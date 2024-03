EOS C500 Mark II: Canon aggiorna il firmware

Canon, società innovativa specializzata nell’imaging, annuncia il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware gratuito per EOS C500 Mark II pensato per migliorare ulteriormente le funzionalità professionali della videocamera.

Le novità introdotte nella videocamera EOS C500 Mark II

Questo aggiornamento aggiunge i formati Cinema RAW Light a 12 bit: LT (Light), ST (Standard) e HQ (High Quality), migliorando la flessibilità del flusso di lavoro e fornendo più opzioni di post-produzione. Precedentemente disponibile per i modelli EOS R5 C ed EOS C70, questa funzione molto richiesta consente agli utenti di selezionare una gamma scalabile bitrate in formato RAW, permettendo di scegliere se dare priorità alla fedeltà di immagine o riducendo le dimensioni dei file, mantenendo al contempo inalterata l’elevata qualità delle informazioni cromatiche a 12 bit.

EOS C500 Mark II è dotata di sensore full frame da 5,9K, registrazione RAW interna, innesto intercambiabile e design modulare. Questa videocamera è la scelta perfetta per le produzioni televisive e cinematografiche che richiedono un’eccellente qualità di immagine in un corpo compatto ma dotato di una connettività completa.

Dichiarazioni

David Metalli, Imaging Technologies Product Business Developer di Canon Italia, ha dichiarato: “Il formato Cinema RAW Light evolve continuamente e presenta un chiaro vantaggio sui formati molto compressi, soprattutto durante le fasi di colour grading e le pipeline VFX. I tre nuovi formati scalabili sono a 12 bit, anche a frame rate elevati, senza alcun sottocampionamento cromatico, e consentono ai direttori della fotografia di sfruttare al meglio le funzionalità della loro videocamera di produzione”.

Il nuovo firmware verrà rilasciato alla fine di marzo 2024.