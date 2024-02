Il Gorilla Glass renderà i dispositivi Motorola ancora più resistenti

Motorola, si dedica alla fornitura di tecnologie all’avanguardia e accessibili per tutto il suo franchise. Oggi, per ribadire il suo impegno per la resistenza dei device, annuncia che l’intera gamma di dispositivi Motorola del 2024 includerà il Corning Gorilla Glass, a partire dalla seconda metà dell’anno in corso.

Il Gorilla Glass è stato sviluppato da Corning Incorporated, uno dei principali innovatori al mondo nella scienza dei materiali. Da oltre 15 anni, ha contribuito a trasformare il modo in cui le persone interagiscono con i loro smartphone. Molti smartphone Motorola dispongono già del Gorilla Glass, e questo annuncio sottolinea ulteriormente l’impegno di Motorola nel fornire prodotti di alta qualità che incorporano materiali e tecnologie all’avanguardia. Questa partnership si basa anche sulla collaborazione tra Lenovo e Corning nelle categorie laptop e tablet, con l’inclusione del Gorilla Glass su alcuni laptop e tablet Lenovo selezionati.

Dalle fotocamere e dai display ai processori e alle esperienze software, Motorola progetta attentamente ogni smartphone per fornire agli utenti un’esperienza equilibrata.

“I consumatori di oggi continuano a richiedere affidabilità e resistenza senza compromettere il design elegante e moderno“, ha dichiarato Ruben Castano, Head of Customer Experience di Motorola. “Utilizzando il Corning Gorilla Glass su tutti i dispositivi Motorola, vogliamo guidare il settore garantendo che ogni consumatore abbia accesso alla resistenza e alla sicurezza che deriva da questa tecnologia all’avanguardia“.

Il Gorilla Glass aiuta a realizzare design moderni per gli smartphone grazie alla sua robustezza e alla sua eccezionale resistenza. Affidabile per i principali produttori di smartphone in tutto il mondo, questa innovativa tecnologia vetrata offre una resistenza eccezionale ai danni causati da cadute e graffi, consentendo allo stesso tempo una risposta sensibile al tocco e un’esperienza utente coinvolgente.