Giornate dell’Installatore Elettrico: Promoberg vi aspetta a Bergamo

Le Giornate dell’Installatore Elettrico (IE) è l’evento fieristico in programma il 13 e 14 giugno 2024 dedicato ai professionisti del settore elettrico, dalla progettazione all’installazione. La manifestazione che si terrà presso Fiera Bergamo offre l’opportunità di scoprire l’universo installazione e manutenzione degli impianti elettrici, ma è anche l’occasione perfetta per fare networking con i maggiori esperti del settore.

La manifestazione, organizzata da Promoberg, sarà articolata su otto aree tematiche relative a impiantistica, mobilità elettrica, fonti rinnovabili, sicurezza e confort, automazione, illuminazione, termotecnica, strumentazione e attrezzature e molto altro. Giornate dell’Installatore Elettrico, seguendo il format delle manifestazioni organizzate da Promoberg, non vuole rappresentare soltanto un evento espositivo ma diventare anche sinonimo di aggiornamento, formazione e sviluppo professionale. Tutti i partecipanti potranno infatti confrontarsi con un’ampia presenza di professionisti del settore elettrico e stimolare in questo modo una crescita e uno sviluppo da un punto di vista professionale. Un ampio programma formativo con convegni, seminari e workshop. Le sessioni formative si terranno nelle sale Volta, Galvani e Colleoni del Centro congressi fieristico.

Le realtà protagoniste della manifestazione

Le Giornate dell’installatore Elettrico saranno affiancate da un programma convegnistico ricco di contenuti: saranno oltre 30 gli approfondimenti formativi dedicati sia al mondo dell’impiantistica come anche alle ultime normative vigenti per rispondere alle esigenze tecniche e pratiche del settore.

Formatori qualificati affronteranno tematiche come efficientamento energetico, complementi elettrici, tecnologie di illuminazione e fotovoltaico, HVAC, sistemi di sicurezza e videosorveglianza e automazione industriale. Il programma convegni è molto ricco e prevede un serie di workshop e convegni (due del quali con crediti formativi) a cura di Promoberg e delle principali realtà del settore: A&I, A2A, Albiqual, Alibaba, Anie, Ats Bergamo, Came, CNA, Confartigianato, Contrel elettronica, Dehn, Femi, Gewiss, Maico e Delta Dore, Niiprogetti, Schneider, Sd Proget, Sonel, Tecsystem, Wiesmann, Zeliatech e Zotup.

La parte convegnistica delle Giornate dell’Installatore Elettrico è curata dal Comitato Scientifico di IE, composta da esperti del settore (componenti di Albiqual, Anie CSI, Confartigianato, CNA, ATS e FederEsco) e presieduto da Andrea Ferriani, Ad di Editoriale Delfino, che commenta: “La formazione e l’informazione sono valori aggiunti essenziali per Le Giornate dell’Installatore Elettrico. Il programma formativo, sviluppato dal comitato scientifico e altri attori coinvolti, risponde alle esigenze degli installatori professionisti moderni. Coprendo tematiche come impiantistica elettrica e termotecnica, tecnologie smart e IOT, sicurezza, energie rinnovabili, automazione e mobilità elettrica, il programma mira a garantire prestazioni eccellenti e competitività sul mercato. In un periodo di rapida trasformazione tecnologica, aggiornare le conoscenze è cruciale per gli installatori, che giocano un ruolo fondamentale nell’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti elettrici e nella sicurezza. Solo attraverso competenze tecniche aggiornate e specializzate possono affrontare efficacemente le sfide del mercato attuale e futuro”.

Il Programma delle Giornate dell’Installatore Elettrico

Tra i tanti appuntamenti sono in programma due convegni che prevedono il rilascio di crediti formativi per i professionisti: il 14 giugno alle ore 9.00 «Addetti ai lavori elettrici per Pav-Pes-Pei» di Confartigianato in collaborazione con Promoberg e alle ore 10.00 «Tecnologie innovative, strumenti, metodi e incentivi per il miglioramento l’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale dell’involucro edilizio» a cura dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta. Un altro appuntamento importante è rappresentato da «La prevenzione delle cadute dall’alto» promosso da Ats Bergamo, corso di aggiornamento CEI 11-27. Promosso da A&I, il 13 giugno si terrà in mattinata anche un workshop dedicato alla “Presentazione e visita guidata ad un prototipo di un involucro tecnologico ecosostenibile ed efficiente”.

Il programma completo è in costante aggiornamento, con tutti i convegni e workshop di aziende e associazioni.

La manifestazione delle Giornate dell’Installatore Elettrico ha il patrocinio di Anie CSI, Federesco e Albiqual, di CNA, Confartigianato, e Provincia; che si uniscono al sostegno di partner storici di Promoberg come Intesa Sanpaolo e Banco BPM Credito Bergamasco (main sponsor), delle new entry Gewiss e Alibaba (main partner), di Cribis (technical partner) e Diadora Utility (safety partner).

L’ingresso alla manifestazione (riservata ai soli operatori professionali) è gratuito, previa registrazione al link. Orari: giovedì e venerdì: 9:30 – 18:00. Ticket parking 5 euro.