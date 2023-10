Arrow Electronics introduce i Managed Services

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha presentato un portfolio di servizi gestiti progettato appositamente per supportare i partner di canale durante l’intero ciclo di vita della gestione e dell’erogazione dei servizi.

I servizi gestiti di Arrow sono stati concepiti per superare le sfide che molti provider di servizi IT stanno affrontando in relazione alla carenza di competenze nel settore, ai costi associati alla creazione di una piattaforma di servizi gestiti e alla necessità di bilanciare il flusso di cassa, garantendo al contempo il ritorno sugli investimenti.

Mark Barcham, responsabile vendite di servizi e del go-to-market di Arrow Enterprise Computing Solutions Business nell’area EMEA, ha dichiarato: “L’innovazione continua e la fornitura di servizi all’avanguardia sono fondamentali per i nostri partner di canale per rimanere competitivi e garantire la soddisfazione delle esigenze, in continua evoluzione, degli utenti finali. Il nostro nuovo portfolio di servizi gestiti offre un valore sostanziale, consentendo loro di orientarsi verso nuove aree di interesse strategico e continuando a garantire solidi risultati di business ai propri clienti. In breve, siamo qui per aiutare i partner di canale a incrementare i flussi di ricavi ricorrenti, senza essere vincolati dalle spese generali tipicamente associate al mantenimento di un ricco portfolio di servizi. Siamo entusiasti dell’opportunità di poterli aiutare a crescere più rapidamente”.

I servizi gestiti di Arrow prevedono:

Storage: Miglioramento delle prestazioni e risparmio dei costi grazie a un monitoraggio approfondito, 24 ore su 24, delle implementazioni di storage, sia on-premise che nel cloud.

Miglioramento delle prestazioni e risparmio dei costi grazie a un monitoraggio approfondito, 24 ore su 24, delle implementazioni di storage, sia on-premise che nel cloud. Cloud backup: Contribuisce a garantire un backup sicuro per ogni sottoscrittore al servizio.

Contribuisce a garantire un backup sicuro per ogni sottoscrittore al servizio. Networking and security: Efficienza operativa migliorata, prevenzione delle minacce e anticipazione delle vulnerabilità di sicurezza con monitoraggio automatico, avvisi e servizi di ripristino proattivi.

Efficienza operativa migliorata, prevenzione delle minacce e anticipazione delle vulnerabilità di sicurezza con monitoraggio automatico, avvisi e servizi di ripristino proattivi. Cloud orchestration: Accelerazione delle implementazioni del public cloud, sfruttando il monitoraggio del cloud 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un portale self-service per orchestrare e automatizzare le operazioni quotidiane dei fornitori di infrastrutture di public cloud.

Commentando la nuova offerta di servizi, Jérôme Cournut, CEO di Administration Réseaux et Systèmes (ARS), ha sottolineato: “Nell’ambito del nostro impegno per garantire maggiore valore ai nostri clienti, abbiamo colto l’opportunità di utilizzare i servizi gestiti di Arrow. Abbiamo rinnovato tutti gli accordi per Microsoft 365 e abbiamo proposto ai nostri clienti di migliorare la propria esperienza optando per il servizio completo di backup gestito nel cloud di Arrow”.

Le piccole e medie imprese, insieme ai clienti ARS esistenti, si sono dimostrate particolarmente interessate ai prezzi e alle condizioni competitive, tanto che oltre il 90% dei nostri clienti ha aderito al servizio.”