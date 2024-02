Alcatel-Lucent Enterprise celebra i suoi Partner nel mondo

Alcatel-Lucent Enterprise, fornitoredi soluzioni di rete, comunicazione e cloud personalizzabili per i diversi settori di mercato, è orgogliosa di celebrare gli straordinari risultati ottenuti dai suoi partner nel mondo. Gli Alcatel-Lucent Enterprise Partner Award sono composti da tre categorie: Trasformazione Digitale, Crescita nei Settori Verticali e Migliore Crescita di Business. I Business Partner vincitori hanno dimostrato la capacità di fornire eccellenti servizi, di soddisfare le esigenze dei clienti e di ottenere risultati impressionanti.

I vincitori dei premi sono stati annunciati al Connex24, l’evento dedicato ai Partner di ALE, durante il quale Jack Chen, il CEO di ALE, e il management hanno spiegato come Alcatel-Lucent Enterprise supporterà i propri Business Partner nell’ottenere risultati sostenibili per le loro aziende e quelle dei loro clienti.

‘Tecnologia per un Futuro Sostenibile’, il tema dell’evento di quest’anno, sottolinea quanto sia importante per ALE lavorare a stretto contatto con i propri partner per creare e fornire risultati positivi e sostenibili per i loro clienti.

Congratulazioni ai partner di ALE che hanno dimostrato eccellenza nell’implementazione delle soluzioni Alcatel-Lucent Enterprise e, attraverso la loro competenza, hanno aiutato i clienti a superare le sfide di business odierne:

Premio: Trasformazione Digitale 2023

A1 Telekom Austria AG , Austria (regione EMEA): premiata per la forte crescita nelle soluzioni cloud Rainbow nel 2023, migrando la base installata in soluzioni di comunicazione tradizionale verso il cloud.

Orange Business , Francia (regione FRANCIA): premiata per il forte impegno nella trasformazione e nell’upselling della base installata di ALE.

COM plan + service , Germania (regione GERMANIA): riconosciuta per aver sviluppato un innovativo modello di go-to-market Cloud al fine di scalare la migrazione della base installata.

3Corp Technology , Brasile (regione AMERICHE): premiata per il supporto proattivo a numerosi clienti brasiliani durante il loro percorso di trasformazione verso il cloud.

ACA Pacific Technology(S) Pte , Singapore (regione APAC): riconosciuta per il forte impegno nei confronti di ALE, per la trasformazione dell’offerta cloud con l’operatore telco M1 e l’espansione dei nuovi flussi di entrate nel mercato.

Premio: Crescita nei Settori Verticali 2023

Axians Italia , Italia (regione EMEA): premiata per i numerosi progetti nel settore trasporti e in quelli dell’energia e dell’ospitalità.

NXO Francia , Francia (regione FRANCIA): riconosciuta per il forte impegno e crescita nei mercati verticali.

REDNET GmbH , Germania (regione GERMANIA): premiata per il forte investimento nelle vendite, pre e post-vendita, che ha contribuito a ottenere significativi ricavi nel mercato delle istituzioni governative.

Axede , Colombia (regione AMERICHE): riconosciuta per la fenomenale crescita in Colombia, triplicando il business anno dopo anno con un focus sul mercato locale della sanità.

Hong Kong Telecommunications , Hong Kong (regione APAC): premiata per l’impressionante crescita di anno in anno, che ha portato a incrementare l’adozione delle soluzioni di comunicazione di Alcatel-Lucent Enterprise nel settore pubblico.

Premio: Miglior Crescita di Business 2023

Tech First Gulf , Emirati Arabi Uniti (regione EMEA): riconosciuta per l’incredibile crescita, con il business ALE più che raddoppiato in tutti i settori verticali del Medio Oriente.

Alliance-Com , Francia (regione FRANCIA): premiata per la forte crescita grazie alle soluzioni ALE.

NTT Germany AG & Co. KG , Germania (regione GERMANIA): riconosciuta per essere all’avanguardia nelle tecnologie come il private cloud Rainbow TM Edge e per l’eccellente esecuzione del piano di sviluppo congiunto.

SSP Telecom , Canada (regione AMERICHE): premiata per la fantastica crescita e per il supporto ad ALE nel Nord America e in molti mercati verticali in particolare trasporti, sanità e istituzioni governative.

BIN Solutions, Sud Corea (regione APAC): premiata per la forte crescita, in particolare nella trasformazione digitale e nel WiFi nel settore della sanità.