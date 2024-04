Esprinet distributore di Ergotron nel mercato italiano

Esprinet ed Ergotron hanno siglato un accordo di distribuzione strategica per servire il mercato italiano, con l’obiettivo di estendere la collaborazione anche ad altre geografie in cui il Gruppo opera.

Esprinet supporterà Ergotron nella commercializzazione dei suoi prodotti, promuovendone l’uso esteso su tutti i suoi canali di vendita. Scegliendo Esprinet, Ergotron sarà in grado di ottenere una distribuzione capillare delle proprie soluzioni sul territorio italiano, di espandere il proprio raggio d’azione a ulteriori mercati verticali e di rafforzare la propria presenza complessiva sul mercato.

Conosciamo Ergotron e Esprinet

Ergotron è un’azienda specializzata nelle soluzioni ergonomiche per la gestione del workflow che trasformano gli ambienti sanitari e di lavoro con standard ineguagliabili di qualità, responsabilità aziendale e ambientale. Il portafoglio dell’azienda comprende supporti ergonomici da scrivania e da parete, nonché bracci per monitor per l’ufficio e per diversi spazi in azienda. Ergotron vanta inoltre una lunga storia di design di soluzioni per migliorare il benessere e il flusso di lavoro degli operatori sanitari, tra cui carrelli medici, postazioni a parete e sistemi di batterie avanzate.

Esprinet, gruppo specializzato in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, da anni è attivo nella distribuzione di brand di altissimo livello in Italia e nel Sud Europa, per cui la gamma Ergotron rappresenta un completamento dell’offerta a disposizione dei rivenditori.

Dichiarazioni

“Questa collaborazione rappresenta per Esprinet l’opportunità di ampliare la propria offerta con le innovative soluzioni per la gestione del flusso di lavoro di Ergotron. Siamo lieti di poter mettere a disposizione di questo vendor la nostra competenza ed esperienza su tutti i canali di vendita e di poter offrire alla nostra vasta rete di clienti sempre il meglio della tecnologia disponibile“, ha commentato Giovanni Testa, Chief Operating Officer del Gruppo Esprinet.

“Le persone che utilizzano apparecchiature informatiche durante il lavoro potranno migliorare radicalmente la loro esperienza e il loro benessere utilizzando i prodotti ergonomici, sostenibili e all’avanguardia offerti da Ergotron. La scelta di formalizzare la partnership con Esprinet deriva dalla loro solida competenza data da oltre 20 anni di presenza sul mercato e dall’eccellente user experience che sono in grado di offrire“, ha dichiarato Paul Zuidema, Managing Director EMEA di Ergotron.