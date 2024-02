Lenovo presenta i nuovi ThinkPad e ThinkBook basati sull’AI

È stata inaugurata la prima giornata del MWC 2024 e non poteva mancare Lenovo con le sue nuove soluzioni hardware e software che mostrano la sua attenzione all’innovazione basata sull’intelligenza artificiale e l’impegno per un futuro più sostenibile. Questi includono i nuovissimi laptop aziendali ThinkPad e ThinkBook, che svelano funzionalità di intelligenza artificiale che migliorano la produttività, la creatività e l’efficienza, con miglioramenti delle prestazioni e versatilità multimodale. Inoltre, Lenovo ha introdotto una selezione di accessori progettati per aumentare la produttività mobile, tra cui il display portatile ThinkVision M14t Gen 2, un dock da viaggio sottile USB-C per un aggancio completo in movimento e uno zaino ThinkPad Executive da 16 pollici riprogettato che consente per trasportare facilmente un ufficio mobile. A completare gli annunci del nuovo hardware ci sono nuove soluzioni software, tra cui Lenovo Identity Advisor, uno strumento di monitoraggio dell’identità digitale e Smart Connect, un software che sblocca sinergie multi-dispositivo e massimizza la produttività. Infine, Lenovo ha presentato un futuristico laptop proof of concept (POC) – il ThinkBook Transparent Display Laptop Concept – che presenta il primo laptop del settore con un display trasparente Micro-LED da 17,3 pollici, offrendo un’esperienza di visualizzazione completamente senza bordi e trasparente.

Presentazione del nuovo prototipo di laptop con display trasparente Lenovo ThinkBook

Ridefinire gli standard con un POC futuristico

La presentazione della più recente rivoluzionaria prova di innovazione di Lenovo, il Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept. Questo laptop rivoluziona l’esperienza di interazione e creazione con il suo straordinario display trasparente Micro-LED da 17,3 pollici. Con uno schermo senza bordi, un’area della tastiera trasparente e un design del footpad apparentemente fluttuante che migliora l’esperienza complessiva dell’utente.

La genialità di questo laptop risiede nella sua intelligente integrazione tra virtuale e reale. Attraverso la potenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale (AIGC), lo schermo trasparente apre nuove strade di collaborazione lavorativa ed efficienza consentendo l’interazione con oggetti fisici e sovrapponendo informazioni digitali per creare contenuti unici generati dagli utenti. La trasparenza gli consente di integrarsi facilmente e naturalmente nel suo ambiente. Gli utenti possono passare facilmente dalla tastiera al desk con una penna supportata, sbloccando nuovi livelli di efficienza creativa. L’intelligenza artificiale in combinazione con display trasparenti aprirà nuovi modi di interagire con dati e applicazioni, offrendo opportunità per sviluppare nuove funzionalità e fattori di forma.

La tecnologia micro-LED offre numerosi vantaggi nello sviluppo di display trasparenti. L’elevata saturazione del colore combinata con un contrasto eccezionale e una luminosità dello schermo di 1000 nit consentono una visibilità ottimale sia all’interno che all’esterno, rendendolo ugualmente adatto a quasi qualsiasi ambiente. La tecnologia offre anche maggiori possibilità in futuro con un’ulteriore ottimizzazione della qualità dell’immagine, della durata e della trasmittanza regolabile per fornire maggiore privacy o maggiore trasparenza per interagire con gli oggetti del mondo reale. Grazie alla sua capacità di visualizzare video e immagini dinamiche, lo schermo trasparente si fonde e si armonizza perfettamente con l’ambiente circostante.

Il Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept non è solo un POC, ma fa intravedere una prospettiva futuristica sugli AI PC, fondendo ambienti digitali e fisici in grado di migliorare le esperienze degli utenti in modi mai immaginati.

