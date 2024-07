HiSolution sostiene Dynamo Camp con attività di volontariato

Il valore di un’azienda non si vede solo dai risultati economici, ma anche dall’impegno e dal contributo che esso porta nella comunità in cui opera.

HiSolution, Managed Service Provider specializzato in soluzioni tecnologiche in ambito VoIP, UCC, networking, security e IT, da sempre sensibile alle tematiche di sostenibilità e di iniziative in favore del territorio, ha deciso di istituzionalizzare le attività di Corporate Volunteering dedicando un’intera giornata di lavoro dell’azienda in favore della comunità.

Quest’anno la scelta è ricaduta sull’organizzazione no-profit Dynamo Camp ETS, che dal 2007 offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, e alle loro famiglie. Il Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo.

La giornata è stata progettata e guidata da Dynamo Academy, impresa sociale nata dall’esperienza di Dynamo Camp, che opera con le imprese supportandole nella realizzazione di azioni concrete volte a creare un impatto sociale per le persone e nelle comunità.

Una giornata indimenticabile per lo staff di HiSolution

Durante la giornata, il team di HiSolution ha visto alternare momenti puramente formativi e di sensibilizzazione ad attività ludiche e di artigianato per supportare le comunità del Dynamo Camp. Nello specifico, l’attenzione si è rivolta alla riorganizzazione del magazzino (attività fondamentale per la gestione ottimale degli spazi durante i campi estivi), e alla ristrutturazione di attrezzature del tendone del circo, punto di incontro, di svago e divertimento per i bambini e le famiglie durante la loro permanenza. La giornata si è conclusa con attività di costruzione di scatoline handmade che verranno donate alle famiglie come gesto di solidarietà. L’obiettivo della giornata è stato contribuire a rendere l’ambiente sicuro e accogliente per i bambini e le loro famiglie all’apertura dei campi estivi.

L’esperienza al Dynamo Camp ha visto la partecipazione entusiastica dei dipendenti che hanno non solo acquisito nuove competenze pratiche, fuori dal loro ordinario e diverse dalle attività quotidiane lavorative, ma anche lavorato insieme in un contesto diverso rafforzando il lavoro di squadra e lo spirito di collaborazione.

Un appuntamento fisso con le attività di Corporate Volunteering

HiSolution crede fermamente che le imprese abbiano un ruolo fondamentale nel promuovere il progresso sociale e ambientale. Ecco perché il programma di Corporate Volunteering da quest’anno in poi sarà un appuntamento fisso per l’MSP toscano, un esempio concreto di come le aziende possano essere agenti di cambiamento positivo, creando valore per i loro stakeholder e per la società nel suo complesso. Questo al fine sia di rafforzare il senso di appartenenza e il legame con l’azienda, promuovendo una maggiore soddisfazione lavorativa, sia di fornire un contributo reale e concreto. In questo senso, l’investimento della giornata di Corporate Volunteering è stato restituito alla Comunità di Dynamo Camp, per contribuire in maniera attiva e proattiva alla creazione del Bene comune.

HiSolution si pone l’obiettivo di rispettare i principi fondamentali della CSR (Corporate Social Responsibility) e i criteri ESG (Environmental, Social and Governance), ovvero gli indicatori che permettono di analizzare le attività aziendali nel loro complesso non solo dal punto di vista finanziario anche sotto il profilo ambientale, sociale e di buona governance.

Dichiarazioni

“È stata un’esperienza emotivamente molto coinvolgente che ha confermato quanto il Team HiSolution sia un gruppo coeso e determinato anche in situazioni extra lavorative. Abbiamo condiviso dei momenti unici e speciali che hanno contribuito a sviluppare ancora di più l’empatia e la collaborazione, aspetti che porteremo con noi sia dentro che fuori la dimensione lavorativa”, spiega Cecilia Bianconi, HR Manager di HiSolution.