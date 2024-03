FOREARTH: la stampante a getto d’inchiostro sfila a Parigi con “ANREALAGE”

La stampa a getto di inchiostro sta avendo enormi successi in tutti i settori. La versatilità e l’attenzione verso l’ambiente sono le qualità che vengono maggiormente apprezzate. Il settore della moda sta ricorrendo a questa tecnica di stampa per lanciare nuove tendenze.

Kyocera Document Solutions Europe Management, azienda globale specializzata nelle soluzioni per la gestione documentale, annuncia il debutto alla Paris Fashion Week, collezione donna autunno/inverno 2024/25, di un lavoro di collaborazione progettato e creato da Kunihiko Morinaga, stilista e fondatore del marchio di moda giapponese “ANREALAGE“, utilizzando tessuti stampati con la stampante tessile a getto d’inchiostro Kyocera “FOREARTH”.

Takuya Marubayashi, Presidente di Kyocera Document Solutions Europe, ha commentato: “Questo è un momento storico e di orgoglio per la nostra organizzazione. Alla Settimana della Moda di Parigi abbiamo visto bellissimi disegni prendere vita con una qualità straordinaria grazie a “FOREARTH”, a testimonianza della potenza della nostra tecnologia inkjet. Crediamo davvero che con il getto d’inchiostro sia appena iniziato un nuovo entusiasmante capitolo della stampa tessile”.

Il contesto della collaborazione

Kunihiko Morinaga ha lodato il concetto di “FOREARTH”, una stampante tessile a getto d’inchiostro che riduce drasticamente il consumo di acqua nella stampa dei tessuti. Ciò contribuisce a risolvere problemi annosi nell’industria della moda, come l’inquinamento idrico dovuto alla stampa e i rifiuti causati dallo smaltimento in massa di tessuti e capi di abbigliamento in eccedenza. Questa collaborazione è nata dalla condivisione di valori tra lo stilista e Kyocera.

Kunihiko Morinaga è un designer noto per la combinazione innovativa di moda e tecnologia. La sua prospettiva unica e la sua creatività hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo. Nel 2003, Morinaga ha fondato il marchio “ANREALAGE”, che riconosce nella moda uno strumento per cambiare la vita quotidiana. Ha debuttato alla Settimana della moda di Parigi nel 2014 ed è stato selezionato come uno degli otto finalisti su 1.700 designer globali al LVMH PRIZE, fondato da Moët Hennessy – Louis Vuitton nel 2019. Nel 2021 ha lavorato alle uniformi ufficiali del padiglione giapponese dell’Expo di Dubai e nel 2023 ha creato i costumi di scena per il World Tour di Beyonce. La spiccata capacità di Morinaga di esprimersi attraverso la moda continua a sorprendere e a influenzare il settore.

Kunihiko Morinaga ha commentato: “Il tema di questa collezione è “OBJECT”. Ho perseguito l’idea di abiti per oggetti inanimati, piuttosto che per gli esseri umani. Lo show riflette il mondo tra 100 anni, nel 22° secolo, ed esprime il tipo di abiti che saranno disponibili e il tipo di sfilate che si terranno in quel tempo. In questo show ho cercato di esprimere il concetto di “FOREARTH” di ridurre l’uso dell’acqua sotto forma di vestiti, e ho mostrato un abito come una goccia d’acqua. Di solito gli abiti sono fatti per adattarsi al corpo umano, ma io ho concepito la sfera perfetta come il corpo umano e ho realizzato un abito a balze che avvolge la sfera. L’abito stesso sembra una goccia d’acqua quando la sfera lo indossa, ma quando lo si stacca dalla sfera, si trasforma in un abito che le persone indossano. In tutti i miei anni di creazione di abiti, ho sempre pensato che fosse naturale usare molta acqua per le stampe e che l’uso dell’acqua avrebbe mantenuto i colori, l’espressione vibrante e la consistenza del tessuto. Tuttavia, sono rimasto molto colpito dal fatto che il tessuto stampato con FOREARTH raggiunga la stessa espressione vibrante e ad alta definizione pur utilizzando pochissima acqua. La trama del tessuto stesso non è stata affatto rovinata e la morbidezza del tessuto è stata mantenuta. Penso che le nuove tecnologie siano necessarie per l’evoluzione, non solo nella moda, ma anche nel mondo intero. “FOREARTH” ci permette di esprimere ciò che non siamo stati in grado di realizzare prima, ed è molto importante per la nostra stessa creazione che questo porti a un futuro più sostenibile, il 22° secolo”.

Caratteristiche della stampante tessile a getto d’inchiostro “FOREARTH”

Concetto water free – Riduce notevolmente il consumo di acqua per la stampa di tessuti. Libertà creativa – L’inchiostro a pigmenti proprietario consente di realizzare stampe che risultano sia morbide al tatto che altamente resistenti su un’ampia gamma di tessuti. Indipendenza dalla posizione – La stampa tessile non deve fare affidamento sulle risorse idriche; quindi, le aziende possono installarsi ovunque, riducendo così i costi logistici, i tempi e le scorte in eccesso. Questo dispositivo supporta volumi di produzione ottimizzati da quasi ogni luogo.

Poiché “FOREARTH” riduce in modo significativo l’utilizzo di acqua nella stampa tessile fino a portarlo quasi a zero, non richiede strutture separate per la vaporizzazione e il lavaggio. Questi sono necessari nei processi di pre e post-trattamento della stampa tessile convenzionale. La riduzione dell’acqua contribuisce anche a una drastica diminuzione del consumo energetico e delle emissioni di CO².

Inoltre, il sistema mantiene la morbidezza del tessuto, importante per l’industria tessile e della moda, e consente la stampa ad alta definizione su un’ampia gamma di materiali, come cotone, seta, poliestere, nylon e tessuti misti.