Una nuova generazione di AI PC per le aziende

La presentazione della nuova generazione di laptop aziendali Lenovo: ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Questi laptop sono alimentati dalle tecnologie più recenti i processori Intel Core Ultra con Intel vPro su modelli selezionati e Windows 11 offrono un ecosistema ottimale di soluzioni hardware e software IA per offrire livelli avanzati di sicurezza, efficienza energetica ed esperienze coinvolgenti. Con una selezione sempre crescente di applicazioni software che beneficiano del supporto dedicato dell’accelerazione dell’intelligenza artificiale, gli utenti possono acquisire competenze nuove e migliorate in ampie aree di usabilità e produttività.

ThinkPad T14s Gen 5

Copilot in Windows è a portata di mano dell’utente come compagno quotidiano di intelligenza artificiale e funziona su molte app diverse su Windows 11 per controllare le impostazioni, stimolare la creatività e risparmiare tempo con attività, tra cui il riepilogo di pagine web ed e-mail. Si può accedere rapidamente al compagno AI con una semplice pressione del tasto Copilot.

La rivoluzione dei PC AI è qui e Lenovo è impegnata a trasformare i suoi PC e dispositivi intelligenti per fornire soluzioni AI personalizzate. Questi nuovi laptop Lenovo sono tra i primi a guidarlo. Offrono agli utenti le esperienze PC personalizzate più complete di sempre, contribuendo a semplificare i flussi di lavoro e ad aumentare la produttività. Che si tratti di collaborare con colleghi, incontrare clienti o analizzare dati e creare contenuti, questi nuovi laptop ThinkPad e ThinkBook possono accelerare i flussi di lavoro con gli strumenti software supportati e abilitati all’intelligenza artificiale di cui gli utenti hanno bisogno per incoraggiare la massima creatività ed efficienza.

Produttività di livello superiore senza limiti: esplora la brillante potenza dei laptop Lenovo ThinkPad serie T

La serie ThinkPad T è uno dei laptop aziendali di maggior successo di Lenovo e i nuovi laptop ThinkPad serie T rafforzano l’importanza di un laptop molto popolare, creato per gli utenti aziendali più esigenti che cercano dispositivi durevoli e ad alte prestazioni con accesso alle funzionalità più recenti progettate per migliorare e migliorare la produttività quotidiana. I ThinkPad T14, T14s e T16 di ultima generazione incorporano la caratteristica di design premium dell’elegante barra di comunicazione che ospita una fotocamera da 5 MP, microfoni con cancellazione del rumore e funge anche da un semplice labbro con una sola mano per aprire e chiudere il dispositivo. Inoltre, la barra di comunicazione consente cornici più strette, aumentando così il rapporto schermo-corpo che si traduce in un design più raffinato, sottile e leggero.

ThinkPad T14s Gen 5 Communications Bar

Inoltre, abbracciando l’attenzione all’esperienza utente inclusiva del Product Diversity Office di Lenovo, la serie ThinkPad T integrerà i segni tattili annunciati su ThinkPad X1 Carbon Gen 12 e ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9. Questi segnali tattili aggiuntivi sono progettati per aumentare accessibilità e aiutare gli utenti non vedenti a navigare sulla tastiera. Inoltre, il tasto CTRL utilizzato di frequente è stato scambiato con il tasto Fn per essere più facilmente accessibile sul bordo sinistro della tastiera. Ulteriori innovazioni incentrate sull’utente continuano a migliorare l’esperienza dell’utente finale, come ad esempio:

Toccando due volte il TrackPoint si apre il menu rapido del TrackPoint che consente agli utenti di personalizzare funzionalità comuni come le impostazioni del microfono o della fotocamera.

del TrackPoint che consente agli utenti di personalizzare funzionalità comuni come le impostazioni del microfono o della fotocamera. L’applicazione Lenovo View , che viene eseguita sulla NPU Intel Core Ultra per risparmiare carico sul processore, fornisce strumenti di miglioramento video per la fotocamera, incluso un nuovo Low Light Enhancer che può schiarire e ridurre il rumore dei video in ambienti con scarsa illuminazione.

