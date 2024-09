Arrow University 2024: il 15 Ottobre a Ospedaletto di Pescantina (VR)

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, organizza anche quest’anno in Italia Arrow University 2024, l’appuntamento annuale che è dedicato a reseller e system integrator, per favorire l’incontro tra i migliori player del settore IT e offrire loro un’occasione di approfondimento, confronto e networking, oltre a sessioni di formazione (ISCRIVITI QUI).

Il prossimo 15 Ottobre, la location di Villa Quaranta, a Ospedaletto di Pescantina (VR), aprirà nuovamente le porte alla nuova edizione della Arrow University 2024, un evento che riunirà la maggior parte dei brand a portfolio e molti dei partner di canale di Arrow.

Sarà allestita un’ampia area espositiva dove incontrare i top player del mercato IT e conoscere le soluzioni più innovative del settore. Considerando i messaggi che verranno veicolati durante la University e i forti cambiamenti in atto nel ruolo del canale a valore, Arrow supporterà i partner per aiutarli a trovare le giuste sinergie per la crescita del business. Il tema dell’edizione 2024 sarà #EmbraceConnection, che invita ad abbracciare nuove connessioni, non solo in termini tecnologici, ma soprattutto dal punto di vista umano, in quanto le relazioni e l’espansione del network rappresentano da sempre il vero motore del settore IT.

I vendor che saranno presenti alla University 2024 si distinguono in tre tipologie, e precisamente sponsor GOLD quali: Check Point, Commvault, Forcepoint, Huawei, Microsoft, NetApp, NetWitness, OpenText Cybersecurity, Oracle, Symantec, Thales, Trend Micro, VMware by Broadcom; sponsor SILVER quali: Arista, CyberGuru, Equinix, Infoblox, Keysight, Libraesva, Paessler, PureStorage, Quantum, RSA, Tenable; sponsor BRONZE quali: Entrust, Exagrid, Opswat, ProLion, Quest Software, Supermicro, Xfusion.

“Ancora una volta siamo entusiasti delle risorse ed energie che riusciremo a mettere in campo per la nuova edizione della nostra Arrow University 2024 – ha commentato Michele Puccio, Country Manager di Arrow Enterprise Computing Solutions in Italia – il leitmotiv #EmbraceConnection evidenzia le innumerevoli opportunità che possiamo offrire ai partner. Nel corso della giornata i reseller potranno sviluppare nuove connessioni con gli interlocutori del mondo CyberSecurity, Cloud e Next Gen Data Centre, sfruttando tutte le opportunità offerte da Arrow University. Ogni partner potrà partecipare a una molteplicità di speech dei vendor e fare incontri one-to-one ai desk. Non mancheranno momenti di intrattenimento e networking.”

La partecipazione è gratuita, previa registrazione. Informazioni su location, orari, agenda completa e modulo di iscrizione alla Arrow University 2024 sono disponibili al link.