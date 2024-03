Sistema di accumulo: Socomec lancia SUNSYS HES L SKID

Condividiamo, nell’articolo sotto, l’ultima novità di Socomec, gruppo industriale che progetta, produce, installa e fornisce assistenza per soluzioni di power switching, conversion, monitoring delle reti elettriche a bassa tensione con particolare attenzione alle performance energetiche dei suoi clienti.

Stiamo parlando del nuovo SUNSYS HES L SKID, un sistema modulare compatto che si integra perfettamente con l’esistente sistema di accumulo di energia SUNSYS HES L. Il nuovo design è in grado di migliorare il rendimento complessivo, riducendo i tempi di installazione, di trasporto e di manutenzione per la clientela. Questo modello rappresenta un passo fondamentale per accelerare l’implementazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EVCI), sistemi di alimentazione per edifici commerciali e industriali e microreti in tutta Europa.

Le novità introdotte nel nuovo sistema di accumulo

SUNSYS HES L SKID risponde alle esigenze di flessibilità e modularità richieste dalla rapida espansione del settore di accumulo di energia. Grazie alla gamma di moduli SKID facilmente scalabili, il sistema di accumulo offre molteplici configurazioni possibili, consentendo il collegamento fino a 6 armadi batteria per applicazioni on-grid e off-grid. Questa flessibilità consente di adattare il sistema alle specifiche necessità di ogni progetto, mantenendo una forte competitività sul mercato.

Al fine di garantire una rapida messa in funzione, tutti gli armadi all’interno del sistema di accumulo dell’energia SUNSYS HES L SKID vengono spediti assemblati, montati e cablati internamente su uno SKID adattato. Questa soluzione assicura tempi e sforzi di installazione minimi, riduce gli investimenti in opere civili e garantisce che l’installazione sia di qualità ottimale. Una volta sul posto, infatti, è sufficiente collegare i cavi di alimentazione AC e di comunicazione.

Il sistema aggiornato ha già dimostrato la sua efficacia in 40 siti europei, fornendo una capacità energetica pulita di 20 MWh. Il nuovo modello del sistema di accumulo Socomec rappresenta un passo avanti naturale nel campo dell’accumulo di energia, seguendo l’introduzione del sistema modulare ad alta potenza SUNSYS HES XXL avvenuta lo scorso ottobre.

Socomec introduce, dunque, un sistema di accumulo di energia “drop and start” completamente rinnovato e altamente flessibile. Con una capacità che va da 100 KVA/186 kWh a 300 KVA/1116 kWh, e che si distingue per la sua facilità di installazione e la sua rapida implementazione, rendendolo ideale per l’ottimizzazione energetica in diversi contesti europei.

Con SUNSYS HES L SKID, Socomec conferma il suo impegno nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per la gestione dell’energia elettrica, contribuendo a costruire un futuro più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Dichiarazioni

Elodie Hestin, Energy Storage Solutions Specialist di Socomec, commenta: “Ascoltando le esigenze dei nostri clienti, abbiamo preso atto delle complessità burocratiche e logistiche che bisogna affrontare per implementare i sistemi di accumulo energetico. Per superare queste criticità, i nostri ingegneri hanno riprogettato la nostra soluzione, riducendo i tempi di installazione, incrementando la flessibilità e abbassando i costi complessivi di trasporto. Con la crescita delle fonti rinnovabili e l’aumento dei veicoli elettrici a livello globale, soluzioni di accumulo come la nostra saranno indispensabili per contribuire alla costruzione della giusta infrastruttura necessaria per un futuro più verde”.