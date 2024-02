Scanner ScanSnap: la promozione continua

La digitalizzazione dei documenti prende sempre più piede nelle aziende e PFU (EMEA) – RICOH, per incoraggiare questa tendenza, ha esteso i termini della sua promozione dedicata agli scanner ScanSnap, che mira a liberare organizzazioni e professionisti dal peso della carta e a garantire la sicurezza dei dati nell’ambiente di lavoro. Fino al 30 aprile 2024, con ogni acquisto di ScanSnap iX1600, iX1400 o iX1300 sarà offerto gratuitamente un distruggidocumenti Leitz IQ Home Office P4.

Visto il successo iniziale di questa promozione, in corso dallo scorso ottobre, l’azienda specializzata nella gestione dei documenti ha deciso di prolungarla e di aggiungere altri modelli di scanner ScanSnap, in modo che un maggior numero di persone e di gruppi di lavoro possano finalmente adottare un modo di lavorare più intelligente, che consenta di organizzare e archiviare i propri documenti in modo semplice e sicuro, sbarazzandosi della carta in eccesso.

Gli scanner documentali ScanSnap sono progettati per massimizzare la produttività personale, salvando automaticamente i file in cloud o digitalizzando i documenti direttamente su e-mail da inviare ai contatti, riducendo al minimo il tempo dedicato alle attività amministrative. In combinazione con il distruggidocumenti Leitz IQ Home Office P4, rendono ancora più facile per gli utenti e le organizzazioni cambiare mentalità e impegnarsi pienamente nel processo di digitalizzazione.