Check Point Harmony Email and Collaboration disponibile sul marketplace ArrowSphere

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha integrato la soluzione Check Point Harmony Email and Collaboration tra i prodotti erogati attraverso il proprio marketplace ArrowSphere, ampliando le strategie di distribuzione per partner del canale IT. Con i cyberattacchi ai massimi storici, è indispensabile che le organizzazioni abbiano accesso a una soluzione affidabile per prevenire le violazioni delle e-mail.

Harmony Email and Collaboration garantisce la sicurezza delle e-mail in cloud e delle applicazioni di collaboration in modalità SaaS, assicurando una protezione completa per Microsoft 365, Google Workspace e altre app di collaboration e file-sharing. Progettato specificatamente per soddisfare le esigenze delle e-mail gestite in cloud, Harmony Email and Collaboration è in grado di proteggere le minacce prima che raggiungano la casella di posta elettronica dell’utente designato.

Mike Worby, head of strategic alliances di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in EMEA, ha dichiarato: “La collaborazione di Arrow con Check Point offre ai nostri partner di canale un modello di consumo flessibile (FCM) che consente ai partner di allineare risorse e servizi alle esigenze dei clienti senza soluzione di continuità, eliminando al contempo le complessità dei prodotti. Il risultato? Una riduzione della necessità di contratti a lungo termine, un maggior controllo dei costi e una transizione perfetta verso le strategie di distribuzione digitali. La soluzione di Check Point è perfettamente in linea con la nostra vision di offrire ai partner di canale modelli di fatturazione mensile, che consentano un consumo vigile e una gestione accurata dei costi”.

Il punto di forza della soluzione Harmony Email and Collaboration è costituito dalla tecnologia di AI che è in grado di proteggere gli strumenti di collaboration e le caselle di e-mail in cloud da attacchi informatici sofisticati che sfuggono alle misure di sicurezza convenzionali. Questa protezione multilivello e invisibile fornisce una copertura totale agli strumenti di collaboration in cloud, tra cui Office 365, G-Suite, Teams e Slack. Con una semplice implementazione delle API attraverso un solo clic, Harmony Email and Collaboration protegge le aziende da compromissioni della posta elettronica aziendale, phishing, malware, data leaks, appropriazioni di account e shadow IT. Eliminando la necessità di utilizzare più strumenti per proteggere la piattaforma di collaboration in cloud, la tecnologia brevettata di Harmony Email and Collaboration si distingue per offrire una sicurezza delle e-mail in cloud che non ha equali.

Chris Whitley, e-mail security channel lead di Check Point Software Technologies in EMEA, ha aggiunto: “Con Check Point Harmony Email and Collaboration, stiamo ridefinendo gli standard di sicurezza delle e-mail in cloud. Dato che l’e-mail rimane il principale punto di accesso per le violazioni, l’implementazione di Harmony assicura alle aziende una infrastruttura di posta elettronica potenziata. La partnership con Arrow ci consente di proteggere più aziende in varie parti del mondo. Con un’incredibile riduzione degli attacchi di phishing pari al 99,3% e un miglioramento del 30% rispetto alla sicurezza cloud nativa, la collaborazione con Arrow è destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per il settore”.

La partnership si estenderà a numerosi paesi europei, tra cui Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Polonia, Francia, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Norvegia, Svezia, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito.

Harmony Email and Collaboration è un tassello fondamentale della suite di prodotti Harmony di Check Point, che vanta oltre 14.000 clienti gestiti nell’ambito del proprio programma MSP fin dalla prima edizione della piattaforma MSP Harmony, che include Endpoint, Mobile e Cloud Security.

Ampliamento della gamma di prodotti con Arrow

Basandosi sullo slancio della collaborazione, Check Point annuncia che Harmony Email and Collaboration è solo la prima fase di un’offerta di prodotti a più ampio raggio. A breve, Check Point si appresta a incrementare ulteriormente la collaborazione con Arrow, che abbraccerà le soluzioni Check Point Harmony Endpoint, Check Point Harmony Mobile e altri prodotti leader di Check Point.