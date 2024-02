Scanner Epson padroni della classifica Data Master Lab

Dopo aver esaminato e testato centinaia di prodotti in base a numerosi criteri, il laboratorio internazionale di test DataMaster Lab ha stilato l’elenco dei Top Ten: gli scanner Epson si aggiudicano sette delle prime dieci posizioni nella classifica che premia la capacità di unire alta qualità dell’immagine e file di dimensioni ridotte.

Garantire immagini leggibili e di alta qualità in file di dimensioni ridotte sta diventando imprescindibile nei flussi di lavoro in continua digitalizzazione. Non solo: assicurare che immagini e testo possano essere facilmente letti e interpretati con precisione dal software sta diventando fondamentale in molti settori e industrie, ma questo obiettivo deve essere raggiunto senza eccessivi costi di storage richiesti da file di enormi dimensioni.

Le posizioni degli scanner Epson nella Top Ten di DataMaster Lab

Epson DS-730N – primo

Epson DS-780N – secondo

Epson DS-360W – terzo

Epson DS-32000/DS-30000 – quinto

Epson DS-790WN – sesto

Epson ES-C380W – settimo

Epson DS-C330 – decimo

Dichiarazioni

“Comprimere le dimensioni dei file per ridurre lo spazio di archiviazione”, ha dichiarato Edward Bilson, Direttore Tecnico di DataMaster Lab, “compromette la qualità dell’immagine. È una falsa economia e molti si sono pentiti quando hanno scoperto che i file sono inutilizzabili. Con la continua crescita dei di volumi di dati e l’automazione dei processi, la nitidezza delle immagini e dei caratteri diventerà sempre più importante e la sfida sarà quella di trovare un equilibrio tra qualità e costi di archiviazione. Per fortuna esistono delle soluzioni, come dimostra la nostra Top Ten“.

“Da anni”, ha affermato Cristiano Vignati, Scanner Sales Manager di Epson Italia, “gli scanner Epson permettono di ottenere immagini di grande qualità e al tempo stesso in file di dimensioni molto ridotte. Siamo molto contenti che Data Master Lab abbia premiato ben 7 nostri prodotti, all’interno della TOP 10 di tutti gli scanner documentali presenti sul mercato, per due tra le caratteristiche tecniche più importanti nei processi di gestione documentale, area ormai fondamentale per qualsiasi azienda“.