Omnis Studio: disponibile la versione 11

Softpi, VAD fiorentino attivo nel mercato ICT, rilascia Omnis Studio 11, l’ultimo aggiornamento dell’ambiente di sviluppo per applicazioni desktop, web e dispositivi mobile, Omni Software.

Grazie ad un’interfaccia utente completamente ridisegnata, Omnis Studio 11 offre un’esperienza di sviluppo più intuitiva e snella, per garantire agli sviluppatori un flusso di lavoro semplificato così da consentire loro di creare applicazioni di alta qualità in modo più rapido e con meno risorse di sviluppo rispetto al passato. Si tratta di un’innovazione tangibile soprattutto per i professionisti che si approcciano per la prima volta all’uso di questo strumento perché troveranno il processo di apprendimento estremamente facile e saranno in grado di costruire la loro prima app mobile o web in poche ore.

“Siamo felici di presentare questa nuova release“, dichiara Andrea Guidi, Sales & Marketing di Software Products. “Rappresenta un traguardo importante per Omnis Software e riflette il nostro impegno per fornire agli addetti ai lavori i più potenti ed intuitivi strumenti per lo sviluppo di applicazioni.“

Nuovi controlli per una migliore user experience

Per migliorare l’esperienza utente, Omnis Studio 11 introduce numerosi nuovi controlli dell’interfaccia che consentono di creare applicazioni belle e coinvolgenti. A questi si aggiungono barre di navigazione personalizzabili, viste a griglia e tabelle flessibili, oltre a una varietà di nuovi componenti di visualizzazione dati.

“Il nostro obiettivo con Omnis Studio 11 è fornire l’ambiente di sviluppo più potente e flessibile disponibile“, prosegue Bob Whiting, Worldwide General Manager di Omnis Software. “Crediamo che questo strumento rinnovato consentirà agli sviluppatori di portare il loro lavoro ad un livello successivo, creando applicazioni più intuitive, coinvolgenti ed efficienti che mai e in tempi ridotti.”

Omnis Studio versione 11 è disponibile per il download immediato.

Focus su Omnis Software

Omnis Software è uno dei principali fornitori di strumenti per lo sviluppo di applicazioni cross-platform per desktop, web e dispositivi mobili. Omnis offre oggi uno degli strumenti di sviluppo rapido di applicazioni (RAD) più maturi e potenti presenti sul mercato. Con la flessibilità inclusa nel suo DNA, Omnis Studio è la scelta perfetta per gli ambienti commerciali di oggi, che richiedono tutto: applicazioni estensibili, multi-tier, enterprise-wide e basate sul web.

L‘azienda, con sede nel Regno Unito, ha filiali in Francia, Germania e USA, ed è presente a livello globale. Oggi, migliaia di sviluppatori in tutto il mondo utilizzano Omnis Studio per creare applicazioni mission critical per una vasta gamma di industrie. Omnis offre un brillante supporto tecnico e mantiene una comunità di sviluppatori attiva in tutto il mondo.