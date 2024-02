Anord Mardix: i siti produttivi navigano a gran velocità con Cambium Networks

Avere una rete robusta e dalle alte prestazioni è ormai fondamentale, soprattutto per quelle realtà che presentano ambienti in cui il segnale potrebbe essere compromesso. Tra queste realtà c’è Anord Mardix, azienda operante a livello mondiale nel settore dell’ingegneria elettrica, con strutture in EMEA, APAC e Nord America per garantire l’alimentazione elettrica in una miriade di settori, con clienti che includono i principali fornitori di social media e giganti dell’hosting e del data hosting in tutto il mondo.

Recentemente Anord Mardix ha migliorato le prestazioni della rete wireless nei suoi stabilimenti di produzione nel Regno Unito con una soluzione Wi-Fi ad alte prestazioni progettata e implementata da Redway Networks, system integrator partner di Cambium Networks. La nuova piattaforma di cloud-networking Cambium fornisce comunicazioni ininterrotte tra il software operativo interno e gli oltre 1.000 dispositivi mobili utilizzati per la scansione delle attrezzature in stabilimento. Il nuovo Wi-Fi assicura connettività senza soluzione di continuità e velocità di rete molto più elevate per il personale.

Le esigenze di Anord Mardix

La soluzione Wi-Fi preesistente non era in grado di supportare le crescenti esigenze di connettività e copertura nelle sue sedi produttive di 900 mq a Blackburn e dei 13.000 metri nei due siti di Kendal. Il personale aveva problemi di caduta del segnale Wi-Fi che riduceva l’efficienza nella scansione dei prodotti per l’assemblaggio. Anord Mardix ha allora deciso di aggiornare il Wi-Fi con una soluzione più robusta e moderna, in grado di fornire una migliore capacità di rete.

L’azienda si è rivolta a Redway Networks che ha quindi condotto una analisi suk campo per determinare dove fossero posizionati gli access point (AP) esistenti, e i miglioramenti che i nuovi AP avrebbero apportato in termini di potenza del segnale a radiofrequenza, copertura e capacità. Il rapporto è stato poi presentato ad Anord Mardix per mostrare i cambiamenti che una nuova soluzione Wi-Fi 6 di Cambium.

La soluzione giusta per gli ambienti complessi

Toby Turner, Group IT Director di Anord Mardix sottolinea: “A causa della natura della nostra attività, le nostre strutture sono ambienti complessi e polverosi, con molti componenti che possono interferire con il segnale Wi-Fi, quindi avevamo bisogno di AP robusti e Redway Networks ci ha consigliato Cambium perché la tecnologia Wi-Fi dei suoi cnPilot è “impermeabile” e può resistere al calore e alla polvere degli ambienti di magazzino. Inoltre, dispone di numerose opzioni di antenna per garantire che il segnale Wi-Fi sia sempre più forte dove serve“.

Redway Networks ha effettuato la migrazione al nuovo Wi-Fi Cambium senza alcuna interruzione dell’attività di Anord Mardix.

Conclude Toby Turner: “Cambium ci ha dato un’affidabilità e una velocità di rete molto migliori e ora abbiamo un’ottima copertura in tutte le nostre strutture, senza zone d’ombra, il che ha potenziato la produttività del magazzino. Anche con i nostri scaffali alti a Castle Mills, l’antenna direzionale di Cambium può è in grado di inviare il segnale tra le scaffalature e di fornire una connessione costante anche ai dispositivi più piccoli. Ci si aspetta che il Wi-Fi funzioni, quindi per me, nessuna notizia è una buona notizia, ed è questo che mi piace del nostro nuovo Wi-Fi Cambium”.