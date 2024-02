Vectra AI premia i migliori Partner del 2023

La grandezza e il successo di un’azienda sono anche e soprattutto i risultati di collaborazioni di successo con partner e rivenditori che ogni giorno lavorano per rispondere alle esigenze dei clienti. Vectra AI, specialista nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche AI-driven per imprese ibride e multicloud, ha annunciato i vincitori dei premi “Partner of the Year”, un programma di riconoscimento annuale che premia i partner che hanno dimostrato performance, impegno e risultati eccezionali nella promozione e nella vendita delle soluzioni di Vectra AI. Il riconoscimento viene assegnato ai rivenditori a valore aggiunto (VAR) e ai fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) registrati come partner autorizzati nel Vectra AI Partner Program.

I premiati di quest’anno sono stati scelti tra un prestigioso gruppo di partner che hanno dimostrato eccellenza in termini di prestazioni di vendita, competenze tecniche, innovazione e collaborazione, consentendo ai clienti di rilevare e rispondere con successo ai più sofisticati attacchi informatici di oggi.

I vincitori del premio “Partner of the Year” di Vectra AI

In Italia Vectra AI ha premiato due partner che si sono distinti nel corso del 2023:

Sorint Sec – Business Development Partner of the Year

DeepCyber – Growth Partner of the Year

“L’evoluzione del panorama delle minacce ha reso il rilevamento e la risposta alle minacce sempre più isolati e complessi. Le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni efficaci per affrontare gli attacchi ibridi avanzati”, spiega Paolo Lauretti, Regional Partner Manager per il Sud Europa di Vectra AI. “I nostri partner svolgono un ruolo cruciale nell’aiutare i clienti a risolvere le sfide associate al rilevamento e alla risposta alle minacce tradizionali. Siamo onorati di riconoscere la nostra comunità di partner e li ringraziamo per la loro continua collaborazione e partnership”.