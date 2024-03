varioPRINT 6000 TITAN: da Canon nuovi aggiornamenti

Dal suo lancio nel 2017, Canon varioPRINT 6000 TITAN ha venduto più di 1000 unità in tutta la regione EMEA conquistando la posizione leader nel mercato della stampa di produzione monocromatica a foglio. Forte di questo successo, l’azienda giapponese ha sviluppato una serie di aggiornamenti, tra i quali un’interfaccia utente perfezionata per tutti i modelli, un toner più resistente e la nuova opzione Print Guard Module capace di assicurare una maggiore durabilità delle stampe nell’elaborazione dei documenti transazionali.

La serie varioPRINT 6000 TITAN, rinomata per la sua affidabilità, produttività e qualità di stampa, si rivolge ai mercati ad alto volume ed è in grado di gestire fino a 10 milioni di stampe A4 al mese. Le sue tre versioni, Standard, TPxp e MICR, consentono di rispondere alle molteplici esigenze dei mercati di riferimento: stampa commerciale e in-house, stampa di libri e manuali, stampa di documenti transazionali e di sicurezza. Tutti i dispositivi, inoltre, sono disponibili in diverse varianti di velocità con la possibilità di effettuare upgrade permanenti o temporanei, oltre alla possibilità di scegliere diversi moduli di finitura e ingresso carta (anche per la gestione del formato 35×50 cm). La serie Canon varioPRINT 6000 TITAN sarà esposta a Drupa 2024, presso lo stand Canon.

Canon VarioPRINT 6000 TITAN: progettata per soddisfare le esigenze dei clienti

Le tre versioni della serie varioPRINT 6000 TITAN, Standard, TPxp e MICR, sono state ottimizzate per operare nei settori della stampa commerciale, interna, transazionale e della sicurezza, offrendo agli utenti l’opportunità di produrre un’ampia gamma di applicazioni, inclusi libri on-demand, manuali, documenti transazionali, direct mail e documenti finanziari, oltre ad applicazioni stampate su supporti leggeri, come i foglietti illustrativi per l’industria farmaceutica e non solo.

Tutti i modelli varioPRINT 6000 TITAN versione TPxp (stampa transazionale con performance extra) sono stati progettati principalmente per la produzione di documenti transazionali, book on demand e direct mail. Inoltre, l’innovativo toner TPxp ad alta resistenza, combinato con il nuovo modulo opzionale Print Guard Module (PGM), presenta una maggiore forza coesiva che permette di aumentare ulteriormente la durabilità e robustezza delle stampe. Elemento, quest’ultimo, fondamentale per mantenere una qualità di stampa ottimale negli ambienti che utilizzano dispositivi di finitura inline o nearline, ad alte prestazioni.

Maggiore semplicità operativa

La serie varioPRINT 6000 TITAN è compatibile con la nuova versione Mark 10 di PRISMAsync, il server di stampa Canon che elabora i lavori e monitora le funzioni della stampante. Oltre a consentire all’utente di pianificare la produzione con otto ore di anticipo, assicurando flussi di lavoro efficienti, PRISMAsync raccoglie anche in tempo reale dati e informazioni sulle prestazioni dei dispositivi, mettendo gli operatori nelle condizioni di intervenire tempestivamente in caso di necessità. A ciò si aggiunge la possibilità di controllare e gestire da remoto i processi di una o più stampanti Canon con PRISMAsync tramite PRISMAremote Manager.

PRISMAsync presenta, inoltre, una rinnovata interfaccia utente, che si distingue per la sua semplicità di utilizzo grazie a un pannello multimediale dinamico e integrato su schermo multitouch full HD da 21,5″.

Tecnologia scalabile

La serie varioPRINT 6000 TITAN è disponibile con diverse licenze di velocità, temporanee o permanenti, per adattarsi ai mutevoli volumi di produzione dei fornitori di servizi di stampa: 182, 221, 272 e 328 ipm (A4). Tramite l’interfaccia DFD, le stampanti si collegano con un’ampia gamma di dispositivi di finitura standard e di terze parti ad alte prestazioni. All’occorrenza è possibile ordinare varioPRINT 6000 TITAN con il kit Light Weight Media installato (no opzionale) che permette, inoltre, di stampare su carta molto leggera (45 g/m2).