, che viene eseguita sulla NPU Intel Core Ultra per risparmiare carico sul processore, fornisce strumenti di miglioramento video per la fotocamera, incluso un nuovo Low Light Enhancer che può schiarire e ridurre il rumore dei video in ambienti con scarsa illuminazione. La soluzione con pellicola ottica 3M è disponibile sui display WUXGA opzionali su ThinkPad T14 Gen 5 e T14s Gen 5. La pellicola ottica incorporata aumenta la luminosità del display da 300 nit a 400 nit utilizzando fino al 16% di energia in meno, riducendo così il consumo energetico.

è disponibile sui display WUXGA opzionali su ThinkPad T14 Gen 5 e T14s Gen 5. La pellicola ottica incorporata aumenta la luminosità del display da 300 nit a 400 nit utilizzando fino al 16% di energia in meno, riducendo così il consumo energetico. I nuovi design ThinkPad T14 e T16 integrano una migliore riparabilità

Il nuovo ThinkPad T14 Gen 5 sarà disponibile anche con processori AMD Ryzen serie 8040 con AMD Ryzen AI integrata, offrendo ai clienti una scelta più ampia di CPU ad alte prestazioni.

Innovare per la sostenibilità e la riparabilità

Lenovo ha intrapreso un percorso verso un’economia circolare innovando nella supply chain, nella progettazione del prodotto e nei servizi e si sta concentrando su un modello di “design, utilizzo, restituzione, riutilizzo” e promuovendo lo smontaggio e il riciclaggio. Lenovo integra la plastica riciclata a circuito chiuso nei propri prodotti e mira a riciclare 800 milioni di libbre di prodotti a fine vita entro il 2025-2026. Lenovo si impegna, inoltre, a utilizzare 300 milioni di libbre di plastica con contenuto riciclato post-consumo nei dispositivi e a migliorare la sostenibilità degli imballaggi.

L’impegno di Lenovo per un futuro più sostenibile è evidente nella sua linea ThinkPad, evidenziando la dedizione all’economia circolare. I laptop ThinkPad danno priorità alla sostenibilità, dalla progettazione alla gestione del fine vita. Nella produzione vengono utilizzati materiali riciclati, promuovendo l’approvvigionamento responsabile e riducendo al minimo gli sprechi. Inoltre, i laptop ThinkPad sono progettati per durare a lungo, consentendo riparazioni e aggiornamenti più semplici, estendendo la durata del prodotto.

Riparabilità del ThinkPad T14 Gen 5

ThinkPad T14 Gen 5 e T16 Gen 3, con il supporto del team iFixit Solutions, sono stati progettati per essere più facili da riparare, non solo estendendo le parti sostituibili dal cliente (CRU) per includere la batteria con un connettore senza cavi oltre a un Design DIMM con socket completo, sostituzione SSD e WWAN, ma anche aggiunta di indicatori visivi per riparazioni più semplici. Con il supporto del team iFixit, Lenovo ha creato nuove guide di riparazione che includono procedure video per tutte le parti CRU, oltre a semplificare l’ordinazione di tali parti. Ciò estende il ciclo di vita del prodotto, riduce i rifiuti elettronici e offre vantaggi in termini di risparmio sui costi per aziende e privati. Come risultato di questi miglioramenti, ThinkPad T14 Gen 5 e T16 Gen 3 hanno ottenuto un punteggio provvisorio di riparabilità iFixit di 9,3 su 10.

“Si tratta di un importante passo avanti per Lenovo e per l’industria tecnologica. Realizzare laptop che resistano alla prova del tempo è essenziale per costruire un’industria elettronica sostenibile. Non è facile e Lenovo sta dimostrando che riparabilità e innovazione vanno di pari passo”, ha affermato Kyle Wiens, CEO di iFixit.

