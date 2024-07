Equinix raggiunge l’area EMEA con Arrow Electronics

Anche una realtà importante come Equinix, società specializzata nelle infrastrutture digitali, si avvale delle competenze di Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, per raggiungere nuove e promettenti aree di mercato, siglando con essa un accordo di distribuzione.

Gli obiettivi della partnership tra Equinix e Arrow Electronics

Questa collaborazione strategica consentirà ai partner di canale di Arrow di commercializzare i servizi di Equinix come componenti di soluzioni integrate finalizzate all’ottimizzazione della rete, all’abilitazione del multicloud ibrido e al potenziamento delle performance dei workload applicativi. I partner potranno così commercializzare e fatturare i vari servizi Equinix su base mensile ricorrente.

La piattaforma Equinix integra il servizio di co-location dei data center, le connessioni private ai principali provider di servizi di public cloud e un’ampia gamma di soluzioni di esternalizzazione all’interno degli oltre 260 data center International Business Exchange (IBX) presenti in tutto il mondo. Sfruttando i data center IBX indipendenti dai carrier di Equinix, i clienti possono ottimizzare la propria rete WAN e realizzare la trasformazione digitale con reti a bassa latenza e a costi contenuti.

Disponibilità

Le soluzioni Equinix sono disponibili per i partner di canale nel Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Spagna, Finlandia, Italia, Polonia, Portogallo e Svezia.

Dichiarazioni

Mike Worby, EMEA Head of Strategic Alliances per la divisione enterprise computing di Arrow, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Equinix per fornire ai nostri partner di canale un servizio di accesso ineguagliabile alle soluzioni per l’infrastruttura digitale leader del settore. Questa collaborazione consentirà alle imprese dell’area EMEA di accelerare le rispettive iniziative digitali, di ottimizzare le performance di rete e di ottenere una maggiore agilità nelle proprie sedi operative“.

Orla Ni Chorcora, Vice President EMEA channel sales di Equinix, ha aggiunto:

“La capillarità e l’esperienza di Arrow sono preziose per consentirci di ampliare la presenza nella regione EMEA. Insieme, possiamo dotare le organizzazioni dell’infrastruttura digitale di cui hanno bisogno per crescere rapidamente a livello globale, innovare continuamente e offrire esperienze digitali di altissimo livello“.