È Trend Micro il campione di cybersecurity del 2023

Il 2023 ha visto minacce cyber sempre più evolute colpire le aziende e, purtroppo, nel 2024 la situazione non sembra migliorare. Ecco perché i player operanti nella cybersecurity hanno un ruolo importante nel mitigare queste minacce. Tra i player di maggior successo nel settore della sicurezza informatica c’è Trend Micro, che annuncia di essere stata nominata Champion nel “Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix 2023”.

Trend Micro è primo su 30 grazie al suo Trend Partner Program

Con questo riconoscimento, Trend Micro suggella il successo della propria strategia channel-first. Il programma di canale di Trend (tra i più articolati del mercato, che protegge la base clienti geograficamente più diversificata fra tutti i vendor e distribuita in 69 Paesi), infatti, si è posizionato al 1° posto tra 30 programmi di brand di cybersecurity esaminati da Canalys.

I vendor di security, per essere classificati Champion nella Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix, devono raggiungere punteggi elevati e consistenti, possedere le maggiori quote di mercato e dimostrare performance elevate, vision, leadership e capacità di cambiamento.

Canalys ha riconosciuto, inoltre, l’imminente riprogettazione del Trend Partner Program, che si focalizza sull’abilitazione di specifici modelli di business dei partner e sull’accelerazione della loro crescita e delle loro competenze. Tra gli elementi chiave del programma di Trend Micro, possibilità di lead generation, un innovativo modello dedicato alle capacità dei partner ed esperienze digitali. I partner potranno approfondire le proprie competenze in ambiti come la risposta agli incidenti, i servizi di sicurezza gestiti e i servizi professionali.

Canalys misura il sentiment dei partner attraverso il Vendor Benchmark Analyzer, strumento che raccoglie le esperienze di collaborazione dei partner con i vendor e attribuisce punteggi che consentono un facile confronto incrociato. Trend Micro ha mantenuto un punteggio complessivo tra i più elevati, pari all’84%, e ha ampiamente superato la media delle valutazioni nelle tre categorie principali prese in considerazione dai partner: programmi e abilitazioni, coinvolgimento nelle vendite e partner experience.

Fra le aree in cui Trend Micro eccelle vi sono la formazione dei partner (86,3%), il supporto tecnico (85,6%), la gestione degli account (87,5%) e la dedizione al canale (87,5%). Questi risultati hanno permesso a Trend di superare i benchmark complessivi fra concorrenti come Palo Alto Networks, Trellix e Check Point.

Dichiarazioni

“Trend Micro nell’ultimo anno non si è fermata e ha sviluppato un nuovo programma di canale, raggiungendo una crescita dei partner AWS CPPO del 40% e del 46% per i partner MSP che utilizzano Vision One”, afferma Matthew Ball, Chief Analyst di Canalys. “Nell’elaborare la nostra matrice, non valutiamo solo il sentiment dei partner e le stime di acquisto, ma riconosciamo l’impegno continuo dei vendor nel facilitare il business, promuovere opportunità di crescita e incrementare la formazione e le capacità dei partner. Trend continua a eccellere come leader e innovatore nella sicurezza per il canale”.

“Quando i nostri partner e clienti finali hanno successo, anche noi abbiamo successo”, commenta Salvatore Marcis, Head of Channel and Territory Sales di Trend Micro Italia. “Il nostro ecosistema di partner può contare su consulenze approfondite e aggiornamenti costanti sul panorama delle minacce in continuo cambiamento. Abbiamo eseguito migliaia di valutazioni del rischio tramite oltre 800 partner, con l’obiettivo di offrire loro sempre più valore e aiutarli a diventare più resilienti. La nostra specifica visione di una cybersecurity basata su piattaforma è chiara e contribuisce a rendere il mondo connesso un luogo più sicuro per tutti”.

“Il riconoscimento da parte di Canalys del nostro rinnovato Trend Partner Program sottolinea il nostro costante impegno nella creazione di modelli di business su misura per i partner, con l’obiettivo di supportare la crescita e aumentare le competenze“, ha affermato Christina Decker, Director Strategic Channels Europe Trend Micro. “L’integrazione di ulteriori possibilità di lead generation, di un modello innovativo dedicato alle capacità dei partner e di esperienze digitali all’avanguardia, evidenzia la continua ricerca nel fornire un supporto onnicomprensivo. Siamo orgogliosi dei nostri risultati e non vediamo l’ora di continuare il nostro percorso come leader e innovatore nel campo della sicurezza del canale”.