Nuovo Lenovo Thinkpad X12 Detachable Gen 2 per la produttività ovunque

Una miscela ideale di prestazioni, portabilità e versatilità

Il Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 vanta un display 3:2 con Corning Gorilla Glass per una durata ottimale e un’esperienza visiva straordinaria. Alimentata dai processori Intel Core Ultra U di ultima generazione, questa elegante macchina porta la produttività a nuovi livelli con il suo motore AI integrato, offrendo un’esperienza utente fluida. Il dispositivo è inoltre dotato di memoria saldata LPDDR5x a doppio canale fino a 32 GB, consentendo agli utenti di multitasking senza sforzo e di gestire con facilità attività ad alta intensità di risorse. Con la sua tastiera folio staccabile e retroilluminata dotata di TrackPad a tre pulsanti e l’opzione per una penna magnetica associata, questo dispositivo offre maggiore versatilità e praticità per i professionisti in movimento. Inoltre, la fotocamera da 5 MP + IR rivolta all’utente e la fotocamera da 8 MP rivolta al mondo consentono videochiamate cristalline e funzionalità fotografiche impressionanti per gli utenti in località remote. E con il supporto WWAN CAT16 4G, restare connessi è raramente un problema. Il Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 è una vera testimonianza di innovazione e praticità, offrendo ai professionisti altamente mobili, come gli operatori assicurativi, sanitari o delle forze dell’ordine, un dispositivo affidabile e versatile progettato per i loro compiti specifici, tra cui prove fotografiche, completamento di moduli e firme digitali tra gli altri.

Nuovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 con funzionalità AI per PMI

Lenovo ThinkBook versatile 2-in-1 riprogettato più intelligente che mai

Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 colpisce per il suo nuovo design con cerniera, caratterizzato da un profilo elegante e sottile che misura solo 16,85 mm e un corpo leggero che pesa solo 1,64 kg. La cornice stretta su quattro lati migliora l’esperienza visiva complessiva, vantando un rapporto schermo-corpo del 90% per il display da 14 pollici con rapporto di aspetto 16:10. Rinomata per l’attenzione ai dettagli, Lenovo ha introdotto una nuova corsa dei tasti da 1,5 mm sulla tastiera per offrire una digitazione comoda e precisa, mentre il touchpad più grande, realizzato con materiale Mylar simile al vetro, migliora ulteriormente l’interazione dell’utente. Inoltre, la nuova penna magnetica sottile aggiunge un tocco di praticità per un utilizzo touch senza interruzioni e, per maggiore sicurezza e praticità, ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 include un lettore di impronte digitali Match-on-Chip e una fotocamera a infrarossi opzionale con otturatore per la privacy.

Lenovo ha inoltre dato priorità al potente AI PC nel suo portafoglio ThinkBook, includendo funzionalità progettate per migliorare l’ottimizzazione dei dispositivi e strumenti software intelligenti. Smart Power aiuta a raggiungere il giusto equilibrio tra potenza, prestazioni e durata della batteria, mentre Smart Meeting migliora l’esperienza di conferenza potenziando le funzionalità video e la gestione della qualità audio. Inoltre, l’impegno di Lenovo verso pratiche più sostenibili è evidente nell’inserimento del 50% di metallo di alluminio riciclato sulla cover inferiore, nonché in un maggiore utilizzo di materiali plastici post-consumo, come il 50% nei copritasti e fino al 90% per parti selezionate. Lenovo continua ad alzare il livello con il suo approccio innovativo, offrendo non solo prestazioni potenti ma anche un design intelligente.

Gli accessori di Lenovo per un ufficio mobile e sostenibile

Sperimenta la produttività in movimento con il monitor mobile (touch) Lenovo ThinkVision M14t Gen 2, il miglior display mobile touch a 10 punti con un massimo di 4.096 livelli di pressione per un’interazione perfetta con i contenuti. Questo monitor da 14 pollici ha un display con proporzioni 16:10 e offre luminosità di 300 nit, risoluzione 2240 x 1400, rapporto di contrasto 1500:1 e copertura dello spazio colore sRGB al 100%. Il pannello IPS offre ampi angoli di visualizzazione per una facile condivisione e il design della cornice NearEdgeless su tre lati massimizza l’area di visualizzazione per consentire agli utenti di vedere e fare di più. Con la tecnologia Natural Low Blue Light e Eyesafe certificata TÜV Rheinland, gli occhi degli utenti sono protetti senza distorcere i colori.

