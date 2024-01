Il Partner Program di Check Point spinge la crescita del business

Offrire soluzioni di cybersecurity competitive è l’obiettivo principale dei Partner di Check Point Software Technologies, fornitore di piattaforme di cyber security basate sull’intelligenza artificiale e cloud delivered che, per rispondere a questa esigenza, ha annunciato il lancio del suo nuovo e innovativo Partner Program. In un panorama di sicurezza informatica in continua evoluzione, i partner di Check Point avranno la possibilità di rafforzare le capacità e di alimentarne la loro crescita.

Un’opportunità per fornire una migliore sicurezza informatica ai propri clienti

Il settore della sicurezza informatica sta vivendo una rapida crescita e trasformazione. Secondo Canalys, la spesa per la sicurezza informatica ha raggiunto recentemente i 19 miliardi di dollari, a testimonianza della crescente necessità di soluzioni di sicurezza collaborative. Con l’evolversi della tecnologia, si evolvono anche le minacce informatiche, il che rende sempre più necessaria una piattaforma di sicurezza unificata che fornisca protezione a tutti i livelli, dall’edge alla rete, sino al cloud e oltre. Le organizzazioni di tutto il mondo si rivolgono sempre più spesso al canale per ottenere indicazioni non solo sulle soluzioni di cyber security, ma anche sulle normative volte alla costruzione della cyber resilience. Rispondendo puntualmente alle specifiche esigenze e preoccupazioni dei propri clienti sulle minacce esistenti e future, i partner di canale sono in un’ottima posizione per comunicare efficacemente il valore delle soluzioni di sicurezza.

Con un modello di business dedicato ai Partner, il nuovo Partner Program di Check Point rafforza l’impegno dell’azienda nei confronti dei Partner, massimizzando le opportunità di crescita comune. Concepito per migliorare le prestazioni e la soddisfazione dei Partner, si concentra sull’aumento dei tassi di chiusura degli accordi, favorendo la crescita del business, e semplifica i processi di realizzazione di preventivi, per una risposta più rapida ai clienti. Il programma rafforza il coinvolgimento dei Partner di Check Point e li incoraggia a sviluppare competenze specialistiche, aggiungendo più valore ai propri servizi. Inoltre, semplifica l’accesso a strumenti e risorse essenziali, migliorando l’efficienza operativa dei Partner.

“Per oltre 30 anni, Check Point ha aperto la strada all’innovazione nella sicurezza informatica. Alla luce del clima attuale e dell’aumento delle minacce informatiche, stiamo lanciando un nuovo programma per i Partner, per aiutarli ad accelerare gli sforzi nel fornire la migliore sicurezza informatica“, ha dichiarato Francisco Criado, VP di Check Point Global Partner Ecosystem Organization. “Siamo entusiasti di continuare questo viaggio con i nostri Partner, fornendo loro i migliori strumenti, risorse e supporto di cui hanno bisogno per prosperare in un settore dinamico come il nostro“.

Le novità del Partner Program di Check Point Software

Il nuovo Partner Program è strategicamente allineato con la piattaforma di Check Point, e si concentra sulla sicurezza end-to-end AI-powered e cloud-delivered. Il programma consente ai Partner di effettuare efficacemente cross-selling e up-selling di soluzioni di sicurezza avanzate del portafoglio completo di Check Point, che coprono un ampio spettro di superfici di attacco, rispondendo così alle esigenze di SASE, sicurezza delle e-mail, ambienti cloud, SD-WAN e sicurezza mobile. Gli aggiornamenti del programma sono orientati a sfruttare queste tecnologie all’avanguardia, assicurando che i Partner siano attrezzati per affrontare le diverse sfide della sicurezza informatica. Il programma presenta una serie di miglioramenti, tra cui:

Semplificazione e progressione dei livelli : nuovo modello di classificazione consolidato per contribuire ad aumentare la partecipazione a tutti i livelli. Ai Partner viene ora assegnato uno status Advanced, Professional, Premier ed Elite a seconda delle dimensioni dell’opportunità di business.

: nuovo modello di classificazione consolidato per contribuire ad aumentare la partecipazione a tutti i livelli. Ai Partner viene ora assegnato uno status Advanced, Professional, Premier ed Elite a seconda delle dimensioni dell’opportunità di business. Nuovo modello di prezzi : il quadro tariffario è incentrato sul Cliente. Ciò significa non solo che è prevedibile e allineato al mercato, ma presenta anche la struttura di sconti più significativa mai offerta da Check Point. Le registrazioni dei deal sono state aumentate del 100%, con un nuovo programma per i Partner storici che garantisce la protezione dei rinnovi.

: il quadro tariffario è incentrato sul Cliente. Ciò significa non solo che è prevedibile e allineato al mercato, ma presenta anche la struttura di sconti più significativa mai offerta da Check Point. Le registrazioni dei deal sono state aumentate del 100%, con un nuovo programma per i Partner storici che garantisce la protezione dei rinnovi. Certificazione gratuita : certificazioni gratuite per soddisfare la conformità a livello di Partner. Introduzione di percorsi personalizzati in base al modo in cui il Partner si rivolge al mercato.

: certificazioni gratuite per soddisfare la conformità a livello di Partner. Introduzione di percorsi personalizzati in base al modo in cui il Partner si rivolge al mercato. Specializzazione : formazione e certificazione aggiuntive per sbloccare ulteriori vantaggi associati alla specializzazione, che possono portare a uno sconto aggiuntivo del 20%.

: formazione e certificazione aggiuntive per sbloccare ulteriori vantaggi associati alla specializzazione, che possono portare a uno sconto aggiuntivo del 20%. Rilancio dell’app: app nuova e migliorata, che ha quintuplicato l’utilizzo. I nuovi casi d’uso consentono di accedere alla formazione e all’abilitazione, agli esperti in materia e alla registrazione istantanea dei contratti.

Ecco cosa dicono i Partner

“Siamo entusiasti del nuovo Partner Program di Check Point, che accelera significativamente la nostra capacità di offrire soluzioni di cybersecurity competitive. Il processo semplificato e la trasparenza del processo decisionale abbreviano il nostro ciclo di vendita, consentendoci di prendere decisioni rapide con i clienti“, afferma Jörg Posewang, CEO di NetUSE. “Gli sconti e i premi di specializzazione del programma sostengono direttamente la nostra crescita aziendale. Inoltre, in qualità di Elite Partner, le certificazioni e le specializzazioni gratuite non sono solo vantaggiose, ma testimoniano il nostro impegno per l’eccellenza nella cybersecurity a fianco di Check Point“.