La gestione del traffico è più efficace con la videosorveglianza

La tecnologia e i dispositivi intelligenti oggi a disposizione, consentono una gestione del traffico più smart, e aumentano al contempo la sicurezza sulla strada.

Secondo le ultime stime ACI-ISTAT, i primi sei mesi del 2024 registrano rispetto allo stesso periodo del 2023 un leggero aumento del numero degli incidenti stradali con lesioni a persone (+0,9%: 80.057, contro i 79.317 del primo semestre 2023) e dei feriti (+0,5%: 107.643 rispetto a 107.060) e un aumento più significativo (+4,0%) delle vittime entro il trentesimo giorno con 1.429 vittime stradali (rispetto alle 1.374 del primo semestre del 2023).

L’importanza di della tecnologia nella gestione del traffico

A rendere ancora più complessa la situazione sulle strade si aggiungono una serie di sfide emerse soprattutto negli ultimi anni, come l’incremento della popolazione urbana o i ritardi nei lavori e nelle attività di manutenzione della viabilità che, insieme allo straordinario aumento di condizioni meteorologiche estreme, hanno contribuito notevolmente all’intensificarsi delle congestioni stradali, inasprendo le difficoltà con cui i centri di gestione del traffico devono misurarsi quotidianamente.

Questi sono solo alcuni dei motivi per i quali è fondamentale adottare delle misure adeguate per una più puntuale risoluzione dei problemi legati alla gestione del traffico stradale e tra le tante soluzioni che la tecnologia ci mette oggi a disposizione un valido supporto arriva dai sistemi di videosorveglianza per il controllo del traffico. Infatti, questi sistemi sono oggi in grado di assicurare un monitoraggio continuativo delle condizioni stradali, garantendo una più efficiente e tempestiva gestione degli eventi critici come gli ingorghi, gli incidenti, il cambiamento delle condizioni stradali o climatiche che possono avere ripercussioni importanti sulla viabilità.

I vantaggi principali delle tecnologie nel settore della viabilità

Ma in che modo queste tecnologie possono supportare concretamente una più efficiente gestione del traffico e una più rapida risoluzione delle problematiche legate alla viabilità? Gli esperti di Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, hanno riassunto in tre punti alcuni dei principali vantaggi offerti dalle tecnologie più all’avanguardia in questo settore.

Controllo della situazione sulle strade in tempo reale

La raccolta e la gestione dei dati in tempo reale aiutano i centri di gestione del traffico ad accertare rapidamente ogni situazione che possa coinvolgere le persone in movimento, i veicoli o l’infrastruttura stradale. In più, oltre a fornire vantaggi a breve termine, i dati sul traffico raccolti dai sistemi di videosorveglianza sono strategici per reperire informazioni utili anche sul lungo periodo: questi dati, se organizzati in maniera puntuale e accurata e facilmente accessibile, offrono infatti degli indicatori preziosi per migliorare la pianificazione della manutenzione stradale, progettare nuove infrastrutture o condurre studi approfonditi sulla viabilità.

Soluzioni di videosorveglianza come moltiplicatori di forza per la gestione di eventi climatici estremi

I sistemi di videosorveglianza osservano e analizzano la viabilità, riconoscendo ingorghi, veicoli fermi in carreggiata o situazioni di contromano. Inoltre, i sistemi più moderni dotati anche di sensori IoT rendono possibile l’analisi video delle condizioni ambientali, come precipitazioni atmosferiche, temperatura, visibilità, presenza di fumo, allagamenti e condizioni del manto stradale che possono generare rischi o incidenti. Così, ad esempio, le telecamere di sorveglianza possono essere utilizzate per monitorare le zone ad alto rischio, raccogliere dati relativi alle condizioni climatiche in tempo reale e inviare segnali d’allarme automatici alle autorità in caso emergano indicatori legati all’arrivo di un fenomeno climatico estremo. Questo approccio proattivo consente di mettere velocemente in atto le misure di sicurezza più appropriate per salvare le persone da un pericolo immediato e permettere alle squadre di sicurezza di deviare il traffico o impedire l’accesso ad aree pericolose.

Integrazione con sistemi complementari per una gestione efficace della viabilità

Un ultimo aspetto molto importante è l’integrazione della videosorveglianza con altri sistemi, come ad esempio l’illuminazione stradale o il monitoraggio della qualità dell’aria. In questo modo, i centri di gestione del traffico possono ottenere una visione rapida, chiara e completa di ciò che accade sulla rete stradale. Grazie a un supporto di questo tipo, primi soccorritori, addetti all’assistenza, manutentori e autorità cittadine sono messi nelle condizioni di intervenire in modo strategico per migliorare la sicurezza e la mobilità di conducenti e pedoni.

Dichiarazioni