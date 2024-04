Gli OmniSwitch di Alcatel-Lucent Enterprise ottengono la certificazione MES

Alcatel-Lucent Enterprise, fornitore di soluzioni di rete, comunicazione e cloud personalizzabili per i mercati verticali, ha ottenuto la certificazione dal Metro Ethernet Forum (MEF) per l’ultima generazione dei suoi Switch Metro Ethernet, ovvero i modelli OmniSwitch. Il MEF è una federazione globale di fornitori di rete, cloud e tecnologie che collaborano per fornire alle imprese servizi dinamici, affidabili e certificati, favorendo la loro trasformazione digitale e la crescita del loro business.

Gli OmniSwitch premiati

Gli OmniSwitch 6570M, OmniSwitch 6560 e OmniSwitch 6465T di Alcatel-Lucent Enterprise sono stati sottoposti a test rigorosi e convalidati come conformi alle meticolose specifiche MEF 3.0 per prestazioni, affidabilità e agilità, in quanto soddisfano le esigenze di service provider, operatori, Smart Cities e imprese.

La certificazione MEF dei modelli OmniSwitch di Alcatel-Lucent Enterprise garantisce ai clienti Metro Ethernet la certezza che il loro traffico utente possa essere instradato in sicurezza attraverso le reti dei service provider in modo flessibile, resiliente e scalabile. Tutti gli Switch certificati sono anche ottimizzati per le Operation, l’Amministrazione e la Manutenzione (OAM) e gli utenti possono facilmente identificare problemi legati al flusso, visualizzare i parametri QoS (Qualità del Servizio), analizzare i modelli di traffico, effettuare test di trasferimento e il monitoraggio dei risultati su richiesta e in tempo reale.

Dichiarazioni

“Aver ottenuto la certificazione MEF per la nostra ultima generazione di Switch Ethernet rappresenta una tappa importante per Alcatel-Lucent Enterprise e riflette il nostro impegno nell’offrire tecnologia di rete di livello mondiale. Garantisce ai nostri clienti soluzioni di rete ottimizzate, con le migliori prestazioni possibili. Siamo lieti di continuare a sostenere i nostri clienti Metro Ethernet e di contribuire a potenziare ulteriormente la trasformazione digitale delle imprese“, commenta Stephan Robineau, EVP, Network Business Division, Alcatel-Lucent Enterprise.