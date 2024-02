Getac ZX80: il tablet fully rugged pronto per l’Intelligenza Artificiale

Si arricchisce ancora il portafoglio dei prodotti Getac che annuncia il lancio di Getac ZX80 AI-ready, un nuovo tablet fully rugged da 8 pollici, con il versatile sistema operativo Android. Questo annuncio amplia e diversifica l’offerta di dispositivi Android di Getac, proponendo ai clienti che operano in settori quali le utility, l’industria manifatturiera ed i trasporti una scelta ancora più estesa di soluzioni rugged utili a risolvere le sfide quotidiane ed incrementare la produttività e l’efficienza.

Getac ZX80: il tablet dal design leggero ma robusto

Getac ZX80 è stato costruito appositamente per operare in ambienti di lavoro impegnativi, dai magazzini e centri logistici più affollati a località remote e strutture all’aperto. Il suo form factor leggero (590 g), l’ampio intervallo di temperature di esercizio (da -29°C a 63°C) e il luminoso schermo 16:10 da 1.000 nit, lo rendono particolarmente adatto per le operazioni chiave come l’utilizzo di carrelli elevatori e il controllo degli UAV, dove le prestazioni e l’affidabilità del dispositivo sono fondamentali per il successo. Le certificazioni MIL-STD-810H e IP67 e la resistenza alle cadute fino a 1,8m confermano ulteriormente la sua capacità di resistere al rigore del lavoro intensivo sul campo.

Per coloro che necessitano di funzionalità durante l’intero turno di lavoro, mentre sono impegnati lontano dalle postazioni di ricarica, Getac ZX80è anche compatibile con la tecnologia hot-swap di Getac, che consente agli utenti di sostituire le batterie aggiuntive in modo rapido e semplice durante le operazioni sul campo, facendo risparmiare tempo prezioso ed evitando interruzioni.

Altamente configurabile per una versatilità ottimale

Getac è consapevole che ogni caso d’uso è unico ed è per questo che il design altamente configurabile di ZX80 offre ampia flessibilità quando si tratta di costruire una specifica che risponda alle esigenze dei clienti nel modo più efficace possibile.

Le caratteristiche principali di Getac ZX80includono un design a doppia SIM (una SIM fisica e una eSIM), che consente di passare rapidamente da una rete all’altra, mentre il Wi-Fi 6E 802.11ax, il Bluetooth v5.2 e il GPS dedicato opzionale rendono rapidamente possibile il trasferimento dati e la geolocalizzazione. A seconda delle esigenze del cliente, ZX80 può essere configurato anche con 4G/5G LTE, NFC e un lettore di codici a barre per adeguarsi alle diverse applicazioni.

Prestazioni pronte per l’Intelligenza Artificiale

Il processore Qualcomm QCS6490 del tablet Getac ZX80 offre prestazioni sorprendenti a bassi livelli di potenza, rendendolo ideale per tutta una serie di applicazioni industriali IoT e casi d’uso. Il tablet è anche predisposto per l’Intelligenza Artificiale, sfruttando il motore dell’IA di Qualcomm per offrire machine learning sul dispositivo e la possibilità di eseguire casi d’uso di IA preservando la durata della batteria. Per massimizzare le potenziali capacità di IA, ZX80 dispone di 12 GB di memoria LPDDR5. ZX80 viene fornito con Android 13 preinstallato e supporta l’aggiornamento alle future versioni del sistema operativo Android, consentendo agli utilizzatori di adottare le nuove funzionalità IA non appena saranno disponibili.

Getac ZX80 è supportato da una gamma completa di accessori e software dedicati

Come tutti i dispositivi Getac, ZX80 è compatibile con una completa gamma di accessori, periferiche e software dedicati, che aiutano gli utilizzatori a massimizzare la funzionalità del dispositivo nei diversi scenari industriali.

Tra questi, le sicure docking veicolari di terze parti per un utilizzo ottimale su veicoli/carrelli elevatori, hand strap, pennino e batterie hot swap ad alta capacità per una maggiore usabilità sul campo, nonché l’alimentatore USB-C da 65W e la docking per un utilizzo efficiente in ufficio. I clienti possono inoltre gestire in modo efficiente i loro tablet Android grazie alle soluzioni software Getac preinstallate, tra cui il nuovo Log Tool, deployXpress, enrollXpress, GDMS, Driving Safety Utility e OEMConfig.

Dichiarazioni

“La piattaforma Android continua ad evolversi e ad espandersi in ambito industriale, offrendo nuovi modi per risolvere le principali sfide e migliorare l’operatività delle aziende“, afferma James Hwang, Presidente di Getac Technology Corporation. “Con il lancio del tablet Getac ZX80, offriamo ai nostri clienti Android una scelta ancora più ampia quando si tratta di selezionare la soluzione rugged più adatta alle loro esigenze e consentiamo loro di sfruttare la versatilità di Android in ambienti e scenari in cui altrimenti non sarebbe possibile“.

Il nuovo ZX80 sarà disponibile a marzo.