Monitor mobile ThinkVision M14t Gen 2 (touch) collegato a ThinkPad X1 Carbon

Questo monitor è comodo e versatile con una doppia interfaccia USB-C per la ricarica e la connettività. Attraverso questa interfaccia, gli utenti possono estendere lo schermo di un laptop o di uno smartphone ​​e persino caricare il dispositivo tramite power pass through o un adattatore AC/DC. È leggero, pesa meno di 700 g e ha un design super sottile di 4,6 mm. Offre un’ampia gamma di regolazioni, tra cui inclinazione, rotazione e sollevamento. Passare dalla modalità verticale a quella orizzontale è semplice grazie al dongle a forma di L e ai sensori di rotazione automatica, mentre la regolazione delle impostazioni è semplice grazie al menu su schermo. Il monitor mobile ThinkVision M14t Gen 2 (Touch) di Lenovo è il compagno ideale per i professionisti in movimento.

Nuovo zaino Lenovo ThinkPad Executive da 16 pollici realizzato per il top management

Lo zaino Lenovo ThinkPad Executive da 16 pollici è l’emblema di una custodia da trasporto professionale raffinata e di alta qualità. Con il suo design sottile, moderno ed elegante, questo zaino combina perfettamente stile e praticità. Realizzato con un contenitore robusto e realizzato con materiali di polietilene tereftalato (PET) riciclati di alta qualità, è la scelta perfetta per i professionisti che sono costantemente in movimento. Passa facilmente dall’ambiente formale a quello casual, rendendolo adatto praticamente a ogni occasione. Lo zaino ThinkPad Executive da 16 pollici vanta anche due tasche di sicurezza nascoste di facile accesso e una tasca con blocco RFI, progettata per la sicurezza degli effetti personali dell’utente. Costruito con materiali ultraresistenti come il PET riciclato balistico 2520D per la massima resistenza all’abrasione e allo strappo all’esterno, fodera antistrappo e fibbie ed estrattori in metallo, questo zaino offre una soluzione duratura per le proprie esigenze di trasporto.

Il Lenovo USB-C Slim Travel Dock è il compagno perfetto per il professionista moderno che desidera stare al passo con i tempi nel frenetico mondo digitale di oggi. Con le sue otto porte posizionate strategicamente che estendono la connettività per qualsiasi laptop supportato, questo dock offre un aumento di produttività ovunque ci si trovi. Non solo è in grado di gestire in modo efficiente un display 4K, ma la sua compatibilità universale offre anche un Power Delivery fino a 65 W per laptop USB-C. Ciò che distingue questo molo è il suo impegno per la sostenibilità, con il 66% di contenuto di plastica riciclata post-consumo all’esterno.

Progettato per chi lavora da remoto, combina stile e funzionalità per offrire un’esperienza di produttività ibrida ovunque. Oltre al supporto della risoluzione 4K a 60 Hz per immagini di alta qualità, consente anche un trasferimento fluido dei dati attraverso le porte USB, grazie all’innovativa gestione dei cavi.

“In Lenovo crediamo che il futuro della tecnologia risieda nell’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale e nelle pratiche sostenibili. Con le nostre ultime soluzioni hardware e software, incluso un futuristico concetto di laptop con display trasparente presentato al MWC, continuiamo a spingerci oltre i confini di ciò che è possibile”, ha affermato Eric Yu, vicepresidente senior di SMB e Commercial Product Center, Intelligent Devices Group di Lenovo. “I nostri nuovi laptop aziendali ThinkPad e ThinkBook non sono solo potenti e versatili, ma presentano anche funzionalità di intelligenza artificiale che migliorano la produttività, la creatività e l’efficienza. Siamo orgogliosi di essere in prima linea nell’innovazione basata sull’intelligenza artificiale e ci impegniamo a fornire ai nostri clienti soluzioni all’avanguardia”.

Smart Connect: semplificazione senza soluzione di continuità attraverso un ecosistema unificato

Lenovo e Motorola hanno unito le forze per presentare Smart Connect, una soluzione software che unifica gli ecosistemi digitali per creare un’esperienza multi-dispositivo senza soluzione di continuità. Progettato per tutti, Smart Connect sblocca sinergie tra dispositivi per massimizzare la produttività, condividendo le funzionalità dei dispositivi e la gestione dei dati e dimostrando che la somma è maggiore delle sue parti. Con Smart Connect, gli utenti possono passare da un’attività all’altra tra PC, telefono e tablet mantenendo un flusso ininterrotto, usufruire della condivisione di file sicura e senza problemi, accedere alle app mobili su un PC e persino gestire facilmente le notifiche del telefono.

