Stampanti portatili: Epson pensa al retail

Stampanti portatili e molto altro allo stand Epson, specialista nella produzione di stampanti POS in Europa, di EuroCIS. In occasione della fiera Epson mostrerà in anteprima la sua nuova soluzione per stampanti POS basata su cloud, progettata per migliorare la connettività e l’esperienza dei clienti grazie a funzionalità operative più efficienti e prestazioni ambientali ottimizzate.

In occasione di EuroCIS sarà possibile scoprire anche l’innovativa gamma di stampanti portatili on-demand per etichette a colori ColorWorks. In particolare, Epson presenterà i modelli CW-C4000 e CW-C6000, pensate per rafforzare la forza di comunicazione delle etichette nel settore retail grazie all’uso del colore: con ColorWorks, i rivenditori online possono infatti trasformare le tradizionali etichette per la spedizione in bianco e nero in uno strumento di marketing accattivante ed estremamente efficace.

TM-m30III e TM-m30III-SL: gli ultimi modelli della serie di stampanti POS portatili TM-m30

La stampante TM-m30III è progettata per soddisfare le esigenze di negozi specializzati, piccoli ristoranti, bar, food truck e chioschi. Con un design completamente rinnovato ed elegante, la stampante TM-m30III mantiene le funzionalità e la compattezza dei modelli precedenti, offrendo però opzioni di connettività più moderne (è dotata infatti di USB Type-C) e una maggiore velocità.

Altra novità è la stampante TM-m30II-SL, sviluppata appositamente in risposta alle richieste di ISV e clienti. Vincitrice del prestigioso iF-World Product Design Award, questa nuova stampante mPOS si contraddistingue per il suo design, ergonomico e discreto, e per la sua elevata stabilità, oltre che per l’installazione versatile che ne consente il fissaggio a muro o l’uso insieme a un tablet staccabile all’occorrenza.

Stampanti termiche portatili: la serie TM-P si arricchisce di nuovi modelli aggiornati

In fiera saranno presenti anche le stampanti termiche portatili per scontrini della serie TM-P, recentemente aggiornate. I nuovi modelli non solo miglioreranno l’esperienza degli utenti nel retail e nell’hospitality, ma potranno essere impiegati anche in ulteriori settori (per esempio, per il pagamento a bordo dei veicoli). Tutti i prodotti della serie TM-P possono essere tenuti in mano, fissati a una cintura o portati a tracolla (accessori opzionali) e includono anche la modalità desktop (con piedini in gomma) come pratica alternativa alle stampanti fisse.

TM-L100 liner-free: la stampante che si adatta ad ogni ambiente

Altra novità di Epson è la stampante TM-L100 liner-free, progettata per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie all’elegante pannello frontale con finitura metallica, la stampante si abbina all’arredamento di qualsiasi cucina e occupa poco spazio sul bancone e la superficie laminata in silicone la rende semplice da pulire, oltre ad impedire che le etichette rimangano attaccate. Facile da usare, veloce e affidabile, TM-L100 liner-free è pensata in modo particolare per servizi come il “clicca e ritira”, l’etichettatura in negozio, l’asporto e le consegne. La stampante è in grado di produrre etichette chiare e leggibili senza pellicola di supporto sul retro ed è compatibile con numerosi adesivi (permanenti, rimovibili o resistenti alle temperature estreme).

Gamma ColorWorks: arrivano i nuovi modelli CWC4000 e CW-C6000

A EuroCIS, Epson presenterà anche le nuove stampanti portatili per etichette a colori della gamma ColorWorks, i modelli CW-C4000 e CW-C6000, pensati per valorizzare le etichette per il retail attraverso l’uso del colore. Così, i rivenditori possono trasformare le tradizionali etichette in bianco e nero in uno strumento di marketing estremamente efficace, che sfrutta il colore per semplificare la logistica e ridurre non solo gli errori, ma anche i costi di spedizione e di gestione dell’inventario. Inoltre, verrà spiegato come le etichette a colori possono essere un vantaggio sia per l’e-tailing, perché contribuiscono ad aumentare l’interesse e il coinvolgimento dei clienti, sia per i supermercati, soprattutto per la pesatura e il confezionamento dei prodotti alimentari freschi.

Presso lo stand, i visitatori potranno assistere a una speciale dimostrazione di etichettatura automatizzata con due stampanti ColorWorks, una smart camera e un robot Epson, per mostrare come i robot possono essere utilizzati per l’etichettatura nel settore farmaceutico, applicazione che richiede etichette personalizzate in base alle dimensioni dei flaconi e dei contenitori dei farmaci. Inoltre, essendo automatizzato il processo non implica la manipolazione umana, necessaria per alcuni tipi di farmaci, ed elimina potenziali errori di etichettatura.

Dichiarazioni

“Non vediamo l’ora di accogliere i visitatori presso il nostro stand a EuroCIS“, ha dichiarato Oliver Rudling, Product Manager per le serie TM-P e TM-m30 di Epson Europe. “In qualità di leader mondiale nella tecnologia di stampa mPOS, Epson lavora per offrire alle aziende soluzioni innovative all’altezza delle loro richieste. Quest’anno, in occasione di EuroCIS, presentiamo non solo la nostra nuova soluzione basata su cloud per le stampanti POS, ma anche nuove stampanti portatili per scontrini e modelli aggiornati, che testimoniano il nostro costante impegno nell’ascolto delle richieste del mercato e nell’ideazione di prodotti che soddisfino le esigenze dei clienti“.

Jacob Kallergis, Product Manager per le soluzioni di etichettatura on-demand di Epson Europe, ha aggiunto: “In fiera mostreremo come le etichette a colori on-demand possono trasformare completamente l’esperienza e i processi presso i punti vendita, aumentando inoltre il coinvolgimento dei clienti. Creando etichette a colori, i rivenditori possono comunicare in modo più efficace, migliorare la visibilità del marchio, mettere in evidenza eventuali sconti e offerte speciali e attirare così l’attenzione del cliente su informazioni importanti, come allergeni e valori nutrizionali“.