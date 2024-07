Zenbook S 16: ASUS apre i preordini

Manca poco per la disponibilità all’acquisto dell’ultimo arrivato in casa ASUS: il nuovo Zenbook S 16 (UM5606). L’azienda ha annunciato l’apertura del pre-ordine del primo PC ultrasottile da 16 pollici della nuova era ASUS AI, che unisce prestazioni e raffinatezza.

Caratteristiche tecniche di Zenbook S 16

Zenbook S 16 è stato completamente riprogettato: lo chassis incorpora il nuovo Ceraluminum, un materiale ibrido ceramico high-tech in grado di sfidare graffi e usura, in una gamma di colori ispirati alla natura.

Zenbook S 16 è dotato del più recente processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 con grafica Radeon 890M, in grado di gestire fino a 50 NPU TOPS dedicate. Grazie all’uso della fresatura CNC avanzata, ASUS è riuscita a incorporare una camera di vapore 3D nel sistema di raffreddamento ambientale, unico in un dispositivo così sottile, per garantire le massime prestazioni fino a 28 W di TDP della CPU con un rumore minimo. Il design funzionale riduce le distanze tra utente e dispositivo, con caratteristiche quali un tasto Copilot dedicato e un touchpad più grande del 40%, che supporta le smart gesture.

L’intrattenimento è garantito dal display ASUS Lumina OLED 3K 120 Hz, che combinato con il potente sistema audio a sei altoparlanti, una caratteristica senza precedenti in un portatile così sottile, assicura un’esperienza davvero cinematografica.

Zenbook S 16 è protetto dal processore di sicurezza Microsoft Pluton e dalla nuova funzione Windows passkeys, che consente agli utenti di memorizzare i dati di autenticazione in modo sicuro senza possibili fughe di dati. Le nuove funzioni di sicurezza biometrica e di privacy, basate sul sistema di telecamere a infrarossi AiSense, includono il riconoscimento facciale per il login e il logout automatici, il blocco e l’oscuramento adattivi.

Una fusione di arte e tecnologia

Progettato con un’estetica funzionale, Zenbook S 16 incorpora il nuovo materiale Ceraluminum, che migliora le caratteristiche di durezza e completa il design ultrasottile, resistendo alla prova del tempo. ASUS ha impiegato quattro anni a mettere a punto i colori, la consistenza e la durezza di questo innovativo materiale.

Sfruttando la tecnologia CNC all’avanguardia, Zenbook S 16 è riuscito a raggiungere uno spessore di soli 1,1 cm, pur ospitando una serie completa di componenti all’avanguardia, tra cui un avanzato sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Il portatile è disponibile in due nuove tonalità ispirate alla natura: Zumaia Gray o Scandinavian White.

Il nuovo Zenbook S 16 è potente e intuitivo

Zenbook S 16 fa di più per i suoi utenti, offrendo funzionalità AI di nuova generazione in un formato ultrasottile. È dotato dei più recenti processori AMD Ryzen AI serie 300, insieme a un massimo di 32 GB di RAM e a un’unità SSD PCIe 4.0 da 2 TB. Il processore vanta un TDP fino a 28 watt e Ryzen AI integrato che offre fino a 50 TOPS di prestazioni a risparmio energetico per le moderne applicazioni AI, aiutando la batteria ad alta capacità da 78 Wh a garantire un’autonomia di tutto il giorno.

Zenbook S 16 si concentra sull’offerta di un’esperienza d’uso semplice e intuitiva. Sulla tastiera ASUS ErgoSense è presente un tasto dedicato a Windows Copilot, che consente agli utenti di richiamare l’assistenza AI di Windows in un secondo con una sola pressione. Il touchpad ultra-liscio, più grande del 40%, si adatta al rapporto d’aspetto 16:10 dello schermo per un controllo intuitivo; l’area aggiuntiva aumenta il comfort e facilita l’uso delle smart gesture, in modo che gli utenti possano eseguire senza problemi operazioni come la regolazione del volume audio e della luminosità dello schermo per una visione video senza sforzi.

Per facilitare le connessioni dei dispositivi, Zenbook S 16 vanta una serie completa di porte I/O, tra cui due USB4 Type-C, una USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, un lettore di schede SD e un jack audio combo. Il WiFi 7 con certificazione ASUS WiFi Master Premium assicura ovunque le connessioni più veloci e affidabili.

Zenbook S 16 garantisce audio e video coinvolgenti

Il display ASUS Lumina OLED 3K 120 Hz è grande, luminoso e chiaro, Pantone Validated, DisplayHDR True Black 500 e offre immagini coinvolgenti e realistiche, per prestazioni cromatiche e HDR eccezionali. Il gamut DCI-P3 al 100% di livello cinematografico garantisce invece colori vividi.

Zenbook S 16 include un potente sistema audio a sei altoparlanti certificato Harman Kardon, un’impresa ingegneristica notevole in un dispositivo così sottile. Ci sono due tweeter ad alta frequenza e quattro woofer a bassa frequenza che offrono un suono Dolby Atmos multidimensionale a tutto campo. Il risultato è un’esperienza audiovisiva immersiva e incredibilmente realistica durante la fruizione di film, giochi e musica.

Silenzioso e sicuro

L’avanzato sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D con doppia ventola Iceblade consente una modalità di raffreddamento ambientale inferiore a 25 dB, oltre a regolarsi automaticamente per consentire le prestazioni di 28 W TDP quando richiesto. Una griglia geometrica sopra la tastiera massimizza il flusso d’aria e riduce al minimo il rischio di ingresso di polvere o sporco.

Privacy e sicurezza degli utenti sono una priorità assoluta, per questo Zenbook S 16 supporta le passkeys di Windows e Microsoft Pluton, che integra hardware, firmware e software all’avanguardia per difendere l’utente da qualsiasi minaccia. I passkeys di Windows utilizzano il riconoscimento facciale di Windows Hello per garantire un accesso sicuro ai dati di autenticazione dell’utente, che così non deve ricordare password o altri dettagli privati.

Il riconoscimento facciale di Windows Hello è abilitato dalla fotocamera IR ASUS AiSense. Questa fotocamera supporta anche la comodità dell’Adaptive Lock, che monitora la presenza dell’utente e blocca il portatile quando l’utente si allontana. Infine, l’Adaptive Dimming migliora la privacy oscurando lo schermo quando l’utente distoglie lo sguardo dallo schermo.

Disponibilità e prezzi

Zenbook S 16 (UM5606) sarà disponibile in due colorazioni (grigio e bianco) a partire dal 29 luglio su ASUS e-shop a un prezzo di 1.799 €.

Specifiche