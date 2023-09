La Arrow University torna nel 2023 il prossimo 11 Ottobre in provincia di Verona

Anche quest’anno la divisione di Arrow Electronics dedicata alle soluzioni Enterprise Computing, organizza in Italia la Arrow University, il tradizionale appuntamento annuale che è dedicato a reseller e system integrator, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra i migliori player del settore tecnologico e offrire loro un’occasione di approfondimento, confronto e networking, oltre a sessioni di formazione.

Il prossimo 11 Ottobre, la storica location di Villa Quaranta, a Ospedaletto di Pescantina (VR), aprirà nuovamente le porte alla nuova edizione della Arrow University, un evento che si rivolge al canale IT e che riunirà la maggior parte dei brand a portfolio e molti dei partner di canale di Arrow.

Sarà allestita un’ampia area espositiva dove sarà possibile incontrare i top player del mercato IT e conoscere le soluzioni più innovative del settore. I partecipanti potranno seguire 4-5 workshop nel corso della giornata, scegliendo tra una vasta gamma di offerte formative, tra cui sessioni di taglio tecnico e commerciale che, nelle ultime edizioni, hanno superato le 30 sessioni al giorno.

Considerando i messaggi che verranno veicolati durante la University e i forti cambiamenti in atto nel ruolo del canale a valore, in un’era sempre più globale e digitale, Arrow supporterà i propri partner di canale per aiutarli a trovare la giusta direzione da intraprendere. Per questo motivo, il tema dell’edizione 2023 sarà #FollowTheArrow e, grazie ai contenuti e agli spunti forniti durante l’evento, ognuno potrà impostare il percorso più adeguato a migliorare il proprio business.

I vendor che saranno presenti alla University 2023 si distinguono in tre tipologie, e precisamente sponsor GOLD quali: Check Point, CyberRes by OpenText, Forcepoint, Huawei, Microsoft, NetWitness, RSA, Thales, Trend Micro; sponsor SILVER quali: Arista, Barracuda, Commvault, CyberGuru, Entrust, Hitachi, Infoblox, NetApp, Paessler, Praim, Symantec, Tenable, Trellix, XFusion; sponsor BRONZE quali: Libraesva, Quantum, Riverbed, Splunk.

“Ancora una volta siamo orgogliosi ed entusiasti delle risorse ed energie che siamo riusciti a mettere in campo per la nuova edizione della nostra Arrow University – ha commentato Michele Puccio, Country Manager di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Italia – il leitmotiv #FollowtheArrow racchiude ciò che vogliamo essere per i nostri partner. Nell’attuale economia moderna e dinamica, tutti si pongono le stesse domande: ‘Dove ha senso investire e perché? Quali sono le soluzioni più adatte per assicurare valore ai clienti e far crescere il business?’ Noi di Arrow vogliamo indicare la direzione giusta e lo faremo insieme ai contenuti proposti dai nostri più importanti vendor.”

La partecipazione è gratuita, previa registrazione. Informazioni su location, orari, agenda completa e modulo di iscrizione alla Arrow University 2023 sono disponibili QUI.