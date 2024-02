Glamping: il campeggio di lusso ha bisogno di un Wi-Fi impeccabile

È arrivato il momento del campeggio di lusso, denominato “glamping”. Il termine “glamping” è una combinazione delle parole “glamour” e “camping”. Si riferisce a un’esperienza di campeggio che offre comfort e lusso, andando ben oltre l’esperienza tradizionale del campeggio, spesso associato a tende, sacchi a pelo, attrezzature minimaliste e, quindi, scarsa comodità.

Nel glamping, i campeggiatori possono godere di alloggi più confortevoli e a volte persino lussuosi, come tende con pavimenti in legno, letti veri e propri, mobili eleganti, servizi igienici privati e, in alcuni casi, anche ristoranti gourmet o servizi di concierge. L’obiettivo è offrire un’esperienza di campeggio che combini la connessione con la natura con comfort e servizi più sofisticati.

Tutto ciò sta trasformando alcuni campeggi in veri e propri resort con strutture di alta qualità e servizi avanzati, dove la connettività e l’accesso a Internet di alta qualità sono “un must”essenziale.

Le esigenze del Glamping

Per il Glamping Cambium Networks ha una proposta ad hoc che comprende tecnologia, attrezzature, soluzioni e servizi che rispondono alle esigenze specifiche di strutture situate in mezzo alla natura, che offrono spazi aperti, grandi aree e infrastrutture distribuite, che richiedono un accesso Wi-Fi di massima capillarità e qualità.

Cambium offre una soluzione “end-to-end” che inizia con la messa in sicurezza della connessione a Internet, apparecchiature di distribuzione wireless punto-punto (PTP) e punto-multipunto (PTM) che consentono di portare la massima larghezza di banda in modo dinamico negli spazi dove non c’è connessione alla rete e di distribuire la connessione nelle diverse strutture del Glamping: uffici e servizi, ristoranti, aree commerciali, aree di coworking, bar sulla spiaggia, aree sportive, piscine, cabine, aree per caravan, camper, aree di campeggio, ecc.

Questa connettività può essere ulteriormente sfruttata per l’implementazione di app commerciali, sistemi di videosorveglianza, sicurezza e controllo perimetrale, sistemi IoT per il controllo dell’illuminazione, l’irrigazione, la raccolta dei rifiuti, e anche per il rilevamento precoce di situazioni di rischio.

La connettività che fa la differenza

Il portafoglio è completato da soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che automatizzano la progettazione, l’implementazione e la gestione della rete. Oltre a soluzioni di sicurezza perimetrale e di Quality of Customer Experience che utilizzano l’AI per garantire in modo proattivo e in ogni momento l’eccellenza che ci si aspetta da un sito di glamping. L’implementazione è più rapida e semplice, con meno apparecchiature e infrastrutture di supporto, hardware scalabile alle nuove tecnologie Wi-Fi6 e Wi-Fi6E senza la necessità di sostituire le apparecchiature, il modello di provisioning zero touch e l’attivazione automatica del cloud semplificano notevolmente l’implementazione e la gestione delle reti di campeggi e glamping.

Il Wi-Fi nei campeggi e nei glamping non è più un’aspirazione, ma una necessità, importante quanto le infrastrutture e i servizi, un Wi-Fi flessibile, affidabile e potente che risponda alle nuove richieste e alle attuali esigenze di crescita e che sia in grado di adattarsi ai nuovi standard che emergono ogni pochi anni, garantendo la massima efficienza negli anni a venire.

Cambium Networks offre una soluzione wireless unica e scalabile che può essere dimensionata e scalata per soddisfare le crescenti esigenze di connettività. Un portafoglio che riduce anche in modo significativo la quantità di apparecchiature necessarie, le installazioni e il costo di proprietà della rete, che non deve più essere sostituita ogni 5 anni (o meno). Le sue soluzioni wireless sono modulari, completamente aggiornabili, con hardware programmabile che può crescere e adattarsi alla rete e consente una durata di vita molto lunga, il tutto facilmente gestibile dalla piattaforma cloud cnMaestro.

Con Cambium, il Wireless diventa un concreto vantaggio competitivo strategico per i glamping e la sua offerta consente loro di ridurre i costi di infrastruttura e di implementazione ottenendo una capacità quattro volte superiore. Soluzioni che non sono una semplice evoluzione del cavo, ma sono state sviluppate interamente con un focus sulla crescita e sulla flessibilità del wireless.