 pollici). Grazie a questo prodotto, gli insegnanti possono caricare facilmente le lezioni attraverso il browser e dare l’accesso agli studenti tramite codici QR. L’area ospita inoltre la scelta ideale per i corsi universitari di cinema, cioè la soluzione integrata per la produzione virtuale che comprende schermi LED per la visualizzazione di sfondi renderizzati digitalmente, LG CreateBoard per la scrittura e i display OLED per rivedere il girato.

Il cloud e la sicurezza certificata

Infine, LG offre diverse soluzioni software basate su cloud che semplificano la gestione delle soluzioni di display digitali. In particolare, LG presenterà LG Business Cloud, la piattaforma che permette di sottoscrivere e accedere a tutte le soluzioni cloud di gestione da remoto di LG da un’unica pratica interfaccia. Tra le soluzioni accessibili vi sono: LG SuperSign Cloud, che consente la creazione e la distribuzione da remoto di contenuti per il digital signage, la piattaforma per l’hospitality LG Pro:Centric Cloud ed LG ConnectedCare che consente di monitorare da remoto i display, controllarne il consumo energetico e regolarne la luminosità.

In occasione di ISE, LG presenta anche LG Shield, il nuovo sistema di sicurezza per display commerciali in grado di rispondere alle più recenti e sofisticate minacce informatiche. LG Shield opera sotto webOS proteggendo i server centrali, le app e i sistemi operativi. Le sue prestazioni hanno ottenuto la certificazione EAL 2 e ISO/IEC DIS 18974.