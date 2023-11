Le soluzioni di Digital Transformation di Webidoo distribuite da Esprinet

Esprinet ha firmato un accordo di distribuzione con Webidoo, digital company specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e organizzative per la trasformazione digitale delle aziende.

Webidoo nasce come azienda di servizi con l’obiettivo di semplificare l’accesso al digitale alle PMI e si evolve fino a diventare una tech company che crea strumenti altamente innovativi per imprese di ogni dimensione. La sua forte trazione innovativa si concretizza in vari settori di competenza, dai servizi digitali alle digital factories passando per il retail hi-tech; a ognuno di questi settori l’azienda dedica una specifica divisione organizzativa.

Esprinet distribuirà alcune soluzioni della gamma Webidoo: Jooice, la piattaforma all in one per il digital marketing delle PMI protetta da doppio brevetto che dal 22 novembre integrerà anche Welpy, il primo smart marketing assistant per aziende e professionisti basato sull’intelligenza artificiale; WebiExport360, un pacchetto di consulenza dedicato alle imprese che vogliono intraprendere un percorso di internazionalizzazione attraverso la digitalizzazione, in particolare servendosi della piattaforma Alibababa.com; e WebiLink: il servizio pensato per le aziende che vogliono sfruttare le potenzialità di LinkedIn per il social selling.

“Siamo felici di arricchire le nostre prestigiose partnership strategiche con un’azienda leader come Esprinet”, commenta Daniel Rota, CEO di Webidoo. “La consulenza per l’export, il social selling e Jooice, a maggior ragione oggi che la piattaforma sta per fare un ulteriore passo avanti grazie all’intelligenza artificiale di Welpy, sono i prodotti e servizi sui quali stiamo puntando di più: Esprinet ha creduto nella nostra competenza ed esperienza al fianco delle PMI italiane e questo ci rende molto orgogliosi e certi che questo è l’inizio di una proficua collaborazione”.

“La collaborazione tra Esprinet e Webidoo parte dal comune obiettivo di far crescere le PMI italiane con strumenti innovativi e all’avanguardia essenziali per affrontare le sfide della digitalizzazione”, ha aggiunto Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. “Insieme miriamo infatti a fornire alle PMI e small business clienti prodotti efficaci per accelerare i processi di gestione dei propri strumenti digitali, in un’ottica di semplificazione e multifunzionalità. L’iniziativa interesserà aziende appartenenti a differenti settori di mercato, dal retail ai servizi e Webidoo fornirà tutti gli strumenti di digital marketing per favorire l’accesso al mondo digitale”