Stampanti: non trascurate la sicurezza!

In questo articolo di Jason Cort – Director Product Planning and Marketing, Sharp Europe, viene fatta una panoramica sullo stato della sicurezza aziendale. Le stampanti multifunzione spesso costituiscono un pericolo per il perimetro di sicurezza. Ecco come Sharp Europe aiuta le aziende a proteggersi.

L’importanza della sicurezza nell’utilizzo di stampanti evolute

Da dove arrivano i pericoli informatici in un ufficio? Non è questa una risposta semplice da dare. In realtà la complessa messa in rete dei devices aziendali fa sì che le minacce informatiche possano trovare diversi e insospettabili punti di ingresso. Per questa ragione ogni singolo e possibile punto di attacco va difeso. Non sempre nelle aziende si ragiona su questo problema – sempre più diffuso – che mette in gioco la sicurezza dell’azienda e l’eventuale perdita, non solo di dati, ma anche di tempo. A questo punto è probabilmente utile appoggiarsi, per capirne di più, alla ricerca Sharp del 2023, basata su circa 6.000 interviste a top manager informatici europei, che ha dimostrato che una PMI su cinque ha subito violazioni informatiche partendo dalle stampanti.

Forse la stampante non è collocata tradizionalmente tra i macchinari che possono essere il cavallo di troia di un hacker ma dobbiamo considerare che, negli ultimi anni, le stampanti si sono enormemente evolute e ora sono “cervelli” pensanti, collegati a tutti i devices presenti in un ufficio e dunque a rischio attacco.

Le stampanti multifunzione sono sempre collegate all’intera rete aziendale, in certi casi anche da remoto per chi fa smart working, quindi un gateway di attacco vulnerabile. E dunque le aziende, in primis, devono capire dove si annida il pericolo e in che maniera difendersi. Le aziende spesso non sanno da dove arriva la minaccia finché non sono colpite. Importante, dunque, che i fornitori di stampa e i clienti siano costantemente in contatto anche perché l’arrivo dell’IA aumenta ulteriormente la necessità di sicurezza. Per questa ragione Sharp ha recentemente rilasciato Complete Print Security, che offre una protezione sicura – sempre attiva – in modo da poter identificare e risolvere rapidamente qualsiasi potenziale punto debole o allarme di sicurezza.

Le soluzioni di Sharp per contrastare le minacce informatiche

In risposta alla continua escalation delle minacce alla sicurezza e gestione della stampa, Sharp Europe sta progettando diverse soluzioni innovative. Un esempio è Synappx Cloud Print, una soluzione semplice ed economica basata sul cloud che prende il meglio della consolidata soluzione Sharp on-premises fornendola dal cloud e offrendo opzioni per la gestione on-premises. Sharp sente la responsabilità nei confronti dei propri clienti, in qualità di azienda leader produttrice di stampanti, e dunque non intende lasciarli soli al fine di sfruttare al meglio tutte le funzionalità di sicurezza integrate all’interno dei propri dispositivi.

Il dialogo tra produttore/fornitore/cliente deve essere aperto, aggiornato e costantemente aperto. Non conosciamo ancora del tutto quali saranno gli sviluppi dell’IA all’interno delle aziende; non sappiamo ancora cosa porterà di buono, ma sappiamo che potrà rappresentare un’ulteriore necessità di controllo e sicurezza. Probabilmente la combinazione tra Intelligenza Artificiale e automazione porterà all’eliminazione di alcune fasi manuali dalle operazioni di routine, accelerando la produttività, riducendo i costi complessivi e, allo stesso tempo, consentendo al personale di concentrarsi su compiti più gratificanti. Nei dispositivi di stampa l’Intelligenza Artificiale semplificherà e modificherà l’uso della tecnologia all’interno di un’azienda contribuendo ad automatizzare facilmente attività manuali e laboriose. Ma tutto questo non consentirà di abbassare la guardia nei confronti della sicurezza, anzi! I dispositivi multifunzione hanno ancora un ruolo da svolgere nell’automazione di molte aziende, poiché spesso i contenuti in formato analogico devono essere aggiunti manualmente al flusso di lavoro digitale. C’è molto da fare nel prossimo futuro ma, prima di tutto, pensiamo sempre alla sicurezza aziendale.

di Jason Cort – Director Product Planning and Marketing, Sharp Europe