Amazon taglia i distributori europei: il commento di Aicel

Qui di seguito diamo voce alla dichiarazione resa da Andrea Spedale (nella foto), presidente di Aicel – Associazione italiana commercio elettronico, in merito alla recente decisione di Amazon di bypassare i distributori europei.

La notizia, che ha fatto il giro di tutti i media, pare essere la risposta del colosso creato da Jeff Bezos per ridurre i costi e mantenere i prezzi bassi per i clienti.

«La decisione di Amazon di bypassare i distributori europei ha una portata enorme sul settore dell’e-commerce. Saltando uno step della filiera di approvvigionamento, il colosso di Seattle potrà acquistare a prezzi sensibilmente ridotti e dunque ridurre i prezzi ai consumatori, mantenendo inalterati i suoi margini.

Sarà sempre Amazon a decidere i prezzi nella piattaforma. Ciò significa che i distributori avranno come primo concorrente proprio chi fino a ieri era il loro primo cliente. Lo sbilanciamento del mercato è evidente: il primo competitor dei vendor è la stessa piattaforma che detta regole, usa algoritmi per visualizzare le offerte, ricorre a prezzi dinamici, premia le buy box, vende sponsorizzate e riceve una commissione su ogni vendita generata. Con la conseguenza che gli attuali venditori, già clienti dei distributori e della piattaforma, a breve si troveranno in una posizione di forte svantaggio competitivo, ma soprattutto vedranno azzerarsi i loro margini al punto tale che non solo non potranno più rimanere nel marketplace, ma vedranno messa a rischio la sopravvivenza della propria attività.

Quindi chi non è produttore della merce, è bene che inizi a definire una “back home strategy”. Da tempo i marketplace si sono trasformati in “walled garden”, giardini chiusi di dati ed informazioni di forte rilevanza economica, costituendo di fatto un monopolio. Uno status che il Digital Markets Act, da poco approvato, sta puntando a contrastare in un’ottica di maggiore equilibrio e concorrenza del mercato».