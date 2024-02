Raphaël Bousquet è il nuovo responsabile delle vendite mondiali di Netskope

Netskope, player SASE (Secure Access Service Edge), ha annunciato la promozione di Raphaël Bousquet a Executive Vice President, Worldwide Sales: nel nuovo ruolo sarà a capo delle vendite globali e della strategia di canale dell’azienda. Bousquet succede a Chris Andrews, che quest’anno lascerà Netskope come parte di un passaggio di leadership pianificato.

Il curriculum di Raphaël Bousquet

Veterano del settore networking e della sicurezza e leader delle vendite molto stimato, Raphaël Bousquet ha guidato con successo per decenni team di vendita con alte prestazioni presso aziende tecnologiche leader di mercato. In qualità di responsabile mondiale dell’organizzazione di vendita globale di Netskope, continuerà a guidare la domanda dei clienti per le soluzioni SASE e Zero Trust di Netskope per consentire trasformazioni cloud sicure.

Da quando è entrato in Netskope nel 2021 in qualità di Senior Vice President, EMEA e LATAM, Raphaël Bousquet ha confermato una forte leadership e capacità di execution eccezionali, che hanno portato a numerosi risultati in Netskope e nelle aree EMEA e LATAM: tra questi, l’espansione della presenza dell’azienda in tutte le regioni, il reclutamento dei migliori talenti e l’acquisizione di clienti di fama mondiale nei servizi finanziari, nella sanità, nella vendita al dettaglio, nei settori manifatturiero e government, e in altri mercati ancora. Prima di entrare in Netskope, Raphaël Bousquet ha ricoperto con successo il ruolo di Vice President, EMEA South, Israel & Alps presso Palo Alto Networks, aumentando le entrate territoriali di oltre il 600% in un periodo di cinque anni. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali internazionali presso Cisco.

Il lascito di Chris Andrews

Il predecessore di Raphaël Bousquet è entrato in Netskope nel 2014 dopo molti anni in posizioni Executive nelle vendite, servizi professionali e supporto presso Infoblox, Fortinet, Juniper, Netscreen e altre organizzazioni. Sotto la sua leadership nelle vendite, Netskope ha:

guadagnato la fiducia dei responsabili acquisti di soluzioni di rete e sicurezza in aziende nei settori più esigenti in tutto il mondo, tra cui oltre 30 aziende Fortune 100 che oggi sono clienti Netskope.

contribuito a definire, e continuato a dominare, categorie di mercato di prossima generazione come Cloud Access Security Broker (CASB), Secure Web Gateway (SWG), Zero Trust Network Access (ZTNA), Security Service Edge (SSE) e SASE.

sviluppato numerose partnership di successo sul mercato, incuse le partnership con i principali integratori di sistemi globali e fornitori di servizi gestiti come BT, Deloitte, Orange, Telef ónica , Telstra, e Wipro , e con partner di alleanze cruciali come Amazon Web Services, Microsoft, Google, Okta, Mimecast, CrowdStrike e altro ancora.

e , e con partner di alleanze cruciali come e altro ancora. ampliato e approfondito le proprie attività nel settore pubblico in tutto il mondo, ottenendo, più recentemente, l’autorizzazione FedRamp High negli Stati Uniti.

negli Stati Uniti. ricevuto innumerevoli riconoscimenti e premi di settore, inclusa una costante ascesa nell’influente lista Forbes Cloud 100 in sette anni.

Dichiarazioni

“La profonda esperienza di Raphaël Bousquet nel settore, la sua passione per il successo e gli ampi risultati già ottenuti in Netskope lo rendono la scelta unanime del team esecutivo e del consiglio di amministrazione dell’azienda per prendere le redini della leadership delle vendite e guidare questa prossima era della nostra crescita”, ha affermato Dave Peranich, Presidente, Go-to-Market, Netskope. “Mentre effettuiamo questa serena transizione per la leadership delle vendite, l’intero team di Netskope vuole rendere omaggio a Chris Andrews per tutto ciò che ci ha aiutato a conseguire negli ultimi dieci anni, incluso il raggiungimento di una leadership di mercato da diverse centinaia di milioni di dollari”.

“I risultati ottenuti da Chris Andrews coincidono con i traguardi più importanti raggiunti da Netskope: lo ringraziamo per la sua capacità di leadership e la sua determinazione nel corso di un percorso lungo e impressionante che ha abbracciato quasi l’intera storia delle vendite di Netskope fino ad oggi”, ha affermato Sanjay Beri, CEO e Co-Founder di Netskope. “Ha contribuito a gettare le basi per il nostro continuo successo e farà sempre parte dell’eredità di Netskope. Gli auguriamo il meglio per la sua pensione e per il tempo, meritato, che potrà dedicare alla famiglia e alle sue attività personali”.