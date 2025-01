KAIROS: Panasonic rilascia la versione 1.8

Panasonic Connect Europe lancia l’ultimo software per la sua piattaforma di produzione video live all’avanguardia KAIROS, che migliora l’efficienza e la qualità della produzione video live in eventi di grande portata. La versione 1.8 del software riesce a controllare Kairos core multipli, e si integra con diverse piattaforme di grafica live oltre a gestire un numero maggiori di elevate risoluzioni basate su IP.

Migliorare l’efficienza per le grandi produzioni

Mentre in precedenza erano necessari più pannelli di controllo per gestire più server KAIROS Core, il Multiple Core Control consente di gestire due mainframe KAIROS da un unico pannello di controllo. Ciò consente di gestire più sorgenti video, aumentando l’efficienza, soprattutto in occasione di eventi di grande portata.

La versione 1.8 innalza inoltre il processo interno fino a 4:4:4 a 16 bit e le uscite fino a 4:4:4 a 12 bit. Supporta inoltre una maggiore varietà di ingressi e uscite ST 2110 basati su IP ad alta risoluzione, in 16:9, 16:10, 5:4 e DCI (2K/4K). In questo modosi possono gestire riprese di qualsiasi dimensione, soprattutto quando si lavora con display di grandi dimensioni, come i ledwall.

Maggiore integrazione con KAIROS Alliance Partners

La versione 1.8 include il supporto per HTML5, per integrare le grafiche generate dai KAIROS Alliance Partners direttamente nel Mixer. Questo facilita l’utilizzo di grafiche come punteggi, statistiche e indici da KAIROS Painter, in quanto non è necessario convertire i file prima di importarli nella piattaforma KAIROS.

La versione 1.8 offre anche una maggiore compatibilità con altri prodotti dei KAIROS Alliance Partner, come la scheda Wave a controllo audio di SKAARHOJ, Quick Shot Pro e Quick Shot nella modalità Raw Panel.

“Abbiamo introdotto la versione 1.8 per garantire che la nostra piattaforma di produzione video KAIROS rimanga facile da usare, offrendo al contempo la libertà necessaria per i produttori che richiedono continuamente una produzione video ricca e di alta qualità con sedi separate“, ha dichiarato Andre Meterian, Director of Professional Video Systems di Panasonic Connect Europe. “Continueremo ad aggiornare KAIROS per soddisfare le esigenze del settore, per gli impianti di produzione video che utilizzano un’ampia varietà di apparecchiature, le grandi emittenti televisive e le strutture dove si svolgono i grandi eventi live che devono adattarsi in modo flessibile alle dimensioni delle riprese quando utilizzano display a LED“.

Nuovi firmware per gli switcher live migliorano la flessibilità

Panasonic ha annunciato la versione 3.0 del firmware per lo switcher live compatto AV-HSW10, che include per la prima volta la modalità NDI High Bandwidth. Raddoppiando la capacità di input esistente, NDI High Bandwidth semplifica il funzionamento dei sistemi incentrati su NDI quando sono collegati alle telecamere PTZ Panasonic e ad altri dispositivi compatibili.

Panasonic sta inoltre lanciando la versione firmware 1.7 per il suo live switcher AV-UHS500. Questo migliorerà la funzionalità e l’usabilità, soprattutto quando si integrano le telecamere PTZ Panasonic con altri prodotti Panasonic. Disponibili dalla primavera di quest’anno, entrambi gli aggiornamenti firmware consentiranno agli switcher live di Panasonic di offrire una maggiore flessibilità rispondendo alla domanda di produzione e distribuzione video in ambienti live, seminari, eventi e altro ancora.

I visitatori dello stand Panasonic Connect Europe (padiglione 3, stand 3J500) a ISE 2025 potranno assistere a una dimostrazione della versione 1.8 del software KAIROS di Panasonic.