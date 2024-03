DS Smith digitalizza la logistica con il Wi-Fi di Cambium Networks

Connettività a digitalizzazione fanno la differenza negli ambienti lavorativi di oggi. DS Smith, fornitore di imballaggi sostenibili e a base di fibre, impegnato nel riciclaggio e nella produzione di carta. svolge un ruolo fondamentale nella catena del valore in vari settori, tra cui l’e-commerce, i beni di largo consumo (FMCG – Fast-Moving Consumer Goods) e la produzione. L’azienda, quotata al FTSE 100, ha sede a Londra, opera in oltre 30 Paesi e ha una forza lavoro di circa 30.000 dipendenti. Per migliorare l’efficienza della produzione e dello stoccaggio in circa 20 sedi in Germania, l’infrastruttura di rete è in fase di graduale ammodernamento. Come passo preliminare, è stata implementata una rete Wi-Fi completa presso il sito di Hövelhof, nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Le esigenze di DS Smith

Per creare un ambiente di lavoro moderno e automatizzato all’interno dei vasti magazzini e capannoni di produzione di DS Smith, era necessario creare una nuova piattaforma di rete in grado di assicurare un funzionamento senza interruzioni. Dato che non tutti i capannoni erano collegati alla rete via cavo, è stato necessario individuare una soluzione alternativa con una portata di segnale altrettanto ampia. Un requisito fondamentale era che la soluzione coprisse e collegasse l’intero sito. Inoltre, i dispositivi dovevano resistere a singoli fattori di disturbo, come barriere di scaffali, temperature ambientali variabili e interferenze da parte di apparecchiature e macchinari. Altri requisiti critici per la soluzione di rete erano un roaming veloce senza soluzione di continuità in tutta la sede e la connessione delle aree offline esistenti.

In collaborazione con ICS Group, il partner logistico IT di DS Smith, i punti di accesso WLAN e i componenti radio punto-punto di Cambium Networks sono stati implementati presso il sito di Hövelhof. In seguito allo sviluppo di un concetto di modernizzazione integrativa da parte del gruppo ICS, sono stati eseguiti il rilevamento delle frequenze radio, l’analisi delle frequenze di interferenza e l’implementazione dei dispositivi. I punti di accesso WLAN sono stati installati sia per le aree interne che per quelle esterne di DS Smith e una sala remota è stata collegata alla rete tramite radio point-to-point. La gestione e la manutenzione dei dispositivi sono condotte attraverso la piattaforma di gestione cloud cnMaestro.

Con l’implementazione di dispositivi WLAN e radio punto-punto, DS Smith dispone ora di una rete Wi-Fi affidabile, stabile, sicura e completa presso il sito di Hövelhof. L’implementazione della soluzione WLAN e radio point-to-point da parte del partner Cambium ICS Group non ha interrotto le attività produttive di DS Smith. La nuova rete del sito di Hövelhof è scalabile e può essere ampliata in modo flessibile in base alle esigenze future. Insieme al Gruppo ICS e a DS Smith, è prevista un’espansione graduale dell’ammodernamento della rete ad altre sedi in Germania.