Sicurezza dispositivi mobili: Hisolution lancia HiMobile

I dispositivi mobili sono ormai, a tutti gli effetti, degli strumenti di lavoro molto diffusi e proteggerli è un must. HiSolution, Managed Service Provider (MSP) specializzato in soluzioni tecnologiche in ambito VoIP, UCC, networking, security e soluzioni IT, che eroga servizi end-to-end con supporto NOC comprensivo di Help Desk di I e II livello al cliente, inaugura il 2024 con un nuovo servizio gestito dedicato alla sicurezza dei dispositivi mobili.

Himobile pensa alla sicurezza dei dispositivi mobili

HiSolution HiMobile, questo il nome del nuovo servizio dedicato alla sicurezza dei dispositivi mobili, è stato studiato e realizzato per semplificare il management di grandi lotti di device aziendali (ovvero la gestione di app, il regolamento delle policy, il blocco e la limitazione di funzionalità del dispositivo) e include la protezione contro gli attacchi, i software potenzialmente dannosi come ransomware e malware, il phishing, la sottrazione e divulgazione di dati.

Il servizio si basa su tecnologia Sophos Central MDM (Mobile Device Management), soluzione di EMM-UEM (Enterprise Mobility Management – Unified Endpoint Management) che si integra nativamente con una piattaforma di sicurezza endpoint next-gen leader di mercato e che supporta la gestione di dispositivi Windows 10-11, macOS, iOS e Android. HiMobile assicura al cliente finale un servizio end-to-end con una fase di dimensionamento su misura, monitoraggio proattivo dei dispositivi e gestione degli aggiornamenti, garantendo la conformità alle best practices di settore.

HiSolution HiMobile viene proposto in due livelli di offerta: Manage e Protect

HiMobile Manage è pensata per applicazioni MDM e per la gestione di lotti di dispositivi mobili, mentre HiMobile Protect unisce alle applicazioni MDM le più avanzate funzionalità di sicurezza.

Nel dettaglio, il servizio HiMobile Manage per la sicurezza dei dispositivi mobili si prende carico della gestione dei dispositivi e delle applicazioni installate, con una verifica periodica del livello di aggiornamento degli agent sui dispositivi e il controllo della buona “salute” delle policy configurate. Il servizio include una dashboard a disposizione dell’IT Manager per una completa visibilità degli ambienti. A questa si aggiunge la creazione di una reportistica dettagliata e la gestione delle risorse in uso al cliente.

HiMobile Protect, integra l’offerta di sicurezza dei dispositivi mobili con la protezione contro malware e ransomware e contenuti web dannosi con attività di rilevamento, protezione e remediation avanzate (XDR).

I servizi di supporto e controllo per entrambe le tipologie di servizio sono affidati al NOC (Network Operation Center) di Hisolution. L’assistenza proattiva è un tratto distintivo del servizio gestito di Hisolution, che all’interno del proprio NOC si è dotata di tecnici certificati che monitorano costantemente l’ambiente aziendale su più fronti, identificando precocemente potenziali minacce e intervenendo prontamente, per garantire al cliente una protezione affidabile e proattiva.

Dichiarazioni

“HiMobile è stato progettato attraverso un’analisi del portfolio clienti, seguita da ricerche di mercato e dall’osservazione degli IT Manager, che non hanno tempo per la gestione dei dispositivi aziendali e la sicurezza. Si è compresa l’importanza cruciale della sicurezza per prevenire danni all’infrastruttura aziendale”, racconta Luca Salvatori, Product Manager di HiSolution. “La stretta collaborazione tra i reparti di delivery, marketing e vendite ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del servizio che offre consulenza dedicata per definire la strategia migliore, implementare il servizio e fornire supporto proattivo. HiMobile ha consentito agli IT Manager di risparmiare oltre l’85% del tempo, dimostrando il valore tangibile di questo nuovo approccio alla gestione e alla sicurezza dei dispositivi mobili aziendali”.

“Il tema della sicurezza informatica è diventato ormai imprescindibile per le aziende di ogni dimensione. La velocità con cui le minacce cyber si evolvono deve essere affrontata con strumenti e servizi idonei e all’avanguardia e questo vale anche per i dispositivi mobili che, al giorno d’oggi, sono strumenti di lavoro tanto quanto i classici PC”, spiega Luca Coturri CEO di HiSolution. “La nostra mission è quella di essere responsabili della serenità tecnologica delle aziende, per questo realizziamo servizi per abilitare, semplificare e gestire il loro percorso di evoluzione digitale e tecnologica. L’erogazione dei servizi HiMobile rappresenta un ulteriore passo in questa direzione”.