WD Red Pro: annunciata la disponibilità in Italia

Interessanti novità da Western Digital per il mercato italiano: da oggi è possibile acquistare la famiglia WD Red Pro, che include una gamma completa di hard disk di fascia enterprise progettati per offrire prestazioni e affidabilità elevate, è in grado di gestire carichi di lavoro ad alta intensità in ambienti NAS di tipo aziendale e commerciale, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fornendo le prestazioni, la scalabilità e l’affidabilità richieste dalle aziende per lavorare con grandi quantità di dati in sistemi NAS ottimizzati per RAID multi-bay.

La nuova unità WD Red Pro da 24T1 include l’esclusiva tecnologia NASware, oltre a sensori per il monitoraggio delle vibrazioni rotatorie e multiasse e alla tecnologia ArmorCache per garantire un funzionamento affidabile.

Con capacità che vanno da 2TB a 24TB1, questi dischi sono ideali per i professionisti che lavorano con contenuti creativi e multimediali, aziende di medie e grandi dimensioni, i sistemi NAS in ambito commerciale e aziendale, e altro ancora.

Caratteristiche principali dell’unità WD Red Pro

In breve condividiamo le caratteristiche di WD Red Pro appena lanciate in Italia da Western Digital:

Disponibili con capacità che vanno da 2 TB a 24 TB

Per sistemi NAS ottimizzati per RAID con numero illimitato di alloggiamenti

Valutato per carichi di lavoro di 550 TB/anno e MTBF fino a 2,5 milioni di ore

Ideali per:

Professionisti creativi multimediali

Imprese medio-grandi

Sistemi NAS commerciali e aziendali

Scheda tecnica

Condividiamo una scheda tecnica sulle unità WD Red Pro: