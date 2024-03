Kyocera presenta la nuova testina inkjet con ricircolo di inchiostro

Il settore della stampa sta evolvendo velocemente e, quotidianamente, vengono presentate delle nuove tecnologie che migliorano la qualità della stampa e aiutano le aziende a ridurre il proprio impatto ambientale. Kyocera Corporation, ad esempio, ha sviluppato una nuova testina inkjet con tecnologia di ricircolo dell’inchiostro in prossimità dell’ugello. Disponibile da aprile 2024, la nuova KJ4B-EX1200-RC raggiunge prestazioni da leader di settore in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui la stampa commerciale e su packaging, oltre ad essere compatibile con un’ampia tipologia di inchiostri.

Principali caratteristiche della nuova testina di Kyocera

Il ricircolo dell’inchiostro sull’ugello consente la compatibilità con una maggiore varietà di inchiostri, compresi quelli ad asciugatura rapida, per una più ampia gamma di applicazioni. Maggiore produttività, grazie all’elevata frequenza di trasmissione e un aumentato volume massimo di gocce. Elevata qualità di stampa, grazie all’esclusivo attuatore piezoelettrico monolitico di Kyocera. Maggiore versatilità, grazie alle interfacce elettriche standardizzate.

Il contesto

La stampa digitale offre il vantaggio di una stampa immediata e personalizzabile in qualsiasi quantità, riducendo al contempo l’impatto ambientale grazie all’eliminazione dei rifiuti liquidi che si verificano nei processi di pulizia delle lastre. Di conseguenza, la domanda di stampa digitale, compresa la stampa inkjet, si sta rapidamente espandendo dai tradizionali supporti cartacei a nuove applicazioni come i tessuti, gli imballaggi alimentari e i materiali da costruzione.

Negli ultimi anni, le tipologie di inchiostri sono state diversificate per aumentare la produttività e adattarsi a una più ampia gamma di applicazioni. Di conseguenza, è in aumento la domanda di testine di stampa in grado di gestire una maggiore varietà di inchiostri a velocità più elevate, offrendo al contempo migliori risoluzioni di stampa e una maggiore durata. Soprattutto nei mercati della stampa commerciale e su packaging, le nuove testine di stampa devono garantire volumi di emissione ottimizzati per stampare non solo su carte tradizionali di alta qualità, ma anche su carte e pellicole patinate. Inoltre, con l’aumento della velocità di stampa, gli inchiostri ad asciugatura più rapida stanno diventando una priorità fondamentale, ponendo nuove esigenze di compatibilità alle testine di stampa.

Il design robusto della tecnologia delle testine Kyocera consente una stampa stabile e continua per migliorare la produttività delle operazioni di stampa industriale. Kyocera continuerà a guidare la digitalizzazione dell’industria della stampa riducendo il carico di lavoro degli operatori e migliorando l’efficienza produttiva.

Caratteristiche

Il ricircolo dell’inchiostro sull’ugello consente la compatibilità con una maggiore varietà di inchiostri, compresi quelli ad asciugatura rapida, per una più ampia gamma di applicazioni. L’esclusiva tecnologia di Kyocera fa ricircolare l’inchiostro in prossimità dell’ugello, impedendo l’essiccazione dello stesso, favorendo l’uniformità della temperatura e inibendo la sedimentazione dell’inchiostro. Queste caratteristiche consentono di stampare in modo stabile con vari tipi di inchiostri, comprese le formulazioni ad asciugatura rapida, riducendo al contempo la manutenzione ordinaria, come la pulizia della testina di stampa quando si riavvia la stampante. Questa nuova testina, infatti, incorpora anche un sistema di raffreddamento ad acqua, migliorando la stabilità nella stampa continua, ad alta velocità e di alta qualità.

Maggiore produttività grazie all’elevata frequenza di funzionamento e ad un maggiore volume massimo di gocce.



Grazie all’ottimizzazione del design del canale del flusso d’inchiostro e della struttura della testina di stampa, il volume massimo delle gocce d’inchiostro erogato dagli ugelli è stato aumentato a 4,0 pL, circa il 43% in più rispetto al modello precedente a una frequenza di trasmissione di 80 kHz, con una migliore stabilità del getto. La migliore produttività consente di coprire una gamma più ampia di supporti ottimizzando i volumi delle gocce per i segmenti della stampa commerciale e su packaging. Alta qualità di stampa, grazie all’esclusivo attuatore piezoelettrico monolitico di Kyocera. Kyocera ha sviluppato un attuatore piezoelettrico monolitico di grandi dimensioni, utilizzando una tecnologia proprietaria di progettazione dei materiali per attuatori in ceramica policristallina densa e una tecnologia di produzione per substrati sottili in ceramica piezoelettrica. Kyocera ha quindi ottimizzato e adottato la tecnologia per questa testina di stampa (larghezza: 116 mm x profondità: 34 mm x spessore: 0,04 mm). Utilizzando un attuatore piezoelettrico monolitico di grandi dimensioni, Kyocera ha ottenuto una qualità d’immagine uniforme all’interno della testina di stampa e una qualità di stampa superiore.



Attuatore piezoelettrico monolitico

Maggiore versatilità, grazie alle interfacce elettriche standardizzate. Adottando la stessa interfaccia della testina di stampa convenzionale (KJ4B-1200), Kyocera ha ridotto il costo di sviluppo del sistema di trasmissione e migliorato la versatilità del dispositivo.

Grazie alle sue tecnologie avanzate, Kyocera amplierà le possibilità della stampa digitale e contribuirà alla sostenibilità dell’industria globale della stampa.

Kyocera a drupa 2024

Kyocera esporrà la sua nuova testina alla fiera internazionale dell’industria della stampa e dei media drupa 2024 dal 28 maggio al 7 giugno 2024.