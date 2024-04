Exertis AV Italy diventa distributore Sharp/NEC

Exertis AV Italy, realtà operante nel settore della distribuzione di prodotti audiovisivi professionali, è lieta di annunciare una nuova partnership strategica con Sharp/NEC, rinomato produttore di soluzioni innovative per la visualizzazione professionale.

L’accordo con Sharp/NEC segna un passo significativo per Exertis AV Italy nel fornire soluzioni di alta qualità delle serie Professional Displays e Videoproiettori per i mercati corporate, educational e commercial sul territorio italiano.

L’ampia gamma di prodotti offerti da Sharp/NEC, con la sua reputazione consolidata per l’eccellenza e l’innovazione, si integra perfettamente con la vasta esperienza e la rete di distribuzione di Exertis AV Italy nel mercato italiano. Questa collaborazione mira a soddisfare le crescenti esigenze dei clienti per soluzioni di visualizzazione avanzate e affidabili.

“La partnership con Sharp/NEC rappresenta un momento emozionante per noi e per i nostri clienti“, ha dichiarato Stefano Capitani, CEO di Exertis AV Italy. “L’aggiunta della serie di Professional Displays e Videoproiettori di Sharp/NEC al nostro portafoglio ci consente di offrire soluzioni complete e innovative per qualsiasi ambiente di visualizzazione professionale. Siamo entusiasti di collaborare con Sharp/NEC per portare queste eccellenti tecnologie ai nostri clienti in tutta Italia“.

Enrico Sgarabottolo, General Manager TIGI Region di Sharp NEC Display Solutions, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare questa nuova collaborazione che completa lo scenario distributivo italiano per Sharp Nec Display Solutions allineandolo alle collaborazioni in essere con i vari distributori paneuropei. Nello specifico in Italia crediamo che questo nuovo accordo porterà ad entrambe le parti ottime opportunità di business e di sviluppo della propria presenza su diversi mercati. Abbiamo fin da subito stabilito un ottimo feeling con l’intraprendente forza vendite del nostro nuovo partner: questo è certo il miglior modo di iniziare una nuova partnership”.