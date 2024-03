SSD portatile: PNY lancia RP60

PNY, produttore e fornitore di soluzioni GPU NVIDIA GeForce Consumer e Professional, annuncia l’ultima aggiunta alla sua linea di SSD portatili: l’unità SSD portatile RP60 con USB 3.2 Gen 2×2 Type-C.

SSD portatile RP60: potente, sicuro e grande capacità

Il nuovo SSD portatile RP60 è stato progettato pensando ai creativi e ai professionisti in movimento, per offrire una soluzione di archiviazione dati altamente portatile ed estremamente resistente. Con un fattore di forma compatto e un comodo passante per la clip, l’unità RP60 può essere facilmente trasportata in qualsiasi avventura. Viaggiare con la certezza che i dati sono al sicuro e protetti, grazie al resistente guscio esterno in silicone dell’unità RP60, che la rende resistente alle cadute6, all’acqua e alla polvere4,5. Inoltre, grazie al connettore USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, l’unità offre prestazioni di alto livello con velocità di lettura/scrittura rispettivamente di 2.000 MB/s e 1.800 MB/s3 e un’ampia compatibilità con diversi dispositivi.

Disponibile in una capacità di 1 TB e 2 TB2, l’RP60 facilita l’archiviazione e il trasferimento rapido di file multimediali di grandi dimensioni. I creativi possono accedere e modificare immagini e video ad alta risoluzione con facilità, per un’esperienza di editing e riproduzione senza problemi. Allo stesso modo, gli appassionati di videogiochi potranno godere di installazioni e tempi di caricamento fulminei per le loro vaste librerie di giochi. Anche gli utenti tradizionali troveranno l’unità SSD portatile RP60 una scelta eccellente sia come unità di backup del sistema, che come complemento di archiviazione per l’uso quotidiano, perfetta per archiviare e accedere in modo sicuro a documenti di lavoro critici, progetti e grandi librerie di foto e film.

Testato per garantire resistenza e affidibilità

Per garantirne l’affidabilità, l’SSD portatile RP60 è stato progettato con un guscio in silicone resistente ed è stato sottoposto a numerosi test in varie condizioni ambientali per assicurarne la durata. Il risultato è che questo SSD portatile non solo soddisfa, ma supera le aspettative, promettendo una soluzione robusta, pronta ad affrontare qualsiasi avventura. L’RP60 è classificata IP654,5 – resistente all’acqua e alla polvere e alle cadute fino a 3metri6.

Principali Carattertistiche del nuovo SSD portatile PNY

DESIGN RUGGED : progettato e testato per proteggere i dati da acqua, polvere (IP654,5) e cadute accidentali (fino a 3m/9,8ft).

: progettato e testato per proteggere i dati da acqua, polvere (IP654,5) e cadute accidentali (fino a 3m/9,8ft). TRASFERIMENTI AD ALTA VELOCITÀ : Trasferimento di file di grandi dimensioni a velocità fulminee: velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 2.000 MB/s e 1.800 MB/s3.

: Trasferimento di file di grandi dimensioni a velocità fulminee: velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 2.000 MB/s e 1.800 MB/s3. COMPATTO E PORTATILE : con un design compatto e leggero dotato di un passante per la clip, il nuovo SSD portatile l’RP60 può essere facilmente infilato in tasca o agganciato in modo sicuro all’anello della cintura, allo zaino o alla borsa della fotocamera. La sua trasportabilità garantisce la possibilità di portare con sé i dati ovunque, senza compromettere la capacità di archiviazione.

: con un design compatto e leggero dotato di un passante per la clip, il nuovo SSD portatile l’RP60 può essere facilmente infilato in tasca o agganciato in modo sicuro all’anello della cintura, allo zaino o alla borsa della fotocamera. La sua trasportabilità garantisce la possibilità di portare con sé i dati ovunque, senza compromettere la capacità di archiviazione. COMPATIBILITÀ USB Type-C : L’unità SSD portatile RP60 è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, laptop e desktop. Collegate e trasferite i dati senza problemi in tutto il vostro ecosistema tecnologico.

: L’unità SSD portatile RP60 è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, laptop e desktop. Collegate e trasferite i dati senza problemi in tutto il vostro ecosistema tecnologico. PROTEZIONE DEI DATI: l’unità RP60 include il software Acronis True Image Data Protection per il backup e il ripristino di tutti i dati importanti.

Specificità del Prodotto

SSD Portatile RP60 con USB 3.2 Gen 2×2 Type-C.

Capacità: 1TB, 2TB2

Interfaccia: USB 3.2 Gen 2 x2

Prestazioni: Fino a 2,000 MB/s in Lettura e fino a 1,800 MB/s3 in Scrittura

Fattore Forma: SSD Portatile

Acessori Inclusi: USB-C e USB-C cable, Acronis True Image Data Protection Software

Capacità: Dispositivi compatibili con la tecnologia Type-C come smartphone, tablet, laptop e desktop

Garanzia: Garanzia limitata di 3 anni oTBW8

Disponibilità

L’SSD portatile PNY RP60 con USB 3.2 Gen 2×2 Type-C sarà disponibile da aprile 2024 su Amazon.