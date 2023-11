Trend Partner Program: nuovo programma di canale per Trend Micro

Trend Micro presenta il nuovo programma dedicato ai partner a livello internazionale, il “Trend Partner Program”. Basato su nuovi paradigmi, mira ad accelerare la crescita del business dei partner e a consentire loro di offrire ai clienti nuovi livelli di eccellenza.

“I nostri partner sono una componente indispensabile della nostra straordinaria storia trentennale e della nostra evoluzione. Siamo focalizzati sui risultati e ci allineiamo con i partner dal punto di vista strategico, con l’obiettivo di proteggere il mondo digitale”. Afferma Eva Chen, CEO di Trend. “Stiamo inaugurando una nuova era per il Canale grazie a un programma che ridefinisce i modelli di partnership. Sono orgogliosa, quindi, di annunciare la nostra missione comune volta a valorizzare i partner come compagni e guide ‘cyber resilienti’ per supportare i clienti in tutto il ciclo di vita della security”.

Il programma Trend Partner Program è costruito intorno alla piattaforma Trend Vision One e permette ai partner di offrire servizi e consulenza sia nel mondo Enterprise sia in quello delle PMI.

Le imprese oggi devono affrontare rischi sempre più elevati, mentre i cybercriminali hanno nuovi modi di monetizzare e trarre profitto dalle proprie attività illecite. La domanda di cybersecurity cresce, così come l’esigenza di usufruire di competenze e capacità interne all’organizzazione, per proteggere i dati, le aziende, i brand, le industrie e i governi. I partner di Trend Micro, anche grazie al nuovo Trend Partner Program, possono soddisfare questo scenario con qualità, offrendo servizi a valore cruciali come MSSP, MSP, SOCaaS, XDR, Incident Response e molti altri. Per supportare i partner, Trend permette loro di offrire ai clienti servizi di assessment relativi a Cyber Risk, External Attack Surface, Cloud Posture e Azure AD.

Oltre 800 partner hanno già utilizzato i servizi di Cyber Risk Assessment per aiutare più di 1.400 clienti. Nuovi servizi stanno per essere presentati a breve.

“Lavorare a stretto contatto con Trend ci consente di fornire un livello di security senza eguali e offrire un grande valore ai nostri clienti”. Commenta Anne Saunders, Global Director of Cybersecurity Partnerships, Capgemini. “Mentre aumenta la complessità nel panorama della cybersecurity, la partnership con Trend è un elemento strategico per abilitare la business transformation. Siamo entusiasti di poter supportare sempre nuovi clienti con gli strumenti di cui hanno bisogno, per mettere al sicuro la loro organizzazione”.

Poiché Trend e i suoi partner si sono evoluti insieme, lo stesso ha fatto un’altra componente cruciale, l’intelligenza artificiale, che permette loro di comprendere quali siano le future minacce e quali opportunità di crescita vi siano presso i clienti, generando valore per tutte le parti coinvolte.

“Gli ambienti IT ibridi sono sempre più complessi e i servizi di sicurezza gestiti sono i maggiori driver per il canale”. Aggiunge Jay McBain, Chief Analyst, Canalys. “Al contempo, il canale sta sperimentando una svolta verso il cloud, i servizi, i marketplace, l’incident response e la consulenza. È straordinario vedere come Trend Micro, con il Trend Partner Program, sia in grado di fornire supporto ampio e articolato – compreso un Partner Capability Model ben bilanciato – che permette ai partner di eccellere nei servizi gestiti, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale generativa”.

Il Trend Partner Program permette ai partner di:

Sfruttare la potenza dell’IA , grazie alle capacità di intelligenza artificiale generativa di Trend Vision One, che aiuta i team SOC ad accelerare i workflow quotidiani, migliorare le prestazioni e la produttività

, grazie alle capacità di intelligenza artificiale generativa di Trend Vision One, che aiuta i team SOC ad accelerare i workflow quotidiani, migliorare le prestazioni e la produttività Aumentare i profitti grazie a benefit definiti, partecipazione ai deal, attività di co-selling, offerte competitive su marketplace privati e il riconoscimento di come il partner abbia supportato i guadagni attraverso i servizi e la consulenza

grazie a benefit definiti, partecipazione ai deal, attività di co-selling, offerte competitive su marketplace privati e il riconoscimento di come il partner abbia supportato i guadagni attraverso i servizi e la consulenza Espandere i servizi con nuove competenze che consentono ai partner di ottenere certificazioni di servizio e tecniche nella cloud security, nei servizi professionali, nei servizi di sicurezza gestiti, SOC, IR e altro ancora

con nuove competenze che consentono ai partner di ottenere certificazioni di servizio e tecniche nella cloud security, nei servizi professionali, nei servizi di sicurezza gestiti, SOC, IR e altro ancora Generare più lead e pianificare attività di co-selling grazie a molteplici strumenti di lead generation e workshop dedicati ai clienti, fra cui valutazioni congiunte dei rischi, seminari di cloud security per AWS e Azure, demo online, campagne di incentive e numerosi strumenti di co-sell e co-brand

grazie a molteplici strumenti di lead generation e workshop dedicati ai clienti, fra cui valutazioni congiunte dei rischi, seminari di cloud security per AWS e Azure, demo online, campagne di incentive e numerosi strumenti di co-sell e co-brand Provare esperienze di apprendimento immersive con i Trend Campus, che si contraddistinguono per una formazione ibrida suddivisa in tre moduli progressivi e momenti di approfondimento 1:1 rivolti ai partner in base alle competenze

con i Trend Campus, che si contraddistinguono per una formazione ibrida suddivisa in tre moduli progressivi e momenti di approfondimento 1:1 rivolti ai partner in base alle competenze Beneficiare di un’esperienza digitale integrata grazie al partner locator, al partner portal, alle app mobile, alle dashboard per i lead e ai marketplace cloud

Il Trend Partner Program è fondato su un solido e florido business di canale, che comprende 147.000 partner profilati. Oltre la metà di questi ha già partecipato, lo scorso anno, a diversi corsi di cybersecurity. Le deal registration hanno visto un aumento significativo, soprattutto in ambito co-selling, con una crescita anno su anno del 42% relativa ai partner AWS CPPO e del 46% per quanto riguarda i partner MSP che utilizzano XDR.