Qualità di stampa eccezionale ed emissioni di ozono prossime allo zero con varioPRINT 6000 TITAN

Efficienza energetica, eccezionale affidabilità e produttività elevata fino a 10 milioni di stampe A4 al mese: la serie varioPRINT 6000 TITAN aiuta a realizzare elevati volumi di stampe di alta qualità con tempi di produzione estremamente ridotti. Grazie all’esclusiva tecnologia Gemini, queste stampanti monocromatiche coniugano la stampa fronte-retro a passaggio singolo, con qualità pari a quella offset, con un ridotto consumo energetico, nessuno spreco di toner e minime emissioni di rumore e di ozono. La serie varioPRINT 6000 TITAN è stata progettata seguendo i principi di economia circolare, all’insegna della sostenibilità. Pensata per offrire soluzioni di stampa che durano nel tempo e con componenti che possono essere riutilizzati attraverso il programma di riciclo europeo. Inoltre, fusione simultanea, basse temperature di fusione e ridotte emissioni di calore contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica.

Comprovata esperienza

L’Imprimerie Corlet è un’importante tipografia attiva da oltre 60 anni ed è la terza in ordine di grandezza in Francia. Jean-Luc CORLET, CEO del Gruppo Corlet, afferma: “La stampante varioPRINT 6000 TITAN è entrata a far parte del reparto digitale del gruppo e soddisfa pienamente le esigenze dei nostri diversi ambienti di produzione, in continua evoluzione. Riteniamo che TITAN sia la stampante di produzione a foglio più efficiente nel settore della stampa monocromatica fronte-retro. Per noi è la scelta migliore!“.

Universitas, azienda belga specializzata nella stampa digitale sostenibile, ha clienti che spaziano dal settore scolastico a quello editoriale, dalle università alle aziende di formazione, fino al mercato B2B. L’azienda ha installato una varioPRINT 6270 TITAN per trasferire la maggior parte dei lavori di stampa monocromatica in tirature medio-basse dall’offset al digitale.

Tom Van Uffelen, Titolare di Universitas commenta: “Abbiamo investito nella varioPRINT 6270 TITAN in virtù delle sue eccezionali specifiche tecniche, soprattutto in termini di operatività, affidabilità del percorso carta, capacità di stampare su carta da 45 g/m2, accuratezza della registrazione fronte/retro, qualità di stampa pari a quella offset, flessibilità operativa e facilità di utilizzo per le basse tirature. Tutto questo, insieme ai vantaggi di sostenibilità, tra i quali il basso consumo energetico, l’assenza di sprechi di toner e le emissioni di ozono quasi azzerate, rendono questa stampante perfetta per la nostra azienda“.

Jennifer Kolloczek EMEA Planning, Marketing & Innovation Senior Director, Production Print, Canon Europe, commenta: “Il costante impegno di Canon per l’innovazione abbraccia tutti i settori della stampa di produzione. I documenti stampati in bianco e nero sono una forma vitale di comunicazione insieme al continuo aumento delle basse tirature, alla produzione di libri on demand e all’utilizzo in applicazioni come il direct mail. Grazie all’eccezionale affidabilità, alla qualità e all’efficienza energetica, la nostra stampante monocromatica di punta varioPRINT 6000 TITAN si è guadagnata la fiducia dei fornitori di servizi di stampa che investono in sistemi da oltre 200 ppm e si è assicurata la principale quota di mercato in questo segmento, fin dalla sua introduzione. La serie di stampanti monocromatiche varioPRINT 6000 TITAN è ideale per le attività ad alto volume che forniscono diverse tipologie di applicazioni, tra le quali stampe commerciali, libri, fumetti, prodotti scolastici, documenti elettorali, transazionali o di sicurezza. Si tratta di un sistema affidabile che assicura qualità e produttività senza compromessi“.