Che si tratti di lavorare, creare e giocare su un PC, comunicare e consumare contenuti su uno smartphone o portare tutto in movimento con un tablet, passare da un dispositivo all’altro e condividere contenuti tra ecosistemi è ora possibile con un semplice tocco. Con Smart Connect, gli utenti possono guardare un film su un tablet e trascinarlo su un PC per riprenderlo, ascoltare un podcast su uno smartphone e finirlo su un laptop a casa, lavorare su un documento su un laptop e modificarlo sul proprio smartphone e persino avviare una presentazione su un PC desktop e renderla più portatile trascinandola su un tablet. Gli utenti possono anche amplificare facilmente tutto ciò che viene visualizzato sui loro telefoni su uno schermo più grande, ad esempio spostare facilmente giochi, film, programmi e app dal telefono alla TV per avere più spazio per lavorare e giocare

Smart Connect consente agli utenti di controllare i propri dispositivi utilizzando un solo mouse o tastiera, utilizzare la fotocamera ad alta risoluzione di un telefono Motorola come webcam per un aspetto più raffinato durante le chiamate virtuali e persino trasformare il proprio telefono in un hotspot per connettere il proprio tablet o PC a Internet senza modificare le impostazioni o le password. Inoltre, con la funzionalità Share Hub, gli utenti possono condividere istantaneamente note, modificare documenti e persino riprodurre filmati ad alta risoluzione su dispositivi collegati senza dover trasferire file o creare una copia aggiuntiva.

Centralizzare e proteggere la tranquillità

Con l’obiettivo di fornire una tecnologia più intelligente per tutti, Lenovo ha introdotto Lenovo Identity Advisor basato su Norton, una soluzione di monitoraggio dell’identità digitale che avvisa gli utenti di attività sospette e li assiste nel ripristinare la propria identità in caso di furto. Con le operazioni bancarie, gli acquisti, i giochi e la condivisione sui social media, le loro informazioni sono online più che mai; Lenovo Identity Advisor è uno strumento intelligente centralizzato per i consumatori che desiderano proteggere le proprie informazioni personali.

Lenovo Identity Advisor con tecnologia Norton monitora attivamente il dark web e avvisa il cliente se vengono trovate informazioni personali o potenziali minacce. In regioni selezionate, Lenovo Identity Advisor può monitorare gli account dei social media e avvisarli quando le impostazioni dell’account vengono modificate, vengono condivisi collegamenti rischiosi, vengono trovati contenuti inappropriati e altro ancora. Se la loro identità viene compromessa, gli specialisti di ripristino dell’identità forniranno consulenza e supporto.

Ulteriori strumenti disponibili con Lenovo Identity Advisor includono il monitoraggio delle violazioni dei conti bancari, la notifica ai clienti in caso di violazione dei dati su larga scala, indicazioni su come annullare o sostituire le carte di credito e di identificazione in caso di smarrimento o danneggiamento del portafoglio e altro ancora. Lenovo Identity Advisor con tecnologia Norton viene fornito con un’offerta gratuita di 30 giorni ed è attualmente disponibile tramite Lenovo Vantage per i consumatori. Per ulteriori informazioni, visitare Lenovo Identity Advisor.

Oltre agli annunci di nuovi dispositivi e software, Lenovo ha anche introdotto le sue soluzioni Integrated Edge AI di prossima generazione per Telco, volte ad aiutare le aziende a sfruttare grandi quantità di dati all’estremità più lontana per applicazioni AI trasformative riducendo al contempo il consumo energetico. Queste innovazioni fanno parte del portafoglio completo di intelligenza artificiale ibrida di Lenovo, progettato per semplificare il percorso verso la trasformazione intelligente in tutti i settori.