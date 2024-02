Il noleggio operativo incentiva la digitalizzazione

In questo articolo scopriamo i vantaggi del noleggio operativo, una tendenza che sta conquistando sempre di più l’interesse di aziende che intendono rimanere competitive e al passo con la tecnologia.

“Numerose aziende di piccola e media taglia noleggiano anche i software, il più delle volte insieme all’hardware ma non sempre”. Lo ha detto Aurelio Agnusdei, Country Manager di Grenke Italia, specializzata nel noleggio operativo strumentale di beni e servizi per le imprese, intervenendo alla prima tappa del road show Assintel report, tenutasi a Milano nel Palazzo della Regione e organizzata da Assintel e Confcommercio Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia.

“Gli ambiti principali in cui vengono impiegati questi software”, ha spiegato Aurelio Agnusdei, “sono: AI, construction, marketing, cyber security, legal & trust, food e hospitality, medical/healthcare, retail, centralini e server virtuali oltre che i classici gestionali. Il noleggio operativo è un facilitatore della digital trasformation delle imprese, perché consente loro di dotarsi delle tecnologie più aggiornate e performanti mantenendo un vantaggio competitivo sugli altri, senza dover fare investimenti immediati e consentendo la deducibilità fiscale del costo affrontato. Uno strumento che sta diventando sempre più popolare tra le piccole e medie imprese italiane, poiché facilita il rinnovo tecnologico ed evita l’obsolescenza di tecnologie e attrezzature”.

Nel 2023 – ha reso noto Grenke Italia – il 63,6% dei beni noleggiati ha riguardato il settore IT, di cui hardware 42%, equipaggiamento da ufficio 3,8%, telefonia 5,6% e fotocopiatrici 12%. Il 26,7% dei contratti di noleggio ha riguardato attrezzature per vari tipi di attività, il 2,8% dispositivi di sicurezza, e il 3,4% nel settore salute e benessere. Il noleggio operativo di beni strumentali per imprese e professionisti rappresenta un mercato da oltre 1 miliardo di euro (fonte Assilea).